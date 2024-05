"El Gobierno nos deja en una lucha económica desleal", dicen los productores

Cristian Klingbeil, productor yerbatero y tealero del pueblo misionero de Guaraní, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), señaló que “la importación de yerba siempre existió" pero la situación se agravó en la actualidad porque "el Gobierno Nacional decidió dar beneficios impositivos a los importadores, con quitas de impuestos, y beneficios financieros, con dólares para importar”.

“Esto sucede en el ámbito yerbatero, y también lo padecen todas las producciones y economías regionales del país. Todos enfrentan las mismas complicaciones por las medidas económicas que facilitan con ventajas impositivas y financieras a la importación”, agregó el productor yerbatero. Tras la apertura de las importaciones que facilitó el rápido acceso a las divisas, con 30 días de plazo para pagarlas, más la eliminación de retención de Ganancias, las compras de yerba mate a Brasil y Paraguay, se dispararon en los primeros tres meses del 2024.

Importación en datos oficiales

Nunca en más de dos décadas la importación de yerba fue tan abultada. Según datos oficiales que arroja la base de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los niveles de importación de yerba registraron un fuerte incremento, alcanzando un ingreso de 3,83 millones de kilos. Esta suba superó en casi un 30% a los 3 millones de kilos ingresados en el período enero-marzo de 2020.

Un dato relevante es que el año 2020, justo antes de la pandemia, fue cuando se registraron los volúmenes récord de yerba importada: 30 millones de kilos de hoja verde lo que representó el 10% de la producción nacional. La brecha cambiaria fue el gran disparador que impulsó inicialmente ese boom de importación. El ente además midió que las importaciones presentan una aceleración mensual, sacando provecho del tipo de cambio que permanece casi estancado en los últimos meses.

“Está ingresando yerba mate muy barata, ya por sí Brasil y Paraguay son mercados con precios muy competitivos porque no tienen la presión impositiva de Argentina, ni los costos por contribuciones patronales, ni el costo energético local. Una empresa que en noviembre pagaba 3 millones de pesos por luz, hoy está pagando 12 millones de pesos. Estamos muchísimo más caros en cuanto a costos energéticos y de producción total, en comparación con los países vecinos. Nos dejan sin posibilidad de competir y perdiendo de local”, destaca el productor misionero.

Cosecha récord y precio de la hoja verde

“La campaña de cosecha de la yerba mate viene registrando volúmenes récord para la época del año. Con una retracción del precio de la yerba, el productor se apura a cosechar y vender al mejor precio posible para no esperar con la producción en la planta y terminar vendiendo más barato, porque el mercado nos está castigando y bajando muy fuerte el precio. Teniendo en cuenta también el exceso de lluvias que nos pueda hacer perder mucha producción”, aseguró Klingbeil.

“En enero-febrero teníamos un precio de $240 el kilo de hoja verde y fue mejorando hasta llegar a $370, casi de contado, y después de habilitarse la importación de yerba se empezó a registrar una caída muy fuerte. Hoy en sectores de la provincia de Misiones ya se bajó hasta $320 por kilo de hoja verde, mientras los que bajaron hasta $350 están con cheques a 90 días”, agregó. “Los precios están bajando porque ingresa yerba más barata y a granel desde Brasil y Paraguay, y ahí están a la baja los precios en los comercios del país. Pero la industria nunca corrió peligro de desaparecer, la variable de ajuste es el productor”, afirmó.

El reclamo del sector: trato diferenciado

“Los factores que más complican al productor nacional son varios, por un lado el precio del combustible, tenemos acá el precio del gasoil arriba de $1.100 cuando en Buenos Aires ronda apenas raspando los $900. También tener un costo energético escandaloso a lo que se suma la presión impositiva provincial, el productor es muy presionado con una carga tributaria muy grande”, destacó Klinbbeil. Y agregó: “Misiones tiene el 85% de producción de hoja verde pero en góndola no alcanzamos al 40% porque el Gobierno misionero acorrala exageradamente al productor”.

“Hay que garantizar que todas las economías regionales puedan competir y ganar mercados. Hay que buscar beneficios económicos y algo que para el Gobierno es una mala palabra: pero sería una gran ventaja tener un dólar diferenciado y más alto porque está muy bajo para los que producen bienes que se exportan, como la yerba, el té y el tabaco”, señaló.

Y agregó, “deberíamos tener un trato diferenciado porque el derrame que genera una economía regional no es igual en todas las economías. Las producciones regionales deberían tener regímenes impositivos, costos energéticos y un dólar diferenciados, lo que sería beneficioso para muchos sectores productivos”.

Medidas que incentivan el contrabando

Y alertó respecto al incentivo al contrabando que implican las medidas actuales. “Para poder competir necesitaríamos un dólar más alto para el ingreso de divisas al país y que la industria funcione a pleno. Hoy el tabaco se vende un gran porcentaje en contrabando a Brasil, a un mejor precio y con una diferencia entre el valor del dólar blue con el real oficial se termina haciendo buena diferencia. Por consiguiente, la industria misionera se queda solo con el 40% de la producción cosechada y el resto se va de contrabando a Brasil”.

El productor advierte que es necesario buscar el mecanismo para que la producción se haga enteramente en el país y que no sea necesario hacer mejor negocio con el contrabando. Para que tampoco queden industrias cerradas por no poder competir. “No puede entrar producción a granel de productos que tenemos en producción nacional, no puede ingresar yerba canchada ni molida a granel, ni vino granel de Chile si tenemos producción de yerba y provincias donde se produce vino. Incluso con regiones donde quedan abandonados los viñedos porque no les conviene cosechar al no cubrir los costos”, agregó Klingbeil.

Yerba a granel

“En Sudamérica somos el único país donde pueden meternos lo que quieran y matar una producción local, con tal de frenar la inflación o cualquier objetivo del Gobierno. La yerba no puede entrar a granel, tendría que ingresar solo envasada, libre mercado sí, pero que entre con su paquete y este en la góndola argentina pero que el paquete diga yerba mate brasilera con el lugar de origen y producción bien identificado”, reclaman los productores.

“Hoy el consumidor está comprando un paquete que dice yerba mate argentina y lo más probable es que el contenido sea yerba brasileña o paraguaya. Eso es porque ingresó a granel y la envasamos acá, por lo tanto lo único que tiene es el flete de nuestro país y el paquete pero el contenido no es nuestro, lo mismo pasa con el vino. Esto es fundamental, y no es estar en contra del mercado, es reclamar que entren todas las yerbas en paquete, y ahí compitamos de igual a igual”.

