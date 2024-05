Ley Bases: "Cómo sea, pero que salga", la decisión libertaria para avanzar

Senadores que responden a gobernadores por fuera de la lógica peronista-antiperonista. Senadores radicales. Senadores del PRO. Un amplio espectro aliado del Gobierno comenzó a plantear disidencias en las comisiones previo al debate del recinto por la Ley Bases y generaron en el oficialismo la sensación de que sin cambios la ley no saldrá de la Cámara Baja. A partir de ese punto se dilatan los tiempos que pide el presidente Javier Milei para llegar con la ley aprobada al anunciado "Pacto de Mayo" a firmarse en Córdoba el 25 de mayo.



A pesar del pedido, los funcionarios entienden que habrá que aceptar modificaciones, a menos que las negociaciones directas modifiquen el panorama. Si eso no ocurre el proyecto volverá a Diputados para aprobarse con los cambios realizados y así convertirse en ley. Entre los puntos más cuestionados aparecen en primer lugar el capítulo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los puntos sobre las moratorias previsionales y el impuesto a las Ganancias por presión de los gobernadores patagónicos, además de las facultades a delegar al Presidente.

PERFIL dialogó con senadores oficialistas y los que siguen el minuto a minuto de las negociaciones estaban resignados a cambios ayer por la noche. "Primer día de debate y ya tuvimos reparos de todos lados. Se ve que ellos si leen la ley", se sonrió uno. Ya más en tono serio, agregó a este cronista: "Cómo sea, pero que salga".

Esta mañana el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, se mostró, al sostener que están “en condiciones de conseguir la aprobación de la ley”. “Estamos trabajando todos en el Gobierno para que salga la ley. Hemos modificado muchos temas de la ley para conseguir los acuerdos básicos, que permitiera sancionarla”, dijo el funcionario nacional en diálogo con radio La Red.

En ese sentido, agregó: “Hemos reducido las facultades delegadas para reorganizar el Estado, hacerlo más eficiente, futuras inversiones, régimen de incentivo que generará actividad económica. Yo tengo la enorme expectativa de que el Senado termine por aprobarla”. “Creo que estamos en condiciones de conseguir la aprobación de la ley, el bloque de Unión por la Patria tiene una posición contraria, unos 30 diputados. Es un número significativo, pero tenemos una mayoría para aprobarla. Es una lástima no poder llegar a un entendimiento con el bloque de Unión por la Patria, pero cada uno es responsable de las posiciones que toma”, manifestó Francos.

Más allá de la cuestión de Unión por la Patria, según pudo saber PERFIL hubo senadores cercanos a Francos que adelantaron que si no hay modificaciones a puntos clave como el RIGI, difícilmente tengan los votos necesarios. "La aprobación en general está casi definida. Hay un poroteo complicado pero positivo. El tema es que no todos los capítulos pasan. El mensaje ya llegó a los que tenía que llegar. Veremos como reaccionan. Pensá que no depende solo de Francos sino de que Milei entienda que sin negociación con el Congreso no hay ley posible. En enero no lo entendió. Veremos ahora".