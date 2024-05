Choque de trenes: dos sindicalistas apuntaron a la "degradación" y el robo de cables

Los dirigentes sindicales ferroviarios Omar Maturano y Rubén "El Pollo" Sobrero concidieron en que el choque de trenes que se produjo este jueves en la línea San Martín es consecuencia de la "degradación" del servicio y del robo de cables para la señalización.

Maturano, del sindicato que agrupa a los maquinistas, dijo que "hace 10 días aproximadamente se viene trabajando sin señalamiento debido a la degradación que existe hoy en el ferrocarril y la falta de seguridad por el robo de cables". En declaraciones radiales, el secretario General del sindicato La Fraternidad, reconstruyó lo que supo sobre el siniestro: "La información es que había una locomotora detenida, sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros, se encontró con la locomotora y chocaron”, contó.

Según su relato, el tren que iba con pasajeros salió de Retiro con la notificación de que no se iba a encontrar con nada delante. “Cuando no tenés señalses, te dan una autorización para que puedas ocupar la vía. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Te dicen: ‘Usted de Rosario a Cañada de Gómez tiene vía libre’. Sabés que vas y no tenés ningún tren ocupando la sección”, ejemplificó Maturano.

El líder de los maquinistas contó que esa información hoy se notifica "con un papel o te hacen seña con una bandera verde". Y, agregó: "Acá parece que hubo un error humano, no sabemos todavía". De todas formas, alertó sobre las condiciones generales del sistema ferroviario. “Estamos reclamando hace diez días que los reparen, pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No solo los repuestos para el señalamiento faltan, sino también para los trenes y los coches”, agregó.

Por su parte, Sobrero, el secretario general de la Unión Ferroviaria, aseguró en LN+: "Hace 5 meses que tenemos todo parado. Estamos atrasados más de 50 años". Y coincidó con Maturano: "Nos roban los cables todos los días".

