Hacen cola para pegarle a Máximo Kirchner: luego de Aníbal Fernández, siguió Juanchi Zabaleta

El ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, arrojó leña al fuego de la interna peronista con renovadas críticas hacia el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, también cuestionado con vehemencia durante la jornada por Aníbal Fernández, quien se aventuró a decir que el diputado "no es ni por casualidad un dirigente con estatura". Sin embargo, esas críticas no fueron las únicas que debió soportar este jueves, ya que un poco más tarde el ex intendente de Hurlingham señaló que el hijo del matrimonio Kirchner "divide al peronismo".

"Estoy en las antípodas", remarcó Zabaleta en declaraciones televisivas a la hora de referirse a la figura del presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. El ex titular de Desarrollo Social manifestó que el liderazgo en el peronismo "no es hereditario" y no se puede "elegir a dedo".

Las afirmaciones de Zabaleta, que en los últimos tiempos se asoció con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y con Facundo Moyano, para liderar una corriente dentro del PJ bonaerense, van en línea con los dichos recientes del ministro de Desarrollo la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque, quien había sostenido que “los liderazgos no se autoperciben”.

“El liderazgo lo decide la sociedad. Basta de imponer dirigentes, no es con dedos”, sentenció el ex ministro de Alberto Fernández.

No conforme con lo anterior, el dirigente declaró que “Máximo Kirchner tiene el rol de dividir al peronismo", al tiempo que criticó la jugada de La Cámpora de esmerilar públicamente al mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

“Al gobernador de Buenos Aires, que es un tipo que tiene unos quilombos bárbaros, lo que hay que hacer es cuidarlo”, se posicionó.

“¿Qué es lo que están haciendo a Kicillof? En un acto le pusieron mala cara, no lo aplaudieron, no es así”, se quejó al referirse al acto en Quilmes que tuvo como oradora principal a Cristina Kirchner, y en el cual dejaron abajo del escenario al gobernador, como si tuviera un rol de reparto en el peronismo.

Para Zabaleta, “no se va a construir una alternativa así”, si “no se cuida a los que tienen responsabilidades del gobierno” como Kicillof.

