Descarriló un tren de la línea San Martín cerca de la estación Palermo que se dirigía hacia Pilar. Según testigos presenciales, hubo una explosión y pérdida de combustible. El SAME y los bomberos desplegaron un gran operativo en la zona.

La Secretaría de Transporte de la Nación informó que una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío a las 10.31, en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta.

Actualmente, personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros. El servicio se encuentra interrumpido.

Hasta el momento se reportaron 16 personas heridas que fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia. Según los primeros testimonios, los pasajeros sintieron que el tren se descarriló y eso provocó el impacto con el otro coche.

Operativo de emergencia en el lugar

La Ciudad desplegó su operativo de emergencia tras el choque y descarrilamiento en Palermo. El SAME, junto a personal de Bomberos, Policía y Defensa Civil, trabajan sobre el puente e inmediaciones de Figueroa Alcorta y Dorrego, en el kilómetro 4,9 de la línea.

El personal realizó un triage primario y comenzó a evacuar a los pasajeros con ayuda de Bomberos y Policía. Los que estaban golpeados fueron puestos a resguardo con personal médico y policial y paralelamente se dispuso un alerta roja en el sistema de hospitales porteños para recibir a los heridos.

El choque se produjo a las 10.31. A las 11.15 la formación fue totalmente evacuada, sin personas atrapadas en el interior. Fueron trasladados 16 heridos a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia. Un helicóptero del SAME retiró a una persona herida con trauma cerrado de tórax y fractura de miembro superior.

Según información oficial de Trenes Argentinos, la formación que venía con personas colisionó con una que sólo tenía materiales para trabajo de mantenimiento ferroviario.

Noticia en desarrollo...