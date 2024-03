Jaime Durán Barba, ex secretario de Administración Pública de Ecuador, señaló que el peronismo necesita reconfigurarse para no desaparecer: "Con el gobierno de Alberto Fernández tuvo un caos brutal, estalló como una supernova". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), sostuvo que "no creo que Milei admita a un co-presidente que sea Macri, los dos tienen temperamentos muy fuertes".

Jaime Durán Barba es consultor, docente, asesor político, creador de presidentes, entre ellos Mauricio Macri, además fue su consejero de gobierno en 2021, También fue el jefe de gabinete en Ecuador, un puesto que en ese país se llamaba secretario de Administración Pública durante la presidencia de Guillermo Lasso.

Día 100: Macri presidente

Quiso el destino que el mismo día que Milei cumple 100 días en la presidencia, Mauricio Macri reasume la presidencia del PRO. La paradoja de un partido que lleva 20 años, como el fundado por el expresidente, con un partido que vio la luz hace poco más de 20 meses, como La Libertad Avanza. ¿Qué te sugieren estos dos elementos al mismo tiempo?

Milei es un personaje de esta nueva época, en donde se parece a Gabriel Boric o Donald Trump. La semejanza con ellos es que se buscan diferenciar de los demás políticos, pero Milei es el más distinto de los políticos tradicionales y esa es la fuente de su éxito electoral, aunque tal vez ser distinto no es suficiente para consolidar un gobierno.

A un gobierno la gente le exige hechos y logros, no solo declaraciones. Hay que combinar la originalidad con la eficiencia y eso por ahora no lo está consiguiendo.

Encuesta | Un 69,8 por ciento cree que está peor desde que Javier Milei preside el país

Horacio Rodríguez Larreta dijo que “si a Milei le va bien, somos la UCeDé de Menem, pero si le va mal somos el FREPASO de De la Rúa”. ¿Es así lo que pasaría en el PRO con Macri?

Sí, porque el PRO perdió la fuerza que tenía. En 2005 fue la innovación, era el Macri que hacía travesuras y que nunca atacaba a Cristina Kirchner. Vale recordar que en ese año, cuando empezamos a trabajar juntos, Mauricio tenía un 65% de rechazo en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Cristina tenía un amplio apoyo.

Ese Macri distinto tuvo un gran éxito en el 2007 como jefe de Gobierno porteño, y se pudo completar con dirigentes que también eran muy originales, como Francisco De Narváez en la Provincia en 2009, o María Eugenia Vidal, entre otros.

Mauricio Macri expresó su frustración por la dificultad de convertir DNU en leyes efectivas debido a la resistencia en el Congreso y señaló que su gobierno intentó convertir un DNU en tres leyes separadas como se les sugirió, pero estas fueron aprobadas con modificaciones sustanciales que disminuyeron su impacto. Además, argumentó que este proceso es demasiado lento y sujeto a la influencia de grupos de presión que protegen sus privilegios, lo que socava el propósito original de las reformas. Así planteado, ¿queda atada la suerte del PRO con la de la LLA?

La forma en que ha jugado el PRO en la última época con la LLA es de un relación tal que si le va mal a Milei, el daño en el PRO será irreparable. Y si le va bien, la gente tiene claro que es Milei quien está haciendo el cambio y no Macri, así que creo que fue una mala decisión la de aliarse a LLA. El PRO ha perdido su dinámica y originalidad, es que este tsunami que significa Milei en la Argentina está arrasando con el PRO, gane o pierda.

Jorge Asís, duro contra Javier Milei: "Es un coleccionista de derrotas"

La reconversión del sistema político argentino

El 22 de este mes habrá una convención del PJ, en donde seguramente se llamará a elecciones internas, como hace 30 años no hay. Allí se elegirá la conducción del partido para que surja de allí la candidatura que el peronismo propondrá para el 2027. Hay quienes consideran que, frente a eso, el kirchnerismo se va a ir (como hizo en 2017), porque no resistiría perder en una interna en el peronismo. Al mismo tiempo, hay dos gobernadores que se consideran del PRO, como Rogelio Frigerio y "Nacho" Torres, que se diferencian de ese espacio. ¿El "tsunami Milei" planteó una fragmentación de las dos grandes coaliciones del país, dividiendo la Argentina en seis partes, si tenemos en cuenta la izquierda y la extrema derecha gobernante?

El sistema político se alteró totalmente. No creo que cierto sector del PRO, que se unió a la derechización, pueda compartir con los radicales o con la UCR. Es que ninguno de los nuevos dirigentes radicales es de extrema derecha.

Córdoba, el kilómetro cero del ‘Frente liberal’, la alianza entre PRO y LLA

Luego de mucho tiempo sin pisar nuestro país, ¿qué reflexión te merece esta Buenos Aires, con el nuevo gobierno? ¿Qué balance hacés?

Conversé con dirigentes de los más diversos sectores y lo que veo es desconcierto: no tienen claro qué hacer ante un Milei dinámico y que hace muchas propuestas, pero que concreta poco. Por ejemplo, el Gobierno cerró Télam, pero un político normal lo haría mandando un proyecto de ley en el Congreso y consiguiendo la mayoría. Para Milei fue poner unas vallas y listo. El Gobierno no realiza cambios institucionales sino de hecho.

Los DNU, que a Macri le gustan mucho, son espectaculares pero no logran nada. Lo que produce es muchas declaraciones y pocas concreciones, y en política hay que pensar, analizar, caminar y no improvisar cambios “fenomenales”. Los grandes cambios en la historia de la humanidad no se hicieron nunca en una semana.

Y lo de Argentina no se trata solamente de un cambio en la economía, se trata de cambiar la educación centralmente (que es un desastre total), de cambiar las costumbres, el Código Penal, el Código Civil. Hay una enorme cantidad de cambios que hay que hacer, pero para eso se necesita un plan para hacerlo durante el tiempo y no simplemente mandar un enorme tuit de 600 artículos que es rechazado, porque seguimos 100 días después de que asumió el Presidente sin tener ningún cambio real.

Pulti: "Planteamos un repudio al llamado de la rebelión fiscal"

¿Cuál es tu pronóstico sobre el futuro de la Argentina?

El futuro para la democracia representativa es oscuro. En Estados Unidos veo que Trump avanza de una manera incontenible y no creo que sea lo mejor para la democracia norteamericana que se ha elegido. En Ecuador, Lasso tuvo que salir de la presidencia. En Perú pasó lo mismo con Castillo. La crisis de Boric y de Petro es descomunal. Hay una crisis general de la democracia representativa.

Dentro de eso está Argentina, que además vivió el agotamiento de un modelo que con el gobierno de los Fernández hizo una crisis total. No creo que el peronismo vuelva a tener el poder de siempre, necesita reinventarse, darse cuenta de que estamos en la época de la inteligencia artificial, de la robótica, de la tercera Revolución Industrial y replantearse radicalmente su forma de ser o también va a desaparecer.

La imaginación al poder: el fantástico mundo de Milei y las oportunidades de la Argentina

Hay una crisis global y la crisis en Argentina se siente más porque la derechización del PRO les llevó a un colapso. El peronismo, con el gobierno de Alberto Fernández, tuvo un caos brutal, estalló como una supernova. O reinventamos las cosas o no sé qué pasará, pero no hay vuelta al pasado, le vaya bien o le vaya mal a Milei, no volverá ni Cristina ni Mauricio.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

Y si tuvieras que apostar por si le va bien o le va mal a Milei, ¿por qué alternativa te inclinarías?

Si Milei no reforma su estilo de chocar con todo el mundo, le va a ir mal. La política es el arte de lo posible y para eso se necesita dialogar, ceder posiciones y más serenidad. Yo creo que Milei tiene demasiado entusiasmo y poca capacidad de negociación. A veces me hace un poco de gracia porque me recuerda a mi propia actividad cuando era muy joven, que era intransigente, pero la vida a uno le enseña que hay que dialogar.

La democracia funciona así, con mayorías, minorías, con separación de poderes, con medios de comunicación robustos, con artistas. Una sociedad compleja como la argentina no es la república bananera de Bukele en la que un señor apoyando los derechos humanos cree que puede ordenar el país.

Milei-Macri: quién doma a quién

La relación Milei-Macri

Alejandro Gomel: Usted dijo hace algunos días que Milei nunca iba a obedecer a Macri. ¿Cree que, en algún punto, esa relación se puede romper?

Las repúblicas presidencialistas no admiten una bicefalia, ya que siempre que eso se intentó, hubo tragedias. Por ejemplo, aquí en Argentina, cuando fue elegido Néstor Kirchner, Duhalde intentó mantenerse como hombre de poder y fue archivado enseguida. No cabe la bicefalia normalmente.

Santilli, picante: le propuso a Javier Milei billetes con las caras de Alberto, Massa y CFK

El único caso en el que cupo la bicefalia fue el de Alberto Fernández, y más que una bicefalia terminamos en un desastre. No creo que Milei admita a un co-presidente que sea Macri, los dos tienen temperamentos muy fuertes, y no hay espacio para dos soles en el sistema solar. Si se producen dos soles, termina formándose una supernova, o sea, chocan los dos soles y todo muere en pedazos.

AO JL