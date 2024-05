Tensión al aire: Guillermo Moreno le dijo a Francisco Paoltroni que era un "desastre" y el senador abandonó el estudio

Guillermo Moreno se cruzó al aire con el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni por las políticas para el campo durante el kircherismo. La discusión fue escalando hasta que el libertario decidió abandonar los estudios. "Sos un desastre", le dijo el exsecretario de Comercio. El debate, que giraba alrededor de los temas del día -el paro de la CGT y el tratamiento de La Ley- se desvirtuió y se lanzaron acusaciones personales.

El tenso cruce sucedió en los estudios de Crónica TV. Paoltroni cuestionó la gestión de Moreno en la secretaría de Comercio entre el 2006 y el 2013: "70 mil pequeños productores hizo desaparecer su política", le dijo. El dirigente peronista, fiel a su estilo, no se quedó callado: "Vamos a discutir esos números ridículos que sacan siempre", le respondió.

El senador libertario retrucó: "A mí no me la contaron. Yo fui uno, Moreno". Sin embargo, el exsecretario lo ninguneó: "Vos eras chiquito y a la mesa no venías. Te lo contaron".

El ida y vuelta fue en un tono cada vez más elevado. Paoltroni insistió en que tenía 151 hectáreas y dio a entender que le fue mal económicamente por las políticas de Moreno. "Destruiste la producción. Destruiste la ganadería", le gritó y agregó: "Vos sos un destructor de capital", mientras caminaba para irse de los estudios.

"Vos sos un desastre y encima te vas. Vos eras un chiquito ahí (cuando supuestamente se fundió), qué venís a hablar. Tomatelá, dejate de joder", lo despidió Moreno. El dirigente agregó: "Sí, te fundiste y te dedicás a la política ¿Por qué no laburás de lo tuyo? Porque querés vivir de los demás. Laburá de lo tuyo, chabón, vos como todos los demás, como Espert. Claro que se fundió, si no sabe hacer nada”, le disparó el ex funcionario de Cristina Kirchner.

Paoltroni siguió su pelea con Moreno, pero en X

Aunque abandonó los estudios de Crónica TV, el senador libertario Paoltroni continuó el tema en redes sociales.

En X, Paoltroni escribió: "Las políticas de Moreno con el cierre de exportaciones de carne hicieron desaparecer 10 millones de cabeza de ganado y 70.000 pequeños productores. Y junto a mi hermano fuimos uno de esos miles. No son la solución, son destructores de capital y los estamos jubilando a todos".

