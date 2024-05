Para Alberto Fernández las declaraciones de Milei en Madrid solo pueden "explicarse por un desequilibrio emocional"

El ex presidente Alberto Fernández advirtió este domingo que las declaraciones del presidente Javier Milei contra la esposa de su par español, Pedro Sánchez, solo pueden "explicarse por un desequilibrio emocional" del jefe de Estado argentino.

Milei, en su discurso durante un acto de partidos de derecha europeas Europa Viva 24, organizado por Vox, calificó como "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del líder español. A partir de esto, España llamará a consultas "sine die" a su embajadora en Buenos Aires.

Por esta razón, a través de un posteo en su cuenta de la red social X, el exmandatario escribió: “España acaba de llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y analiza retirarla del país. Ello ocurre tras los agravios públicos de Milei hacia el presidente Pedro Sánchez y su familia que solo podrían explicarse por un desequilibrio emocional, (que la psiquiatría ya debería analizar) y que se evidencia con su constante violencia verbal. El vínculo entre España y nuestro país siempre ha sido privilegiado”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

España exigió a Milei que se disculpe por llamar "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez

En esa línea, agregó: "Por la diatriba del presidente argentino, hoy está en su peor momento. La política exterior de este gobierno continúa aislando a Argentina del resto del mundo, como ya lo hizo con México, China, Colombia y Brasil".

Para concluir, Fernández se solidarizó con Sánchez, con quien gestó una gran relación durante su paso por la Casa Rosada entre 2019 y 2023. "Mi solidaridad y afecto hacia Pedro Sánchez, su esposa y su familia. Como argentino me disculpo ante ellos por la impropia conducta de quien ejerce la presidencia de mi Patria".

Un día antes, Alberto Fernández había apuntado contra la administración de Milei por “dañar” las relaciones de la Argentina con otros países.

“El gobierno nacional ha lastimado nuestras relaciones con España, Brasil, Colombia, México, China y gran parte del mundo árabe. Queriendo acercarse a los ‘poderosos’, nos ha alejado de nuestros hermanos en la región y de nuestros principales destinos comerciales de exportación. Solo le importa llevar su discurso violento a los que, como él, descreen de la democracia, niegan el cambio climático y repudian el respeto a la diversidad de género”, opinó en la misma plataforma.

Indignación de la oposición por los comentarios de Milei

A la postura del exmandatario adhirió el exministro de Defensa Jorge Taiana, que escribió: “El Presidente Milei debería dejar de avergonzarmos por el mundo y parar de pelearse con países tradicionales amigos de la Argentina”.

“Viajó a España para perjudicar al país y meterlo en un conflicto -sin sentido- solo para que lo aplaudan los fascistas de Vox que representan el 12% del electorado. La ‘Marca Milei’ gana potencia en la ultra derecha global”, sumó el diputado nacional Leandro Santoro.

Josep Borrell repudió las declaraciones de Milei en España: "Los ataques contra familiares de los líderes políticos no tienen cabida en nues

“Semejante brutalidad y mala leche podría desembocar en: Primero, se llama a consulta al Embajador. Segundo, se retira Embajador. Tercero, se rompen relaciones. Un despropósito”, lamentó asimismo el exministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y agregó: Militar en la internacional reaccionaria solo aísla a la Argentina. Ahora nos peleamos con España”.

La Unión Cívica Radical (UCR), por su parte, expresó su opinión mediante un comunicado. “La Unión Cívica Radical exhorta al Gobierno nacional a tener una política exterior madura, responsable, acorde a nuestra historia e intereses nacionales y no un mero capricho ideológico personal”, comienza el escrito.

El Marco Polo de la derecha

“En menos de seis meses de gestión el Presidente Milei género conflictos diplomáticos, solo en Iberoamérica, con Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador y en las últimas horas, una vez más, con España. Todos países que a lo largo de la historia tuvieron una fraterna relación con Argentina. Estos conflictos no son producto de desacuerdo entre los intereses nacionales, sino producto de meros berrinches ideológicos del presidente”, suma a continuación.

“Desde que asumió el presidente Milei viaja por el mundo cumpliendo con una agenda personal sin visitas de Estado y generando acciones que ponen en riesgo las relaciones diplomáticas de nuestro país. Milei debe entender que no es más candidato ni el referente de un grupo ideológico internacional”, concluye el texto.

“El presidente se va nuevamente de viaje por motivos personales (no de Estado) y nos mete otra vez en un innecesario conflicto diplomático. Ahora con España. La política exterior argentina no puede ser rehén de ninguna ideología u orientación política partidaria, al mismo tiempo que, en épocas en las que no hay plata, debemos ser cuidadosos al seleccionar los motivos y razones para un viaje de Estado”, acotó el presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau.

rm / ds