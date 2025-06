El senador Luis Juez comparó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el reloj Cucú de Villa Carlos Paz y aseguró que se cree "una reencarnación de Eva Perón".

Con una payada, un intendente cordobés se refirió a la “proscripción” de Cristina Kirchner

"Se debe estar percibiendo Eva Perón"

"Cristina se debe estar autopercibiendo Eva Perón en estos momentos, una reencarnación de Eva Perón, su gesto, su forma, su manejo. Lo digo no en una palabra que quiera ofender porque estoy muy lejos de querer ofenderla. Cristina es una mujer muy vanidosa y este combustible litúrgico para los vanidosos es nafta premium", sostuvo el líder del Frente Cívico.

"La Corte hizo lo que tenía que hacer. Cristina nunca se defendió con la prueba, se defendió con alegatos políticos. Por eso jamás la escuché en 17 años decir ´Yo soy inocente´", agregó en declaraciones a La Nación +.

"Actitud de hacer de Cucú"

Además señaló que tiene una "actitud de hacer de Cucú, como el reloj que tenemos acá en Carlos Paz". "Salir una vez por hora y saludar a la gente, es un atractivo turístico. El Cucú está hace 50 años y los negros siguen viniendo a verlo", explicó.

Aunque luego aclaró: "No lo va a poder hacer. Si el juez de Ejecución Penal actúa dentro del marco de la normativa, va a tener que ser muy inteligente para establecer que el cumplimiento de la pena sea dentro del marco de lo que establece el Servicio Penitenciario. Si no cualquier cuestión de excepcionalidad, se le va a volver decididamente en contra".

Schiaretti cree que Cristina perderá influencia en el peronismo luego de la elección de octubre

"Cristina está disfrutando"

Juez consideró que “es ineludible, indisimulable la centralidad que ha adquirido" la exmandataria en la última semana. "Cristina está disfrutando, no pareciera que la condena le pesara", añadió.

"Ha agarrado una centralidad con un nivel de histrionismo que solamente ella suele manejar. Hay cosas que para el ciudadano común pasan desapercibidas, pero para la liturgia del peronismo, frases, palabras, expresiones para la construcción de un relato, no es un tema menor", argumentó el senador.

También recordó que "Perón estuvo 18 años sin hacerse votar en Puerta de Hierro y tenía una capacidad para determinar y digitar". "Esto no es un tema terminado. Por supuesto que candidata no va a ser. Pero fijate cómo transformó la accesoria de la condena por delitos contra la administración pública. Todo delito contra la administración pública tiene una accesoria que es la inhabilitación. Ella no le llama inhabilitación, ella le llama ´proscripción´. Con eso empieza a construirse una idea", precisó.

"Que Cristina salga o no salga al balcón no le va a resolver el problema a los argentinos. De eso no tengo la menor duda", concluyó Juez.