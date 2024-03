Julio Bárbaro aseguró que la política fue sustituida por la economía y criticó la visión colonial de Javier Milei, mientras admira a nacionalistas como Donald Trump y Jair Bolsonaro. A su vez, elogió la capacidad de Victoria Villarruel para generar un debate necesario para la Argentina. “La Argentina necesita pensamiento y el PRO no lo tiene”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julio Bárbaro es un importante referente del peronismo histórico. Fue secretario del peronismo de Capital, ocupó el cargo de diputado nacional durante la gestión de Menem y estuvo al frente de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Alejandro Gomel: Hoy hay Congreso del PJ y se viene de una dura derrota electoral. ¿Cómo ve lo que viene para el peronismo?

Lo veo muy grave porque Alberto Fernández dejó al peronismo fuera de juego. La grieta de la Argentina pasa por el imperialismo. Usted habla de las diferencias entre el Presidente y la vice. En el último debate, el discurso en el cual yo me sentí identificado fue el de Facundo Manes, no de un peronista o alguien en nombre del kirchnerismo. Alberto llevó al peronismo a la ruina, lo sacó de juego, fue una enfermedad final y no hubo final ni autocrítica.

AG: Algunos le dicen "gracias" a Alberto Fernández porque fue el que pudo terminar con el kirchnerismo desde adentro...

Ese chiste es bueno. El primero que lo dijo fue Borenstein, que era el "caballo de Troya", y fue el peor gobierno de la historia argentina y de una mediocridad, porque fue el sinsentido. Ahora, en este momento quedan, por un lado Axel Kicillof y por otro Martín Llaryora, después, quedan los gobernadores porque a nivel nacional los partidos no tienen vigencia.

AG: ¿Ahí que ve? ¿Alguien está capacitado para tomar las riendas del partido?

No, además el PJ perdió sentido, Alberto Fernández lo dejó fuera de juego. Perón, cuando lo vimos las últimas veces, decía que "peronistas somos todos" como una idea de que el peronismo era un logro en un nivel de la conciencia nacional. Argentina tiene un problema básico de proyecto colectivo. Es patria o colonia. Hoy hay una concepción colonial.

El rol de Alberto Fernández en la conducción del PJ.

Los economistas sustituyeron a la política. Hay economistas con formación humanista y después hay cada bruto que uno lo escucha todos los días y se agarra la cabeza. Y la economía no puede conducir ni a una empresa ni mucho menos a una sociedad.

AG: El Presidente es un economista...

Sí, pero el tema central es el autoritarismo. Si lo que él plantea es "coinciden conmigo o son traidores", la política no existe. La gran angustia es: ¿Esta situación de ajuste nos lleva a un rebote o es el ajuste por el ajuste mismo?

El acercamiento entre el PRO y LLA

Claudio Mardones: ¿Cuál es su punto de vista de lo que está pasando con el post Juntos por el Cambio? ¿Cómo está viendo la actualidad de Mauricio Macri? ¿Qué ve que va a pasar entre el PRO y La Libertad Avanza? ¿Ve alguna similitud con lo que le ha pasado a la Ucedé con Carlos Menem entre su primera y segunda presidencia?

Sí, Cristina Kirchner perdió Santa Cruz y Mauricio Macri perdió a Boca Juniors. Son dos personajes que están marcados por el fin de una etapa. Pablo Avelluto, que es un hombre inteligente, dijo: “Adherí al PRO como partido de centro y lo convirtieron en partido de derecha”. Hoy el PRO expulsa a Horacio Rodríguez Larreta, no encuentra un discurso.

La política argentina, insisto, si usted no baja a los gobernadores, a Pullaro, Llaryora, Torres y Kicillof, no se encuentra con el debate político en serio. Los devaneos de Macri carecen de sentido, porque el poder de la derecha lo tiene el Presidente, lo tiene Milei. Y es más importante la discusión de Victoria Villaruel que lo que plantea Mauricio, por lejos. Es más serio, más profundo, puede enojarse más. La Argentina necesita pensamiento y el PRO no lo tiene.

AG: ¿Lo sorprendió lo de Villarruel ayer con posturas firmes y hasta enfrentando lo que hace Milei?

Pertenezco a los que tenemos mucha historia, conozco a Villarruel y en algún momento presenté uno de sus libros. O sea que la conozco lo suficiente como para saber cuál es su pensamiento. El domingo es 24 de marzo, yo era diputado nacional ese día. Aquel día no había ni deuda externa, no habíamos subsidiado, la desocupación estaba entre 4% y 5%, la deuda era de seis mil millones.

Javier Milei y Victoria Villarruel.

AG: Ni hablar de los niveles de pobreza en ese momento...

No había un caído en la calle. Este país lo vinieron a destruir Martínez de Hoz y Cavallo, sacando la industria e instalando los bancos. Y la concentración económica es el daño mayor de la Argentina. Yo me considero un pequeño productor, lo fui toda mi vida. Los bancos eliminaron el crédito y si usted elimina en una sociedad del crédito, el pequeño y el mediano desaparecemos. Y ese es el proyecto. Hasta los kioscos son de las cadenas de los bancos, de los grandes inversores. La sociedad está destruida por la concentración económica. Estos 48 años han sido de decadencia, con distinto ritmo. El que más me representó en su momento fue Alfonsín.

CM: Teniendo en cuenta que conoce a Villarruel, ¿cree que seguirá diferenciándose de Milei? ¿Cómo cree que va a evolucionar esa relación?

Yo creo que bien, la relación no la veo mal. Lo que hace Villarruel es volver a pensar, que es lo que no hace Macri, aunque se quede con el partido. Fíjese que lo grave de Milei es que aplaude a Bolsonaro y a Trump, que son dos nacionalistas extremos, y él plantea una visión colonial. Todavía la idea de patria o colonia sigue vigente en el mundo, más que nunca. Y lo que es Brasil, lo que es Bolivia, ni hablemos del mercado común europeo, sin concepción patriótica no hay destino. El mundo no es un mercado. El dinero no es más importante que el ser humano.

Entonces, me parece que Villarruel, más otros dirigentes, impone un debate que la Argentina necesita. La estabilidad de la moneda es menos importante que la dignidad del ser humano. Si no volvemos a este principio, no hablaremos de política en serio.

