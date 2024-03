El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, salió a responderle al presidente Javier Milei luego de que el vocero Manuel Adorni anunciara que el Gobierno cambiará el nombre del Centro Cultural Kirchner, el cual homenajea a su padre, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner. En ese sentido, señaló que se trata de otro "fuego de artificio" de la Administración libertaria y le propuso con ironía dos nombres para rebautizar al edificio.

"Para mí es una anécdota que le cambie el nombre, cambio todo con tal de que traten bien a la gente, no me importa", comenzó diciendo el jefe de la agrupación, La Cámpora. “No me interesa, no tengo problemas, pero que le dé cosas a la gente, me interesa muy poco, pero que hagan que la sociedad viva mejor", agregó.

El Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner

“Si quiere, le puede poner Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores. Que mande los insumos, que no les saquen los medicamentos a los jubilados", manifestó el legislador en declaraciones a radio AM530, haciendo referencia al empresario del Grupo Corporación América, donde trabajó durante varios años Milei.

En esa línea, reclamó que con tal que el líder de La Libertad Avanza revierta su decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y "le envíe plata a las provincias", puede llamar al centro cultural, ubicado en el ex palacio de Correos y Telecomunicaciones, como su perro fallecido. "Si quiere que le ponga Conan. Si eso lo pone contento... pero que se detenga en el modo cruel de aplicar estas política", dijo.

Centro Cultural Kirchner.

"Su impacto peor y más profundo lo vamos a ver en el futuro. Todos estos fuegos artificiales o esta infantilidad que uno ve a diario… Si le pone Conan o Eurnekian, si los alimentos están en los comedores, no hay ningún tipo de problema”, insistió en la protesta que vienen realizando diferentes organizaciones sociales desde fines del año pasado.

Por el momento no se expresó sobre el cambio de nombre del edificio la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ejercía la Presidencia cuando se inauguró el centro cultural que inicialmente iba a llamarse "Del Bicentenario", pero cambió a Néstor Kirchner a través de un proyecto de ley luego del fallecimiento del expresidente.

En otro orden, Máximo Kirchner le reconoció a Milei que hay "poca distancia" entre lo que dice y hace, lo cual usó para apuntar contra el exmandatario Alberto Fernández, pese a pertenecer a su mismo espacio. “Si nosotros decimos que vamos a ir una guerra contra la inflación, vamos. Este gobierno, con sus modos, que no comparto ni uno, lo está llevando adelante”, analizó.

El presidente Javier Milei.

Críticas a Alberto Fernández

En otro tramo de la entrevista, el referente de La Cámpora cargó contra Alberto Fernández y le reprochó "que se haga cargo de algo". Según su opinión, uno de los motivos por las que Unión por la Patria -ex Frente de Todos- perdió las elecciones en 2023 fue por haber sellado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la renegociación por la deuda adquirida en la presidencia de Mauricio Macri.

“Milei, uno no comparte, pero invita a una patriada. Hay una sociedad que quiere salir adelante, quizás con las ideas equivocadas. Si el Frente de Todos hubiera confiado en su pueblo y le hubiera dicho: ‘Tenemos el problema de la deuda, esto lo generaron Macri, (el ministro de Economía, Luis Caputo), estas son las presiones’... hubiera apostado a confiar", planteó.

"El presidente Fernández debió confiar en la gente y dar esa pelea”, afirmó al recordar que debido a esa cuestión decidió abandonar su puesto como presidente del bloque de Diputados del espacio.

Alberto Fernández se sumó a la batalla tuitera: "Presidente, no descargue en otros u otras sus responsabilidades y errores"

En ese sentido, denominó a Milei como el "hijo de las dos frustraciones", por los gobiernos de Macri y de Fernández, y lo acusó de explicar como positivo las bondades de un acuerdo con el Fondo "que nunca llegaron" y generaron que "se profundizara la caída del poder adquisitivo".

Además, lanzó una dura crítica al por entonces titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán: “El ministro de Economía un sabadito a la tarde se iba sin decir ni mú. Nadie se hace cargo ni responsable, nosotros sí”.

El futuro del peronismo

Por último, el hijo de Néstor y Cristina Kirchner se refirió a la reorganización que intenta el peronismo para actuar en su rol como opositor al Gobierno de Milei y acusó que en el espacio hay dirigentes “que confunden representación con rating”.

El también titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense sostuvo que "hay que construir una oferta de gobierno y gestión en lo económico, lo educativo, lo sanitario, lo laboral", mientras que se le debe dar importancia a la "vida partidaria".

"Hay cuestiones que tenemos que empezar a abordar, más que ir a hacer videítos de turno... Después van a ver cuántos likes tienen y piensan que eso los transforma en potables dirigentes”, concluyó.

