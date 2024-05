Cruje el peronismo: se desató otra interna entre Grabois y el massismo mientras Aníbal pide combatir a La Cámpora

El peronismo expuso en las últimas horas el grado de interna que vive. Incluso no es una sola interna sino que ya son varias entre distintos dirigentes protagonistas del espacio que salen a cruzarse entre sí.

Eso quedó evidenciado con las declaraciones sin filtro de Juan Grabois contra Sergio Massa, ambos precandidatos de Unión por la Patria en las pasadas elecciones presidenciales. Desde el Frente Renovador del tigrense, precisamente ganador de las PASO ante el dirigente social, salieron también a responder con duras acusaciones.

Y a esto se le sumaron los coletazos entre Aníbal Fernández y Mayra Mendoza, que salieron a exponer una pelea que ya se viene gestando desde hace rato entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, o más bien con toda La Cámpora. Otros esperan una señal más clara de Cristina Kirchner para encauzar las aguas. Por el momento, la expresidenta comenzó a mostrarse más seguido públicamente y activó la presencia en sus redes sociales.

Aníbal Fernández vs. Mayra Mendoza

Esta semana comenzó con Aníbal Fernández, el ex ministro de Seguridad durante el gobierno de Alberto Fernández, apuntando a los errores y actitudes de La Cámpora, y no omitió personalizarlo en el hijo de la ex vicepresidenta. "Si el peronismo no tiene la pelotas para prepararse y dar una batalla con La Cámpora, está terminado", lanzó el exministro de Seguridad en la mañana de este jueves 16 de mayo en diálogo con Ernesto Tenembaum en Y ahora quien podrá ayudarnos (Radio con Vos).

Aníbal Fernández contra Máximo Kirchner: "Si el peronismo no tiene pelotas para dar una batalla con La Cámpora, está terminado"

Además, Fernández dijo que con el diputado e hijo de Cristina Kirchner no tiene problemas personales, pero lo descalificó en forma tajante: "Ni por casualidad es un dirigente con estatura". Sin atenuantes, calificó a la Cámpora como una agrupación política “horrorosa”.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, le devolvió al golpe desde su cuenta de X, donde acusó al exministro de atacar "a compañeros" y le recordó que Máximo Kirchner lo tuvo en consideración para dirigir Yacimientos Carboníferos Río Turbio, un puesto que ocupó su coterráneo quilmeño durante el gobierno anterior.

La jefa comunal quilmeña "intervino" un título de este jueves de PERFIL, escribiendo unas palabras encima de otras. El original "Aníbal Fernández contra Máximo Kirchner: 'si el peronismo no tiene la pelotas para prepararse y dar una batalla con La Cámpora, está terminado'", quedó así: "Aníbal Fernández contra Javier Milei: 'si el peronismo no tiene las pelotas para prepararse y dar una batalla contra la Ley Bases, está terminado'.

Por su parte, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, con su estilo más moderado, también cruzó a Aníbal Fernández. "No es por acá, no tenemos que perder un segundo en estas cosas. Se trata de cómo frenamos el daño que está causando Milei y sus políticas en toda la Argentina, muy especialmente en la Provincia de Buenos Aires. Enfoquemos bien, no perdamos el norte", sostuvo.

Mayra Mendoza le devolvió el golpe a Aníbal Fernández: la factura que le pasó

Sin embargo, los dichos de Aníbal no cayeron mal en todos los sectores. Por ejemplo, Juan Zabaleta, ex ministro de Desarrollo, salió también a aclarar que "estoy en las antípodas", a la hora de referirse a la figura del presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. El ex intendente de Hurlingham manifestó que el liderazgo en el peronismo "no es hereditario" y no se puede "elegir a dedo".

Las afirmaciones de Zabaleta, que en los últimos tiempos se asoció con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y con Facundo Moyano, para liderar una corriente dentro del PJ bonaerense, van en línea con los dichos recientes del ministro de Desarrollo la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque, quien había sostenido que “los liderazgos no se autoperciben”.

Grabois vs. Massa

Esta semana también se registró un debate en el canal TN entre el libertario Ramiro Marra y el dirigente social de UxP Grabois. Más allá de la pelea entre el opositor y el oficialista, en un momento del cruce Grabois dejó una crítica a Sergio Massa.

El líder del Frente Patria Grande le recriminó que mantienen funcionarios del gobierno anterior y sugirió que es parte de un acuerdo con el ex ministro de Economía. "¿Por qué les armaron las listas desde el despacho de Massa? Ustedes y Massa son lo mismo", lanzó.

Esa frase molestó mucho en el corazón del Frente Renovador, espacio del ex ministro de Economía. "Nuevamente este charlatán de feria, que sacó 3 puntos hace unos meses, se propone como principal socio estratégico de Milei. Sería muy importante que aparezcas menos, así le haces un favor al peronismo", le recomendó Sebastián Galmarini, cuñado de Massa.

Hacen cola para pegarle a Máximo Kirchner: luego de Aníbal Fernández, siguió Juanchi Zabaleta

"El campo popular no necesita proyectos personales, no necesita show y mucho menos que se descalifique a un compañero", le recriminó Cecilia Moreau. "Que pena que tu necesidad de protagonismo te lleve a atacar en TN a otros compañeros. Esto le ayuda más a Milei que a los miles de argentinos", escribió la senadora Carolina Moisés.

"Lo que a vos te sostiene es lo que nos diferencia: seguir currando con la pobreza", cuestionó el intendente de Bolívar, Marcos Pisano.

"Juancito, fuiste el mejor amigo de Carolina Stanley con el peronismo peleándola en el llano. Te aprovechaste de los pobres y engordaste tus negocios", atacó la diputada Mónica Litza. "No tenemos ni armamos esquemas -bastante dudosos- que sostengan y administren más pobreza, como lo haces vos", dijo por su lado la senadora bonaerense Sofía Vannelli.

Grabois, a lo largo de su campaña ha dejado siempre claro sus grandes diferencias con Massa, aunque también luego de su derrota en la interna salió a respaldar la candidatura del ex intendente de Tigre, advirtiendo que las otras opciones eran "peores". Luego, cuando comenzaron las políticas de ajuste del nuevo gobierno, el dirigente social salió a manifestarse fuertemente en contra de entrada, y a criticar el silencio de los principales dirigentes del peronismo, entre los que destacó a Massa, quien en bajo perfil mantiene una agenda de reuniones con diversos dirigentes y no le responde.

Las apariciones de Cristina Kirchner y los reclamos de Roberto Navarro

También en las últimas semanas Cristina Kirchner reapareció en diversas oportunidades para hablar, pero además mostrándose activa desde sus redes sociales. Desde el kirchnerismo entienden que parte de la derrota ante Milei se gestó en las nuevas plataformas como TikTok.

Roberto Navarro vs La Cámpora: el periodista explotó contra la agrupación y denunció acuerdos con Milei

Para entender el complejo escenario del peronismo hay que sumar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien siempre respondió a la exmandataria pero no así a su hijo. Es más, hace rato que viene proponiendo "componer nuevas canciones" y toma distancia de La Cámpora. Cristina Kirchner eligió aparecer el 27 de abril en Quilmes, junto a Mayra Mendoza y Axel Kicillof, justamente, una de La Cámpora y otro que busca separarse. Luego volvió a hablar en el Instituto Patria, al fin de semana siguiente. No hay muestras claras de tomar partido por un lado o por otro.

La única manera de que esa interna quede pospuesta es que ella retome la centralidad. Eso es lo que creen, por ejemplo, el periodista y empresario de medios Roberto Navarro, también enemistado con La Cámpora. De todos modos, para Navarro Cristina debería bajar su aparición pública y dejar que "los Grabois y los Kicillof de la vida" se enfrenten al gobierno de Milei.

"El otro día dijo 'yo soy igual que ustedes, me gusta Miami y Nueva York' y la gente se muere de hambre. Dijo 'yo no soy feminista'. ¿Hace falta decirlo ahora que acaban de quemar tres mujeres vivas? Todo para parecer que está más en el centro. No puede ser, Cristina tiene que aparecer de vez en cuando y ser la gran luchadora contra el liberalismo y estar por encima de todos porque se lo merece. No una persona que sale un sábado a las tres de la tarde para que la vean dos mil personas. Milei se mantiene en ese lugar porque sigue confrontando con los mismos que les fue tan mal el año pasado: con Alberto y con Cristina. Cuando Milei tenga que confrontar con Grabois, Kicillof, ahí la gente se va a dar cuenta que es un monigote", disparó Navarro.

¿Querrán de verdad que vuelva CFK? ¿Querrá ella retomar la centralidad? Habrá que seguirla de cerca.

