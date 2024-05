El presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, anunció este lunes 13 de mayo que convocará a elecciones internas para elegir las nuevas autoridades el 17 de noviembre de este año.

El diputado e hijo de Cristina Fernández de Kirchner busca neutralizar los cuestionamientos internos y que los afiliados del partido elijan mediante el voto los representantes.

En el comunicado, Kirchner expresó: “Al asumir la presidencia del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires por pedido de la inmensa mayoría de los y las intendentes -convalidada por la votación de los congresales-, expresé la intención de que quien me sucediera en la responsabilidad, fuese producto del voto de los afiliados y afiliadas”.

El líder de la Cámpora también hizo hincapié en la importancia de esta elección tanto a nivel provincial como nacional, mencionando: “El PJ PBA que tengo el honor de presidir, representa el 37,32% del padrón total nacional. Por lo tanto, no solo es adecuado, sino operativamente necesario hacer coincidir los actos electorales en una misma jornada, promoviendo la masiva concurrencia a las urnas para elegir qué destino debe asumir el partido a nivel nacional y provincial”.

"Como siempre, y con la misma convicción con que muchos y muchas peronistas nos opusimos al desastroso acuerdo con el FMI que impactó en la economía, limitó nuestra soberanía, empeoró las condiciones materiales de nuestro pueblo trabajador, entre otras consecuencias constituyendo la base para la derrota electoral en el 2023”, afirmó el diputado.

Máximo Kirchner asumió en diciembre de 2021 la presidencia del PJ bonaerense, en un acto realizado vía zoom, del que participaron los consejeros y consejeras partidarias. Su liderazgo no logró unificar las diferentes corrientes en el peronismo bonaerense y hubo reuniones donde le pidieron que llame a elecciones.

En la comunicación señala: “confiamos en que esta convocatoria implicará una enorme demostración de debate y participación del peronismo bonaerense y a nivel nacional, para interpretar y llevar adelante las demandas de nuestra sociedad”.

Interna peronista: todos contra Máximo

Los cuestionamientos

Entre los peronistas abundan las críticas hacia La Cámpora y su líder, Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense. Los acusan de usar la lapicera, más que el consenso, para controlar el partido y armar listas.

“Esto es una democracia, no una monarquía. El que quiere un lugar, que se lo gane como me lo gané yo”, protestó Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.

“Acá no hay más lapicera. Porque, en esta elección que pasó, no perdió ni Perón ni Evita, perdió una cúpula de dirigentes cerrada y mezquina que con lapicera y dedo eligieron candidatos sin escuchar a nadie. Así nos va”, agregó. No fue necesario nombrar a Máximo.

Tensión al interior del kirchnerismo: empuja una nueva ola que quiere desplazar a La Cámpora

Hay una línea del kirchnerismo ya le toca la puerta a Kicillof para pedirle que asuma la conducción del movimiento peronista, y que no acepte ningún condicionamiento de La Cámpora.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, quien rompió lanzas con La Cámpora y con Máximo Kirchner hace casi dos años, es el principal exponente de este cambio de bando. A los que se suman el diputado nacional Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores, pasando por los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata) y Fernando Espinoza (La Matanza), el exministro de Obra Pública Gabriel Katopodis, y el dirigente del Suteba, Roberto Baradel.

