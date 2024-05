Roberto Navarro vs La Cámpora: el periodista explotó contra la agrupación y denunció acuerdos con Milei

El periodista Roberto Navarro, director de El Destape, explotó este miércoles contra La Cámpora, la agrupación que maneja Máximo Kirchner. “No son los dueños de la pelota”, recriminó el simpatizante kirchnerista y, al denunciar acuerdos con Javier Milei, apuntó: “No me dejé apretar por Macri, menos por ustedes”.

Hace rato que hay un enfrentamiento entre Navarro y Máximo Kirchner: pese a que años atrás tuvieron una buena relación, ahora parece que eso se rompió en forma definitiva. Este miércoles, Navarro dio a entender que La Cámpora tiene un acuerdo con Javier Milei para hacer "negocios" y que están intentando que su medio desaparezca del mapa.

“Voy a hacer un comentario sobre La Cámpora, que fue a Telecentro a pedir que nos saquen de la cablera porque nuestras opiniones no son iguales que en los últimos ocho años. Han olvidado todo el 2016, cuando estaban escondidos debajo de la cama y nosotros estábamos dando la gran pelea. Han olvidado toda la defensa que hemos hecho de Cristina cuando la perseguían”, recordó el periodista.

“Nos han perseguido, nos han echado, armado causas y demonizado. Uno anda por la calle y le gritan chorro, sólo porque ‘defendés a la chorra’. Pero lo volveríamos a hacer”, postuló Navarro y destacó: “Pero después empezaron las operaciones de La Cámpora con Clarín, con la que tienen muy buena relación. Los capos de La Cámpora se reunieron con el director de Institucionales de Clarín hace muy poco tiempo y lo que contó es que no pidieron por Cristina, sino por ellos, nada más”.

En su descargo, el comunicador alegó, muy molesto, que la agrupación “opera con notas”. “A las dos primeras las dejé pasar, pero hoy salió una nota en la que atacan a El Destape por el solo hecho de decir ‘muchachos, vayan a una interna y, si no la ganan, dejen que gobierne otro, no son los dueños de la pelota’. Nunca contesté, pero ya que atacan a El Destape, que le da trabajo a 340 familias, voy a decir: La Cámpora también tiene medios”.

“Medios con los que se quedó, que Milei tolera y tiene una radio en la que paga sueldos en negro y en efectivo”, denunció Navarro y sumó: “Me da vergüenza que un peronista pague sueldos en negro”. En ese momento, aventuró varias preguntas fuertes: "¿De qué delito sale la plata negra? ¿De las cajas que les dejó Milei? ¿Por qué se las dejó? ¿Cuál es el acuerdo entre La Cámpora y Milei?”. “La verdad es que me tienen los huevos llenos y, si no me dejé apretar por Macri, no me voy a dejar apretar por ustedes”, lanzó.

“¿No les da vergüenza hacer notas en Clarín contra El Destape por el simple hecho de decir ‘vayan a una interna’? O sino que vaya Cristina, si es candidata la vamos a apoyar todos, todos queremos que sea Cristina. Ahora, si ella no quiere, esto no es una monarquía. No podés heredar, no sos El Principito. No aprietes, porque no me dejé apretar por Macri, menos por ustedes”, reiteró furioso contra Máximo Kirchner. “Nos la vamos a bancar y son unos cobardes”, despotricó. “Están atacando a El Destape para destruirlo y Milei: contámela. ¿No es que no los querés?”, se dirigió hacia el presidente.

