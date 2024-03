El ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, señaló que el Estado debe mejorar, pero no de la manera que desea el Gobierno. “Lo que están planteando es la diferencia entre una Nación que defiende su soberanía versus un territorio libre de normas para los mercados, que es lo que propone Milei”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Pulti es diputado por la provincia de Buenos Aires con mandato hasta 2027 por Unión por la Patria. Además, fue intendente de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata, entre 2007 y 2011, y entre 2011 y 2015. A su vez, previamente fue concejal municipal en la misma municipalidad de General Pueyrredón entre 1989 y 1993. Ayer, Gustavo Pulti solicitó un pedido de juicio político para José Luis Espert, quien este fin de semana llamó a los bonaerenses a no pagar la suba del impuesto inmobiliario que les corresponde por ley.

Una curiosidad de forma: usted pidió juicio político pero, si no entiendo mal, en la Cámara que usted integra no está constituida la Comisión de Juicio Político…

La realidad es que yo no pedí un juicio político en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, porque no se puede hacer ahí. Primero, antes que nada, planteamos un repudio al llamado de la rebelión fiscal de parte del diputado Espert. En segundo lugar, pedimos que se ponga en conocimiento de la justicia penal por una razón muy específica: el artículo en el inciso 2 del artículo 230 del Código Penal dice que los que se alcen para impedir la ejecución de las leyes provinciales o nacionales o de las resoluciones de los funcionario públicos, deben ser reprimidos con 1 a 4 años de prisión. Casi que la conducta del diputado Espert está descrita en el Código Penal.

En tercer lugar, pedimos que la Legislatura vote la remisión de la Cámara de Diputados de la Nación para que se le inicie juicio político en la Cámara de Diputados de la Nación. Es bastante paradójico que un diputado que trabaja en la casa en la que se hacen las leyes esté pidiendo transgredirlas. Me parece que la saga en la que va incurriendo el Gobierno nacional en estos 100 días va requiriendo una respuesta de orden institucional severa, porque la democracia debe cumplirse, vivirse y gozarse cumpliendo las leyes. La democracia no se cumple si se invita a transgredir las leyes.

Veo que mi error es que no sé si la Comisión de Juicio Político está armada o no en la Legislatura provincial. Yo me estaba refiriendo a la nacional. ¿El juicio político puede ser ejercido en un Congreso provincial?

El concepto que ha sido presentado en la iniciativa de declaraciones es que la Legislatura bonaerense, si este proyecto se aprueba, le va a pedir al Congreso de la Nación que inicie juicio político. La Legislatura le va a pedir a la justicia penal que investigue la posible comisión de este delito que está descrito en el artículo 230. El primer punto es un repudio. Nos parece que hace falta una respuesta severa de orden institucional, porque a donde invitan el presidente Milei, diputados como Espert y el vocero Adorni es a una especie de trifulca verbal, a una descalificación a tono alzado, y mientras hacen eso violan la Constitución con el DNU, se pelean con el gobernador Torres y lo descalifican, dicen que el Congreso es un nido de ratas y todo eso en 100 días.

Yo presumo que este Gobierno, cuya política económica lo lleva a enfrentarse a dificultades cada vez mayores, en la medida de que esta sea la filosofía y en la medida de que la democracia no produzca los hechos institucionales adecuados para ponerle un dique de contención a esto excesos, puede traer noticias mucho peores. Es un Gobierno que uno, ya por el tono y la filosofía, no le llamaría la atención que inicie caminos muchos más desmesurados que el de un legislador pidiendo que no se cumplan las leyes. Es controversial, paradójico y encierra una cuota de violencia verbal.

Las diferencias con JxC y LLA

Aprovechando su posición de intendente de General Pueyrredón, ¿usted tenía una limitación de ser reelecto porque ya había sido dos veces intendente o todavía no tenía esa limitación?

Todavía no había entrado en vigencia la limitación. La ley fue sancionada y corrió por el primer mandato posterior a ese mandato, no solo para intendentes, sino también para concejales y legisladores.

¿Cuál es su evaluación de la performance del actual intendente, que es de un partido distinto al suyo?

Hay diferencias importantes de opinión y perspectiva. No compartimos el modo de ver las cosas y no compartimos la impronta de gestión, lo cual no nos ha llevado a controversias de orden institucional, nos ha llevado a establecer diferencias de orden político. Aprovecho su pregunta para marcar un distingo entre la radicalización de posturas que encierran cuotas de autoritarismo y de violencia y de transgresión institucional con lo que son las diferencias políticas. No comparto nada con Montenegro, nuestro gobierno inauguró 22 centros de salud nuevos, un centro de especialidades médicas ambulatorias, hicimos polideportivos y creamos una política local. Terminó nuestro gobierno y desde 2015 hasta acá, los sucesivos gobiernos de Cambiemos han detenido toda obra en Mar del Plata y se ha detenido la orientación estratégica que tenía la ciudad, que era protagonista de muchos acontecimientos internacionales.

Esas diferencias se mantienen dentro del plano de las diferencias que admite la democracia y que juzga la ciudadanía. En cambio, las diferencias que está planteando en este momento el gobierno de Milei son las diferencias entre una Nación con un Estado y, por otro lado, el caos. Nos están proponiendo por primera vez en 40 años de democracia reemplazar la noción de Estado-Nación de una Nación que defiende su soberanía. No lo están haciendo con las últimas determinaciones en las Georgias del Sur y Sandwich del Sur del funcionario del Reino Unido. Lo que están planteando es la diferencia entre una Nación que defiende su soberanía versus un territorio libre de normas para los mercados, que es lo que propone Milei.

Respecto al Pacto de Mayo, si uno lo repasa va a encontrar que hay una convocatoria a restringir el gasto público, penar las decisiones de los gobiernos que incurran al déficit, una extorsión a los gobiernos provinciales a poner en disposición sus recursos naturales para el extractivismo. Pero no hay un solo punto en los diez que hable de la educación, de la cultura ni de la ciencia, ni tampoco de la salud pública y la seguridad democrática, o sea que todo lo que podría unir a los argentinos en un pacto no está mencionado. Solamente están mencionadas las cosas que reducen toda intervención del Estado. El Estado tiene que mejorar, pero otra cosa es plantear que desaparezca y convirtamos a esta patria en un territorio libre de normas para los mercados con un Estado de relacionismo público y no con un Estado ejerciendo la soberanía.

