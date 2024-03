En su primer discurso como presidente, Javier Milei decidió romper una tradición y no habló frente a los legisladores sino en la explanada del Congreso. Desde entonces, transcurrieron 100 días y pasó de todo: hubo motosierra, ajuste de shock y peleas con gobernadores y artistas. La Libertad Avanza coqueteó con dirigentes del peronismo y mantuvo una cercanía extraña con Mauricio Macri y el PRO. Fracasó la ley ómnibus, la vigencia del DNU todavía no está asegurada, y se decidió ganar tiempo con la convocatoria al Pacto de Mayo, mientras se avivaba el fuego amigo con su vicepresidenta.

Karina Milei, Nicolás Posse, Santiago y Luis Caputo acumularon cada vez más poder mientras que el resto de los funcionarios, que fueron testigos hasta de despidos por televisión, anduvo a tientas. Ni siquiera Victoria Villarruel se salvó de ser objeto de ataques internos.

Milei y su equipo de confianza demostraron que saben dominar la agenda. Desde diciembre, en Argentina solo se habla de lo que hace el presidente, ya sea que se abrace con Donald Trump, hable del fantasma del comunismo frente a la élite empresarial global en Davos o se dé besos encendidos con su novia Fátima Flores en un escenario en Mar del Plata. El denominador común es que el canal principal siempre fueron las redes sociales y el modus operandi es la construcción de un enemigo: desde el gobernador de Chubut, "Nacho" Torres, hasta la actriz y cantante Lali Espósito.

Día 99: El otoño de Javier Milei

PERFIL reconstruyó la cronología de los primeros 100 días de Milei en la Casa Rosada. A los suyos, el economista les repite que quiere pasar a la historia como un prócer, pero para saber si eso es posible todavía falta mucho.

Hasta el momento, presenta sus logros como los dos meses consecutivos de superávit fiscal y una presunta "desaceleración" de la inflación que evitó una hiper. Según economistas que ven la letra chica, el superávit hasta ahora esconde un ajuste que detiene el consumo, licúa los salarios, aumenta las tarifas y perjudica a los jubilados entre otros vulnerables sectores, por lo que es un festejo "apresurado".

Además, la inflación de diciembre fue del 25,5%, de enero un 20,6% y de febrero un 13,2%. Si bien se viene disminuyendo, en los tres casos fue más alta que las elevadas cifras que ya heredó de la gestión de Sergio Massa.

Causas orgánicamente perdidas

Milei de espaldas al Congreso | Día 1 - 10/12/2023

El primer día del gobierno de Javier Milei marcó un claro rumbo respecto de quién sería el enemigo con el que buscarían confrontar a lo largo de estos más de tres meses: el Congreso. Rompió la tradición de dar un discurso de asunción en el Parlamento frente a los legisladores y eligió darlo en las escalinatas de afuera, apuntando a la militancia que fue a verlo.

Diversos enviados de Estados Unidos, el propio Volodimir Zelenski (mandatario de Ucrania en conflicto bélico con Rusia) y hasta el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fueron algunos de sus invitados que también dejaron en claro su postura internacional.

En su discurso, dejó la mítica frase que luego se reprodujo hasta en remeras libertarias: “No hay plata”. Hizo hincapié en un ajuste brutal sobre el sector público, con la particularidad que ya no usó más la palabra “casta” como lo hizo en su campaña.

Advirtió que se vendrían meses difíciles con “estanflación”, culpó a la “peor herencia de la historia” pero prometió que sólo con ese “ajuste” inevitable se lograrían las reformas que sacarían adelante al país.

Horas más tarde, se conocería el primer desencuentro con la prensa ante otra ceremonia tradicional que eligieron cambiar: la jura de ministros no fue pública, no se vio por televisión sino que fue en un ámbito “privado” del que pocos detalles se lograron conocer, ya que tampoco dejaron ingresar a periodistas.

Al final de la jornada se realizó la gala en el Teatro Colón, donde tan sólo un mes atrás había acontecido un escrache contra el Presidente electo. En todas las instancias del día, Milei llegó acompañado de su hermana Karina.

“El Jefe” al Estado | Día 2 - 11/12/2023

Javier Milei modifica el decreto de Mauricio Macri que le impedía nombrar a familiares en el Estado. Su hermana, Karina “El Jefe” Milei, estará al frente de la secretaria General de la Presidencia.

El shock de Caputo | Día 3 - 12/12/2023

El ministro de Economía, Luis Caputo, es el encargado de anunciar las 10 medidas económicas que encarará el gobierno de Javier Milei. El anuncio se hizo a través de un video que se grabó varias veces con la mirada atenta de Karina Milei y se presentó como el “paquete de medidas de urgencia económica”.

La devaluación del 50% con la decisión de llevar el dólar oficial de 400 a 800 pesos fue, sin dudas, la medida de mayor impacto. Caputo también anunció la suspensión de la obra pública, la reducción de subsidios en energía y transporte, el achicamiento de la planta del Estado, la suspensión de la publicidad oficial, la transformación de la estructura del Estado, la reducción de las transferencias a las provincias, la eliminación de los derechos de exportación, el reemplazo del sistema SIRA y el fortalecimiento de la ayuda social.

Se activa | Día 4 - 13/12/2023

Un día después de que Caputo anunciara sus primeras medidas económicas, las petroleras aumentaron las naftas un 37% y sumaron casi 80% en una semana. El aumento de precios, y en especial del combustible, serán un tema de conversación constante en los 100 primeros días del gobierno de Milei. Sin embargo, también hubo otra noticia que ocupó todos los medios: la brecha entre el dólar oficial y el blue se achicó un 30%. En el Gabinete celebraron y señalaron otros casos para demostrar que los mercados los acompañaban, como la baja del Riesgo País o la suba de los bonos.

En el Senado Victoria Villarruel logró imponer a Bartolomé Abdala como presidente provisional, una decisión que más adelante se incorporará en la larga lista de tensiones entre la vice y el presidente (que quería para ese puesto al formoseño Francisco Paoltroni).

Ese mismo día, además, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió las primeras amenazas narco desde que asumió al frente de la provincia. La crisis en la provincia pasará a ser una prioridad apenas dos meses después.

El protocolo antipiquetes de Bullrich | Día 5 - 14/12/2023

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el nuevo protocolo antipiquetes. El asunto del corte de calles fue una constante en la campaña de La Libertad Avanza con la frase “el que corta no cobra”, en referencia a quienes reciben algún tipo de asistencia estatal.

La reaparición de Milei | Día 6 - 15/12/2023

Desde que Caputo anunció su paquete de 10 medidas, Milei no había hecho declaraciones y su silencio era un tema de conversación permanente en los medios. El presidente decidió hablar, pero no lo hizo con una tradicional entrevista en televisión: hizo un vivo en Instagram.

Acompañado de su equipo de confianza, se refirió al futuro económico del país, donó su última dieta como diputado y mostró detalles de su nuevo lugar en la Casa Rosada.

Primera renuncia | Día 7 - 16/12/2023

Eduardo Roust se fue del gobierno antes de ser nombrado. El histórico consultor iba a asumir en la subsecretaría de Medios, pero una serie de desacuerdos con el manejo de la comunicación lo llevaron a presentar su renuncia.

Roust tenía a su cargo el contacto con la prensa. Su enojo, según trascendió, tuvo que ver con la poca información que le daban y con desacuerdos en temas sensibles como la pauta y los medios públicos.

Primera abucheada contra Milei | Día 8 - 17/12/2023

Después del Pacto de Acassuso mucho se especuló sobre cómo iba a ser la relación entre Milei y Mauricio Macri y, en los primeros días de gestión, hubo una señal que muchos interpretaron como una señal de subordinación: el presidente decidió ir a votar a las elecciones de Boca en las que Juan Román Riquelme se enfrentaba a la lista de Andrés Ibarra y el expresidente.

"Uno tiene que tener lealtad, el señor Mauricio Macri conmigo se comportó como un señor. Uno tiene que ser agradecido y a mí me parece que ese gesto de grandeza que es lo que ha permitido que a mí me toque ser presidente de la Nación... yo tengo que estar agradecido”, declaró ese día Milei antes de viajar para Bahía Blanca, donde el día anterior un temporal había producido una catástrofe en la ciudad.

El vínculo entre Milei y Macri, sin embargo, no transcurrió como todos imaginaban. De hecho, a 100 días de gobierno todavía no está claro si el Pro y La Libertad Avanza se fusionarán o si las fricciones pesan demasiado. “Milei se comió al PRO y eso Macri lo sabe”, reconocen fuentes del macrismo.

Pettovello, la gran ministra | Día 9 - 18/12/2023

El impacto del ajuste en los sectores más vulnerables es un tema del que se habló desde el día uno de gestión. En su primera aparición pública desde que comenzó el gobierno de La Libertad Avanza, Sandra Pettovello le declaró la guerra a las organizaciones sociales y anunció que aquellas personas que cortaran una calle no iban a cobrar su plan. Además, se habilitó una línea para que las personas puedan denunciar de forma anónima cualquier tipo de presión por parte de sus referentes políticos.

La cruzada entre Pettovello y los referentes de las organizaciones será un tema recurrente en los primeros 100 días de gobierno, sobre todo cuando a mediados de febrero se comenzó a denunciar en público que Capital Humano había dejado de enviar comida a los comedores. La ministra, sin embargo, no solo tiene frentes externos ya que tuvo más de una discusión con Caputo por la escasez de fondos que tiene para afrontar reclamos.

Día 10 - 19/12/2023

Cumbre de gobernadores en Casa Rosada por Ganancias. El Gobierno anuncia que recibió más de 4 mil denuncias de beneficiarios de planes sociales.

Presentación del DNU | Día - 11 20/12/2023

En su primera cadena nacional, Milei presentó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y apenas terminó su discurso hubo una manifestación espontánea con cacerolazos afuera del Congreso.

A diez días de asumir, el presidente demostró que quería ir a fondo. A través de más de 600 artículos propuso la derogación de cientos de leyes, el ajuste de gastos administrativos, la modificación del régimen laboral y la privatización de empresas públicas. Todo en pos de la “desregulación de la economía”. La oposición más dura dijo de inmediato que el DNU era inconstitucional y hubo una enorme cantidad de presentaciones judiciales. Incluso hubo juristas no precisamente emparentados con el peronismo que salieron a cuestionar la legalidad del decreto.

El anuncio del DNU formalizó el rol de Federico Sturzzeneger en el gobierno. El economista fue el encargado de redactar el proyecto con la colaboración del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y abogados especializados en Derecho administrativo. El fantasma de la influencia de grandes empresarios apareció desde el mismo 20 de diciembre, cuando se supo que esa tarde había visitado a Posse en la Casa Rosada el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca. Otros, como Marcos Galperín, hicieron una defensa férrea en redes de la iniciativa. El DNU 70/2023 entró en vigencia al día siguiente y, en tándem, las prepagas anunciaron una suba del 40%.

El camino del decreto tuvo marchas y contramarchas. El 3 de enero los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera suspendieron las reformas laborales que proponía el proyecto y hubo cautelares en favor de usuarios de prepagas que consiguieron revertir los aumentos. El resto de los artículos, sin embargo, continúan vigentes.

El Congreso incumplió los tiempos legales y no lo discutió en una comisión bicameral, tal como requiere la ley. Tuvieron que pasar casi tres meses desde su presentación para que se debatiera en el Senado y fue porque la vicepresidenta Villarruel no quiso darle más tiempo al gobierno de Milei incumpliendo la normativa.

Galperin, el militante | Día 12 - 21/12/2023

Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, celebró la presentación del DNU 70/2023. El empresario será un apoyo clave para el gobierno en sus primeros días de gestión y, además, un férreo militante en redes.

Día 13 - 22/12/2023

Milei convoca a sesiones extraordinarias y envia al congreso Congreso los proyectos de Reforma del Estado, Ganancias y Boleta Única.

La ministra favorita | Día 14 - 23/12/2023

En una de sus primeras apariciones televisivas como presidente, Milei va al programa de Mirtha Legrand con Patricia Bullrich.

Una de las primeras preguntas de la conductora a Milei y Bullirch era si se llevaban bien. Durante la campaña, los dirigentes habían protagonizado un cruce de agresiones que escaló a tal punto que el economista la llamó "montonera asesina" y ella lo llevó a la Justicia. La ministra le contestó a Legrand que "hubo algunas maniobras que se hicieron por las redes, y alguien metió la cola del diablo en el medio, y eso trajo de alguna manera una desconfianza, porque parecía que nos estábamos atacando".

Navidad | Día 15 24/12/2023

Para saludar a los argentinos por Navidad, Milei publicó una foto vintage con Karina, “El jefe”. A pesar de ser la secretaria general de la Presidencia y de tener una influencia determinante en el gobierno, la mujer nunca concedió una entrevista en la campaña y tampoco en los primeros días de gesti´n.

Motosierra estatal | Día 16 - 25/12/2023

Por decreto, el gobierno oficializó la baja los contratos de 7 mil empleados públicos que ingresaron al Estado en el 2023.

“No la ven” | Día - 17 26/12/2023

Milei es denunciado en la Justicia Federal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. ¿El motivo? Haber firmado el DNU 70/2023. La demanda fue impulsada por el economista Claudio Lozano, el dirigente de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y el titula del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldivieso.

“La envergadura de este paquete normativa equivale a afirmar que el Poder Ejecutivo se ha arrogado facultades extraordinarias y facultades equivalentes a ejercer la suma del poder público", plantearon los denunciantes.

Sin embargo, ese mismo día Milei repitió que no iba a dar ni un paso atrás. En una entrevista en La Nación + con Luis Majul, el presidente planteó que si el DNU era rechazado podría llamar a un plebiscito. Pero fue más allá y abrió frente contra el Congreso y aseguró que la demora en su tratamiento respondía a que hay legisladores que “buscan coimas”.

La acusación de Milei fue mediática. Sin embargo, los diputados radicales Karina Banfi, Julio Cobos, Martín Tetaz, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal y Jorge Rizzotti lo denunciaron ante la Justicia y exigieron que se investigue en base a qué hablaba el presidente.

Ese mismo día, en Instagram, Milei publicó una foto de la Casa Rosada con un estandarte de la bandera argentina que tenía escrito “No la ven”, la frase que en adelante usaría el oficialismo y su militancia para explicar el rumbo del gobierno.

Se presenta la ley ómnibus | Día 18 - 27/12/2023

La oposición al DNU comienza a organizarse. Desde que Milei presentó el DNU, se repetía la pregunta sobre cómo iban a comportarse los gremios. La Confederación General del Trabajo (CGT), finalmente decide convocar a los sindicatos en Plaza Lavalle y movilizar hasta Tribunales. Se sumaron, además, organizaciones sociales y de izquierda.

La jornada de protestas, en la que se aplicó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, terminó con un saldo de siete detenidos, entre los que hubo un trabajador de prensa, y heridos.

Mientras en la calle ocurrían las corridas y los enfrentamientos, el Gobierno presentó en el Congreso la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". Se trató de un proyecto de alto impacto que incluía reformas económicas, impositivas, energéticas, penales y electorales.

La ley ómnibus original tenía más de 180 páginas y 664 artículos con modificaciones a más de un centenar de leyes vigentes. Hubo temas que generaron rechazo de forma inmediata, incluso entre dirigentes de la oposición dialoguista, como la delegación de facultades extraordinarias el Ejecutivo, la eliminación de la movilidad jubilatoria, la liquidación de los Fondos de Garantía de Sustentabilidad, la autorización al libre endeudamiento o la suspensión de las elecciones primarias.

Uno de los opositores dialoguistas que consiguió visibilidad con los cuestionamientos al proyecto fue Ignacio Torres, de Chubut. Junto al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, consiguieron presionar al Ejecutivo para que modificara el capítulo dedicado a la desregulación de la pesca. Fue el primer hito del sureño de Juntos por el Cambio, quien apenas unas semanas más tarde se iba a convertir en el principal enemigo del oficialismo representando el malestar de los gobernadores con el poder central.

El paro más rápido | Día 19 - 28/12/2023

La CGT anunció que realizará un paro general el 24 de enero. En el gobierno cuestionaron la velocidad con la que la central gremial llamó a una jornada de protestas.

Desde el regreso de la democracia, ningún presidente tuvo un paro a 45 días de gestión. El récord era de Fernando de la Rúa, quien lidió con un paro general 77 días después de asumir.

Presidente viral | Día 20 - 29/12/2023

A pesar de que el 29 de diciembre entró en vigencia el DNU 70/2023 y que Argentina formalizó que no formará parte de los Brics, la noticia del día tuvo que ver con la vida íntima de Milei y su viaje a Mar del Plata para celebrar el cumpleaños de su novia, Fátima Florez.

A la tarde la pareja fue fotografiada cuando salió a saludar desde los balcones del Hotel Provincial. A la noche el presidente fue al Teatro Roxy para ver la función que protagoniza su pareja y, al final de la función, se subió al escenario. Las imágenes del beso que se dieron se viralizaron de inmediato.

Día 21 - 30/12/2023

Lejos del tono que tuvo durante toda la campaña, Milei emitió un serio mensaje de Fin de Año. “Es un camino de esfuerzo y sacrificio", les dijo a los argentinos y explicó la importancia del DNU y de sus medidas económicas.

“Cheque en blanco” | Día 22 - 31/12/2023

Bullrich, que todavía era presidenta del PRO cuando asumió en el ministerio de Seguridad, le pidió a sus compañeros de Juntos por el Cambio que acompañen a La Libertad Avanza. "Quiero decirle al radicalismo, al PRO, al peronismo racional que voten esta ley, que le den un cheque en blanco de confianza al Presidente, y después empezará la discusión", declaró.

El error de Iñaki y Eugenia | Día 23 - 1/1/2024

Después de ser las grandes estrellas de la comunicación digital en campaña, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón protagonizaron una polémica que los corrió del centro de atención: replicaron una foto suya en la cuenta de Casa Rosada. Los jóvenes influencers fueron suspendidos.

Día 24 - 2/1/2024

El gobierno anunció la suspensión de la entrega de los préstamos de Anses y se dejó sin efecto el programa Cobre sin IVA. Se realizó la primera reunión de Gabinete del 2024 con la presencia de Martín y Eduardo “Lule” Menem.

El ministerio de Seguridad anuncia que había detenido a tres sirio-libaneses sospechados de “planificar un atentado terrorista en territorio argentino”. La noticia copa los medios y Bullrich acapara la atención durante la jornada. Quince días después, la Justicia ordenó su liberación.

Revés para la Rosada | Día 25 3/1/2024

La Cámara Nacional del Trabajo suspendió la reforma laboral que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) incluyó en el DNU. La sentencia fue resuelta por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior. En cambio, María Dora González votó en disidencia.

Día 26 - 4/1/2024

El ministro del Interior, Guillermo Francos, acepta los cambios sugeridos por Torres y Montenegro en el capítulo dedicado a la pesca de la ley ómnibus.

Familiares de represores, entre los que estaban Cecilia Pando, le pidieron a Villarruel y Milei su liberación: "¿Por qué no cumplen con las promesas?", reclamaron en una carta publicada en La Nación.

Día 27 - 5/1/2024

Comenzó la misión del FMI en Buenos Aires con reuniones de los equipos técnicos, la primera de la era Milei. El objetivo es renegociar las condiciones de un nuevo acuerdo tras los incumplimientos durante la gestión de Alberto Fernández.

Día 28 - 6/1/2024

Caputo le ofreció a los bancos el mayor canje de deuda de la historia argentina. En la previa al paro de la CGT, el Gobierno decidió desplazar al subsecretario Horacio Pitrau. Según trascendió, en el ala dura de La Libertad Avanza no estaban satisfechos con su posición dialoguista con los gremios. Además, Milei visitó por primera vez la base Marambio.

El camino de Villarruel | Día 29 - 7/1/2024

La primera semana del año terminaría con un artículo periodístico bien detallado sobre la figura de Victoria Villarruel, pero con malas noticias para el Presidente. Es que Financial Times dijo que “está lista para cualquier cosa”, mientras algunas fuentes argumentaban que si el mandatario presenta inestabilidades, hay una vice capaz de asumir. Hasta le deseaban que construyera su propio partido y destacaban su solidez como política.

Encima, en ese momento se dio a conocer que el propio Mauricio Macri, aliado estratégico para ganar las elecciones y darle gobernabilidad a través de sus legisladores al gobierno, se había juntado en privado con Villarruel. Las versiones más catastróficas, como la de Juan Grabois, ya hablaban de un “mini golpe” en camino. Las más moderadas, como la de Jorge Fontevecchia, advertían que Macri buscaba expandir su alianza y garantizar un acuerdo si hubiera un “Plan V”.

Lo cierto es que Villarruel ya no estaba contenta cuando se enteró que lo prometido por los hermanos Milei sobre su liderazgo en áreas de Defensa y Seguridad no se cumpliría, y que quedaría en la órbita de la fórmula electoral del PRO (Bullrich-Petri), que salió tercera en los comicios. El comienzo de una interna.

Echan a militantes de La Cámpora y ponen a militares en la AFI.

Milei: “Si la inflación es del 30% tienen que sacar a pasear en andas a Caputo”

Guillermo Francos, en radio Mitre, al Congreso: "Si nos ponemos a discutir una ley todo el año, no entra un peso más".

Milei a Olivos | Día 30 - 8/1/2024

El 22 de octubre Milei se instaló en el Hotel Libertador, un edificio que pertenece al Grupo IRSA, firma propiedad de Eduardo Elsztain. Durante la campaña el asunto fue tan solo una curiosidad. Sin embargo, cuando asumió la Presidencia comenzaron a surgir preguntas sobre cómo era su vínculo con el empresario y de qué manera se registraban las reuniones del mandatario.

Milei llevó al límite la demora de su mudanza a la Quinta de Olivos. De hecho, cuando la casona de Vicente López fue donada al Estado nacional se estableció la condición de que la residencia no estuviera deshabitada por más de 30 días seguidos. De lo contrario, el inmueble volvería a manos de sus herederos.

El 8 de enero, después de semanas de misterio, Milei se mudó a la residencia presidencial.

“Bigfoot” | Día 31 - 9/1/2024

En la misma fecha que la Cámara de Diputados comienza el debate en comisiones de la ley ómnibus, Fátima Florez publicó una historia en Instagram de la que se habló todo el día -y toda la semana-: “Yo calzo 38 y el amigo de los Henderson?", escribió la actriz junto a una canción titulada "Bigfoot" ("Pie Grande", en inglés).

El debate en comisiones fue una de las primeras muestras de cómo se iba a manejar La Libertad Avanza. Mientras que Milei insistía en público que no estaba dispuesto a negociar cambios o modificaciones, Menem, Francos y Posse mantenían reuniones con dirigentes opositores y escuchaban sus “sugerencias”.

El kirchnerismo y la izquierda exigieron desde el primer momento que se presentaran a explicar el proyecto el jefe de Gabinete y el ministro de Economía. Pero eso nunca sucedió. En los días que siguieron se cuestionó que el oficialismo hiciera negociaciones puertas adentro de los despachos y la gran sorpresa llegó el apenas dos semanas después, cuando tres diputados que responden al gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunciaron que rompían con el bloque de Unión por la Patria.

Día 32 - 10/1/2024

Hay acuerdo entre Argentina y el FMI: el fondo anuncia que liberará los US$4700 millones para aliviar reservas en el Banco Central.

Día 33 - 11/1/2024

El Gobierno intimó a Camioneros y las organizaciones que participaron en la marcha a Tribunales a pagar $40 millones

Día 34 12/1/2024

Se anunció que Federico Sturzenegger será designado al frente de la "Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía". Además, el Gobierno apeló el fallo judicial que suspendió la reforma laboral planteada en el DNU.

El misterio de los perros | Día 35 - 13/1/2024

En campaña se reveló que Conan, uno de los “hijitos de cuatro patas” de Milei, había muerto y que fue clonado. Desde entonces, el asunto de los perros del presidente se convirtió en uno de los grandes temas de su vida privada.

La demora en la mudanza a Olivos, de hecho, fue explicada por fuentes oficiales a partir de la necesidad de construir caniles para los perros. Sin embargo, el presidente se mudó sin ellos y el 13 de enero publicó una foto del avance de la obra. A 100 días de asumir, de todas maneras, nadie sabe dónde están los animales.

En otra línea de temas, ese mismo día el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, habló de la posibilidad de emitir su propia moneda provincial, una iniciativa con la que coquetearon mediáticamente varios gobernadores frente a la suspensión en el giro de fondos de Nación.

Heavy user | Día 36 - 14/1/2024

El verano del jefe de Estado se caracterizó por su fuerte contacto con las redes sociales, lugar en el eligió soltar sus pensamientos sin filtro alguno. Una fecha que marcó esta actitud fue el 14 de enero, cuando empezaron a develarse los posteos en los que Milei ponía “me gusta”. La enemiga elegida fue la artista Lali Espósito. El presidente reposteaba burlas o comentarios falsos/irónicos donde la joven decía que suspendía su carrera porque ya no tendría eventos del Estado en los cuales sería contratada.

Fue tal el enfrentamiento que generó que durante semanas, la comunidad de cantantes, actores y actrices saliera a solidarse con Lali, incluso muchos artistas de Trap como Duki o María Becerra que no se meten en la política.

El ensañamiento fue con Lali en ese momento, pero luego con otras personalidades de la política o artistas que salían a cuestionar o mostrar diferencias con el gobierno. En paralelo, ya la prensa comenzaba a analizar la cantidad de me gustas que Milei ponía por día, llegando en febrero a días con más de 700. La crítica apuntaba al tiempo que Milei invertía en las redes.

Se anuncia suba del 45% del boleto en el AMBA. El mismo día, Milei nombró a su abogado al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Día 37 - 15/1/2024

El Gobierno deja trascender que analiza descontarle el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro de la CGT.

Día 38 - 16/1/2024

La diputada Lilia Lemoine, que tuvo enorme protagonismo en la campaña pero luego bajó su perfil, confirmó que le maquillaba la papada a Milei con la técnica “contouring”. El economista parece estar obsesionado con su estética en redes y suelen viralizarse los retoques con PhotoShop.

Los enemigos invisibles en Davos | Día 39 - 17/1/2024

Milei fue orador en el Foro de Davos, la cumbre que reúne a líderes del mundo capitalista y las multinacionales más grandes del planeta. En su discurso, el economista aseguró que “Occidente está en peligro” y declaró que en la mayoría de estos países hay “una visión del mundo que conduce al socialismo”.

Las palabras de Milei no cayeron del todo bien en el círculo rojo nacional, que esperaba que el presidente hablara del rumbo económico de la Argentina y presentara al país como un potencial para las inversiones. En el entorno de Milei, sin embargo, defendieron que el economista haya elegido salir con un discurso ultralibertario -en el que llamó “héroes” a los empresarios- y aseguraron que fue un acierto.

El argumento oficialista para sostener que fue la intervención más exitosa fue la cantidad de visualizaciones que tuvo ese fragmento en YouTube.

El amigo Elon | Día 40 - 18/1/2024

Un día después del discurso de Milei en Davos, Elon Musk publicó un tuit para celebrarlo. La imagen, en la que se veía a un hombre teniendo sexo con una mujer sin prestarle atención mientras mira al economista en una computadora, se viralizó por todo el planeta.

Día 41 - 19/1/2024

Se posterga el inicio de sesiones extraordinarias.

El respaldo de Macri | Día 42 - 20/1/2024

Mauricio Macri recibió a legisladores del PRO en Villa La Angostura y les dijo que “hagan todo lo necesario” para que salga la ley ómnibus. Ese mismo día, Capital Humano dio de baja más de 27.000 beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo por irregularidades.

Día 43 - 21/1/2024

Carolina Píparo, que fue candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, se rebeló: planteó diferencias con el proyecto de la ley ómnibus y puso en duda su voto.

Vida, libertad y trabajo | Día 44 - 22/1/2024

Un decreto publicado en el Boletín Oficial declaró al 2024 como el "Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad". En paralelo, el gobierno continúa con las negociaciones por la ley ómnibus y aceptó quitar del proyecto la privatización de YPF y modificó los plazos de la delegación de facultades extraordinarias.

Amigos de la ultraderecha internacional | Día 45 - 23/1/2021

En la campaña, Milei se había convertido en un personaje atractivo para los líderes mundiales de las nuevas derechas. La buena sintonía se mantuvo cuando llegó a la Casa Rosada y el mismo día que el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría para que le ley ómnibus sea tratada en Diputados, la primera ministra italiana, Gioia Meloni, elogió al presidente argentino: “Es un showman, además de una persona seria", declaró.

En un programa de la televisión italiana, Meloni aseguró que Milei “es seguramente una personalidad fascinante”, destacó “su pasión extraordinaria” y recordó que ella fue la primera líder de Europa que lo llamó para felicitarlo luego de su triunfo en las elecciones.

Ese mismo día, la vicepresidenta homenajeó a los nueve militares y dos policías que murieron durante el ataque al regimiento de La Tablada en 1989. “Argentina no puede proteger más la impunidad de los autores intelectuales y materiales de estos crímenes de lesa humanidad”, escribió Villarruel en X.

Día 46 - 24/1/2023

La CGT realiza el primer paro general contra el Gobierno de Milei con una movilización al Congreso. La consigna que más se repitió durante toda la jornada fue “La patria no se vende”. Antes de que terminaran los primeros 100 días de gestión, el 11 de marzo, Pablo Moyano confirmó que habrá una segunda jornada de protestas.

Ministro de Infraestructura, afuera | Día 47 - 25/1/2024

Mieli echó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. La noticia recorrió los medios durante todo el día con la misma versión: el presidente se enojó por una supuesta filtración a la prensa.

Durante toda la jornada, fuentes del Gobierno explicaron que dos días antes Ferraro había participado de una reunión de Gabinete en la que Milei se habría mostrado muy enojado con el proceder de los gobernadores a quienes les lanzó una amenaza: “Los voy a dejar sin un peso”. La discusión giraba en torno al debate por la ley ómnibus y la influencia que tenían los mandatarios en los diputados nacionales. En teoría, la polémica frase había llegado a los oídos de un periodista a través del ministro de Infraestructura, lo cual fue suficiente para desplazarlo y disolver la cartera.

Durante las primeras semanas Ferraro se mantuvo en silencio. Sin embargo, en su entorno insistían que la filtración nunca sucedió. Las áreas más importantes de Infraestructura pasaron a formar parte de Economía y de Jefatura de Gabinete y, a mediados de marzo comenzó a circular otra explicación posible sobre el despido: el interés de Posse por controlar la licitación del 5G.

Ferraro no fue el único al que le dieron salida el 25 de noviembre. Ese mismo día el Gobierno desplazó a la cúpula de la Superintendencia de Servicios de Salud y en esa historia volvió a aparecer el nombre de Posse y su influencia.

Enrique Chiantore, el bullrichista que había llegado a la SSS, contó en una entrevista que se enteró de su desplazamiento por el Boletín Oficial y que solo se comunicó con él Mario Lugones, el presidente de la Fundación Güemes y asesor en temas de salud del jefe de Gabinete.

Más poder para Caputo y Posse | Día 48 - 26/1/2024

En conferencia de prensa, Caputo anunció que el Gobierno iba a eliminar el capítulo fiscal de la ley ómnibus para acelerar la aprobación del proyecto. El ministro de Economía explicó que quedaban afuera las modificaciones que incluían el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria.

El anuncio de Caputo sucedía el mismo momento en el que acumulaba más poder dentro del Gabinete nacional. Esa mañana se había publicado en el Boletín Oficial que se disolvía el ministerio de Infraestructura y que prácticamente todas sus áreas comenzaban a estar bajo la órbita del titular de la cartera económica. Antes, el economista también había incorporado a su área de influencia las secretarías de Energía y Minería.

Las áreas de Infraestructura que no pasaron a Economía (telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual, desarrollo satelital y servicios postales) derivaron en Jefatura de Gabinete.

Y mientras en la fecha avanzaba la ley ómnibus y la reestructuración del Estado, Milei se dedicaba a temas internacionales. Ese día el presidente participó de un acto por las víctimas del Holocausto y más tarde, en una entrevista, califció de “asesino” a su par colombiano, Gustavo Petro, generando un conflicto diplomático en la región.

Día 49 - 27/1/2024

Se pone en marcha la intervención de los registros automotores

Día 50 - 28/1/2024

Luego de que el Gobierno anunciara la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus, Martín Llarloya se mostró abierto a que “haya sanción de una ley”. La provincia de Córdoba fue clave en la modificación del texto original y consiguió, por ejemplo, que las empresas públicas de su provincia quedaran fuera de la lista a privatizar.

Día 51 - 29/1/2024

La Secretaría de Comercio derogó 69 normas que eximían a las empresas de brindar información al Estado. El objetivo es avanzar hacia un "comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente". Además, se oficilizó la intervención del Enacom.

En la calle aparecieron carteles con la leyenda “Conan ha muerto”.

Compañero, Daniel | Día 52 - 30/1/2024

Con una foto junto a Milei y Francos, Daniel Scioli confirmó que asumía como Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación Argentina​​ Actualmente en el cargo. Apenas asumió La Libertad Avanza, el dirigente peronista había aceptado continuar en la Embajada de Argentina en Brasil. El salto a formar parte del Gabinete fue un paso más en su acercamiento al gobierno libertario.

El gobierno, sin embargo, comienza a ser objeto de duras críticas. Por la mañana, el periodista Marcelo Longobardi había dicho que Milei “es un lunático extraviado”.

Quórum | Día 53 - 31/1/2024

La ley ómnibus llega a la Cámara de Diputados. Milei consiguió desembarcar en el recinto pero luego de aceptar eliminar el capítulo fiscal de la propuesta original, la fórmula jubilatoria, la reforma de Ganancias y la reducción de la lista de privatizaciones. En una sesión que duró 11 horas, el oficialismo consiguió el quórum para el tratamiento pero el debate se volvió a postergar una vez más.

En la oposición hubo especulaciones sobre la razones por las que La Libertad Avanza quería que la ley llegue al recinto el 31 de enero, el día que Nicolás Posse tenía programada una reunión con la gerenta del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, en Washington. “Necesitan mostrar que las reformas avanzarán en el Congreso”, repetían algunos legisladores.

Esa misma tarde, de hecho, el board del FMI aprobó un desembolso inmediato para la Argentina de unos US$4700 con el objetivo de respaldar el programa económico.

La perfo de Pettovello | Día 54 - 1/2/2024

Las organizaciones sociales se movilizaron frente al ministerio de Capital Humano para reclamar por la emergencia alimentaria y Pettovello decidió salir a la vereda a enfrentar a los manifestantes: “Formen fila y pasen uno por uno que anoto DNI”, les dijo. La ministra insistió en que iba a poner una fecha para atender a “la gente con hambre” y no a los referentes. El video se viralizó de inmediato.

El ministerio ese día anunció que había firmado un convenio con organizaciones de la sociedad civil, como Aciera y Cáritas. El gobierno aseguró que estaba avanzando en la eliminación de intermediarios en la entrega de alimentos para los comedores. Sin embargo, luego se supo que esos acuerdos eran temporales y por montos muy bajos.

Punto para LLA | Día 55 - 2/2/2024

Con 144 a favor y 109, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto Bases y Puntos de Partida. En X, la cuenta de Oficina del Presidente celebró la noticia y agradeció “especialmente” la colaboración de Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo “quienes, a pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance”. Martín Menem la vivió como su primera victoria.

Unas horas antes de la votación, desde la misma cuenta le habían enviado un mensaje a los diputados: “Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa”. La idea de que cualquiera que cuestione su rumbo es parte de la casta es un argumento que acompañó al oficialismo durante los 100 días de gestión.

Ese mismo día y a través del DNU 111, Milei decidió darle el control de los medios públicos a su jefe de Gabinete (Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Télam Sociedad del Estado y Contenidos Públicos Sociedad del Estado).

Milei, además, le quitó influencia al secretario de Prensa y Comunicación, Eduardo Serenelli, que dejó de tener bajo su órbita la subsecretaría de Vocería, que encabeza Manuel Adorni, y la de Comunicación de Gobierno, Javier Lanari. Las dos áreas, a partir de ese momento, pasaron a trabajar para Karina Milei.

Día 56 - 3/2/2024

Milei vuelve a viajar a Mar del Plata para ver a su novia, que cumplía años.

Bukele como guía | Día 57 - 4/2/2024

Para buena parte de La Libertad Avanza, Nayib Bukele es un referente y los libertarios comenzaron a tejer puentes con el dirigente durante la campaña. El 4 de febrero, el presidente de El Salvador habló de la Argentina y contó que le había ofrecido “colaboración” a Milei para luchar contra el narcotráfico.

Un mes después de aquella frase, la violencia en Rosario se convirtió en uno de los principales temas de la agenda nacional. Una de las hipótesis es que las bandas criminales reaccionaron a la foto “a lo Bukele” que se difundieron en las redes oficiales, donde se veía a presos con el torso desnudo, esposados, alineados en el piso y custodiados por personal de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

El propio ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, disparó contra Bullrich por esa decisión: “Error muy grave lo de la foto, están equivocados; eso solo lo podes hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tenés el control total de la calle”, dijo.

Día 58 - 5/2/2024

El Presidente volvió a elegir las redes como lugar donde canalizar su bronca contra el Poder Legislativo por las trabas en la negociación de la ley bases. Además, se reunió en Casa Rosada con el funcionario de Estados Unidos Brian Nichols y luego partió a su gira internacional por Israel e Italia. La emergencia en los barrios se profundiza y la Conferencia Episcopal le reclamó al Gobierno alimentos para los comedores.

La ley ómnibus a foja cero | Día 59 - 6/2/2024

El día comenzó con las fotos de Milei llorando en el Muro de los Lamentos. El presidente había llegado unas horas antes a Israel, donde fue recibido en el aeropuerto de Tel Aviv por el canciller Israel Katz y el ministro Gideon Saar. Apenas bajó del avión el economista les anunció su decisión de mudar la embajada argentina a Jerusalém.

A pesar de que se trató de una decisión de alto impacto y de las imágenes del economista en uno de los lugares más sagrados del judaísmo, la jornada terminó con otro título en las portadas diarios: derrota para el oficialismo. Ese día había comenzado la votación en particular de la ley ómnibus. Después de una serie de rechazos a diversos incisos clave para el Gobierno, La Libertad Avanza solicitó regresar el proyecto a comisiones.

El presidente de bloque de LLA, Oscar Zago, fue quien llevó la propuesta al recinto sin saber que de esa manera iba a perder la aprobación general y que el proyecto volvería a foja cero.

Los “traidores” | Día 60 - 7/2/2024

Desde Israel y luego de una reunión con Benjamín Netanyahu, Milei compartió los nombres de los “traidores” del Gobierno: los diputados y diputadas que no acompañaron la ley bases. En la lista aparecían dirigentes de la oposición dialoguista, muchos de los cuales colaboraron con La Libertad Avanza.

Moisés criollo | Día 61 - 8/2/2024

Aunque el 8 de febrero continuaba en Israel con una agenda que incluyo el encuentro con familiares de secuestrados por Hamas, Milei volvió a la carga contra el Congreso argentino. Publicó un mensaje en hebreo en el que comparó el momento en el que Moisés no tenía el apoyo para llevar adelante sus ideas. Ese mismo día, el Gobierno anunció la desregulación de las tarifas del transporte y la eliminación del Fondo Compensador del Interior. La ministra Bullrich, por su parte, habilitó a Prefectura a usar armas largas.

Royón y Giordano, los castigados | Día 62 - 9/2/2024

El rumor de que Osvaldo Giordano y Flavia Royón iban a ser desplazados comenzó a circular desde el momento en el que se cayó la ley ómnibus. Sin embargo, el pedido formal de renuncia se conoció el 9 de febrero a través de la cuenta en X de Oficina de la Presidencia.

Milei quiso dejar afuera a todos aquellos que -a sus ojos- frustraron la aprobación en el Congreso. Giordano había llegado a la Anses después de haber sido funcionario de Juan Schiaretti en Córdoba y su esposa, la diputada Alejandra Torres, votó en contra algunos incisos del proyecto oficialista. Royón venía de la gestión de Alberto Fernández y responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz, también apuntado por el gobierno como responsable de la derrota legislativa.

En esa misma fecha también se conoció la primera declaración jurada de Milei como presidente. En total, comunicó que tiene un patrimonio de $54 millones.

Día 63 - 10/2/2024

Píparo cada vez más afuera de La Libertad Avanza salió al cruce del gobierno y defendió a su par Nicolás Massot, incluido en la lista de “traidores”: “Fuimos a elecciones para ser una fuerza distinta, no para repetir errores”, escribió en sus redes

Abrazos con “el maligno” | Día 64 - 11/2/2024

Mientras en Argentina empiezan a crecer los rumores de una posible alianza legislativa entre el PRO y LLA, Milei visita en Italia a Francisco. El vínculo del libertario con el Papa nunca había sido bueno. En el 2020, cuando el economista era panelista de televisión, había dicho que el exarzobispo de Buenos Aires era un “imbécil” y lo acusó de ser “el representante del maligno en la Tierra”. En su cierre de campaña en el Movistar Arena, su máximo referente, Alberto Benegas Lynch (h) había llamado a romper las relaciones con el Vaticano.

Sin embargo, el encuentro parece haber cambiado la opinión de Milei. El cronograma del Vaticano tenía previsto que la reunión debía durar media hora pero se extendió más de una.

Día 65 - 12/2/2024

Un día después de su encuentro con Francisco, Milei habló en la televisión italiana y reconoció: “Reconsideré algunas posiciones y comenzamos a construir un vínculo positivo".

Día 66 - 13/2/2024

El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, respaldó las políticas económicas de Caputo y Milei: “La sociedad en su conjunto votó por un cambio”. Su nombre y el de su estudio jurídico habían sido mencionados como influencias en la redacción del DNU.

El show de Milei | Día 67 - 14/2/2024

Durante una entrevista en La Nación +, Milei le responde a Cristina Fernández de Kirchner, quien había publicado un extenso documento analizando la actualidad. “Los nuevos tiempos requieren un poco de show”, dijo el presidente. En la misma nota aseguró: “Macri no me pide nada” y lanzó el polémico “Lali depósito”.

Día 68 - 15/2/2024

Milei celebra que los ahorristas usen sus ahorros. Además, se confirmó el desembarco de “Lule” Menem en la secretaría General de la Presidencia y fracasó la primera reunión de la Comisión del Salario Mínimo.

Día 69 - 16/2/2024

El Gobierno subió a $70.000 la Ayuda Escolar para 7,3 millones de chicos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno eliminará fondos fiduciarios US$2000 millones. Caputo celebró y anunció que enero fue el primer mes con superávit fiscal desde el 2012.

Alerta pobreza | Día 70 - 17/2/2024

El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) anunció que la pobreza de enero fue del 54,4%, la más alta en 20 años. Esa noche Milei volvió a ser entrevistado por La Nación + y ratificó sus intenciones de dolarizar: “Estamos a un 87,5% de chances de poder hacerlo”, dijo.

Día 71 - 18/2/2024

Milei insiste en redes en su pelea con el universo artístico y repostea un mensaje contra María Becerra.

“Nido de ratas” | Día 72 - 19/2/2024

En una reunión en un club libertario en Corrientes, Milei escaló todavía más las agresiones contra el Poder Legislativo y dijo que el Congreso “es un nido de ratas”. También puso en dudas el número de pobreza de la UCA: “Es un dibujo”, declaró.

Ese mismo día comenzaron las denuncias contra Juan Grabois y Fernanda Miño por el manejo de los fondos de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Lo más llamativo de esta historia, que incluyó declaraciones de funcionarios y tapas de medios, es que el funcionario que ubicó La Libertad Avanza al Frente del organismo, Sebastian Pareja, destacó el buen funcionamiento del área: “Si no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, pega en el palo", dijo.

Estalla otra interna: Caputo vs. Pettovello Día | 73 - 20/2024

Una nota de Clarín reveló el enfrentamiento entre la ministra de Capital Humano y el ministro de Economía y contó que la tensión es tal que Pettovello se fue llorando de una reunión. Luego de la publicación, los funcionarios intentaron bajarle el precio a las versiones aunque sin conseguirlo. Al parecer, la ministra ya quiso renunciar en más de una oportunidad por las dificultades para gestionar áreas sensibles sin presupuesto.

Ese mismo día, Francos volvió a reunirse con los gobernadores y hubo una visita sorpresiva de la funcionaria del FMA Gopinath, que llegó a la Argentina para monitorear reformas y se reunió con el ministro de Economía.

En paralelo, Milei recibió a otro político estadounidense. En esta oportunidad mantuvo un encuentro en Casa Rosada con Marco Rubio, el senador que suene para ser candidato a vice de Donald Trump en las próximas elecciones.

Otro tuiero al poder | Día 74 - 21/2/2024

Las noticias del paro de trenes y del decreto para desregular las obras sociales se vieron opacadas con el anuncio de la designación de Juan Pablo Carreira como director general de Comunicación Digital de la Presidencia. El joven que reemplazó a Iñaki Gutiérrez es conocido en el universo virtual por su pseudónimo, “Joe Doe”, y por su perfil agresivo.

El asunto de los "trolls libertarios" gira alrededor de Milei desde que estaba en campaña. Sin embargo, en el Gobierno siempre negaron cualquier tipo de articulación en la comunicación digital e insiste en que se trata de militancia virtual.

La comunicación digital es el área por excelencia de Santiago Caputo, uno de los hombres de máxima confianza de Milei. El joven consultor no da entrevistas a la prensa y juega con la construcción de un perfil misterioros.

Agenda cargada | Día 75 - 22/2/2024

Gita Gopinath se reunió con Milei y dijo que el FMI apoya el ajuste y aconseja que el gobierno amplíe su base política. Adorni anunció el cierre del Inadi. La provincia de Río Negro demandó al Ejecutivo nacional por la quita de fondos educativos. El presidente adelantó que enviará un proyecto al Congreso para condenar con prisión a los funcionarios del Banco Central que emitan pesos para financiar el Tesoro. Se filtran las fotos en el carnaval de Venecia del legislador de máxima confianza de Bullrich, Damián Arabia.

El patagónico rebelde | Día 76 - 23/2/2024

En medio del conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias por la entrega de fondos, en un acto en Comodoro Rivadavia Ignacio Torres lanzó una amenaza contra el poder central: “Si el ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”.

El gobernador chubutense recibió de inmediato el respaldo de los mandatarios provinciales de la Patagonia, pero también del resto del país. El único que no se alineó fue el tucumano Jaldo, el aliado inesperado de Milei.

Torres se convirtió en enemigo del Gobierno nacional y ese mismo día comenzó una serie de acusaciones cruzadas sobre quién era el responsable de la ausencia de fondos. Desde Chubut insistieron en que hubo discrecionalidad y repetían que el Gobierno de Milei quería disciplinar al resto de los mandatarios provinciales. Desde Nación rechazaron las acusaciones y aseguraron que solo se había retenido una deuda que la provincia tenía.

Desde la Oficina del Presidente publicaron un duro comunicado contra Torres en el que sostuvieron que había lanzado “una amenaza de carácter chavista, respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores”.

El 23 de febrero fue un día movido para el Ejecutivo Nacional. Por la mañana Milei recibió al diplomático estadounidense que responde a Joe Biden, Antony Blinken. Después del encuentro partió con rumbo a Estados Unidos para participar de una cumbre republicana.

Día 77 - 24/2/2024

Se conoce el escándalo de los seguros que compromete al expresidente Alberto Fernández. El caso fue descubierto por Giordano, el extitular de Anses que desplazó Milei. El Gobierno anuncia que volverá a ser querellante en causas de corrupción contra Cristina Fernández.

La noticia del día es el abrazo de Milei con Trump. El presidente argentino viajó para participar de una convención pro Republicana en Estados Unidos.

Día 78 - 25/2/2024

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anuncia que habrá paro docente.

Tensión con el PRO | Día 79 - 26/2/2024

Se anuncia que Aerolíneas Argentina anulará las millas para funcionarios públicos, una política que se había reactivado durante la presidencia de Macri. Las tensiones entre el Gobierno y el PRO y hacia adentro del partido amarillo escalaron con el conflicto de Torres y el Ejecutivo nacional.

Macri intentó interceder para calmar los ánimos entre las partes y no lo consiguió. Al gobernador chubutense lo respaldaron otros mandatarios provinciales alineados a su espacios y, mientras se comienza a hablar de la nueva conducción del partido, Bullrich decide juntar firmas en favor de Milei y en contra del “chantaje” del chubutense.

En paralelo, los 4 mil satélites de la red Starlink de Elon Musk son autorizados para dar internet a la Argentina.

Otro revés judicial | Día 80 - 27/2/2024

El juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre falló a favor de Chubut y le ordenó al Ejecutivo nacional suspender el recorte de fondos a la provincia.

Desde Capital Humano comunican que se decidió eliminar el programa Potenciar Trabajo y que crearán otros dos nuevos planes en su lugar y Adorni anuncia que se suprimirá el lenguaje inclusivo de los comunicados oficiales.

El diputado Ramiro Eduardo Vasena presentó un pedido formal de juicio político contra Milei.

Día 81 - 28/2/2024

La Asociación Síndrome Down de la República Argentina (ASDRA) rechazó el like de Milei en la foto que se burla de Torres cuyo rostro aparece modificado y parece tener Síndrome de Down.

Milanesas con Ritondo | Día 82 - 29/2/2024

Al día siguiente de recibir a los diputados nacionales de La Libertad Avanza, Milei invitó a Cristian Ritondo, el presidente del bloque PRO en la Cámara baja, a almorzar en la Casa Rosada. Según contó el legislador, comieron milanesas con puré y conversaron sobre los puntos en común entre sus partidos políticos pero negó que en el corto plazo haya una fusión.

Además, el Gobierno presentó per saltum por fallo de Chubut y anunció que pedirá ser querellante en la causa contra el expresidente Fernández por el escándalo de los seguros.

Asamblea Legislativa | Día 83 - 1/3/2024

El 1 de marzo volvió a ejemplificar que el gobierno no improvisa en las oportunidades que tiene para romper con tradiciones o, en todo caso, adaptarlas al estilo norteamericano. En la fecha en la que el Presidente inaugura las sesiones ordinarias en el Congreso por la mañana dando un discurso en el recinto, los hermanos Milei cambiaron el horario para que sea un viernes a las 21 horas y así lograr captar la mayor audiencia posible en las señales de la televisión.

También pusieron un estrado aparte para no hablar en la misma banca que lo hacen los presidentes de las cámaras de diputados o senadores.

Por momentos, el mensaje de Milei convocando a los gobernadores a firmar un “Pacto de Mayo” el 25 de ese mes en la provincia de Córdoba para respaldar una serie de principios de reformas que están contenidas entre la fallida ley bases y el mega DNU chocaba con el tono con el que cuestionaba a la misma clase política que puso “peros” a la gestión de LLA.

A priori, la reacción de los gobernadores fue cautelosa: no estaban convencidos, pero si el gobierno estuviera dispuesto a ceder algunas cuestiones como los fondos coparticipables, el impuesto país, el tratamiento de una nueva fórmula previsional que no licúe tanto a los jubilados y la marcha atrás con algunos impuestos al sector rural e industrial, hay una posibilidad de llegar a un acuerdo.

Milei volvió a hablar de cortar los “privilegios” en el sector público y recalcó nuevamente la herencia recibida, con dardos directos a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. También prometió el cierre de la agencia de noticias del Estado Télam.

Día 84 - 2/3/2024

Los gobernadores comienzan a ordenarse de cara a la convocatoria al Pacto de Mayo. Raúl Jalil, de Catamarca, se mostró a favor a primera hora: “Veo bien que se empiece a trabajar, hay que ver los detalles, como representantes de los catamarqueños voy a trabajar para que los ciudadanos estén mejor.

Día 85 - 3/3/2024

Guiño a los gobernadores. Francos confirmó que el gobierno volverá a insistir en el Congreso para restituir el impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, un impuesto eliminado hacia el final del gobierno del Frente de Todos con el apoyo de La Libertad Avanza.

Día 86 - 4/3/2024

Por decreto, Milei le cedió la administración de los fondos fiduciarios a Caputo. Ese mismo día se anuncia el cierre de Télam.

La falsa acusación del champagne Cristal | Día 87 - 5/3/2024

Milei habló en Expoagro y dijo que “la estabilidad ya funciona”. Ese mismo día el Presidente dijo que en la Quinta de Olivos, durante la gestión de Alberto Fernández, "se almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días". La revelación que desató una ola de indignación en redes sociales por el valor astronómico de cada botella, superior al millón de pesos por unidad. Sin embargo, horas después se retractó, admitió que la información era falsa y pidió disculpas.

Milei vs. Villarruel, nuevo capítulo | Día 88 - 6/3/2024

Un nuevo capítulo de tensión entre Milei y Villarruel se registró cuando se hizo público que tanto Martín Menem como la titular del Senado habían firmado un aumento del 30% de las dietas de los legisladores. “¿No hay plata?”, fue la irónica reacción de miles de usuarios de las redes sociales.

Milei no tardó en mostrarse indignado y desconocer lo que habían decidido en el Congreso. Pidió inmediatamente marcha atrás a Menem y Villarruel. El titular de Diputados acató rápidamente la orden, mientras que la vicepresidenta tardó y lo hizo a regañadientes.

Ese mismo día también se destacó que Milie inauguró clases en el Cardenal Copello, colegio donde estudió, y en pleno discurso se desmayaron dos chicos. La reacción del jefe de Estado haciendo chistes en el medio generó repudio.

Día 89 - 7/3/2024

El exministro de Economía Domingo Cavallo, un hombre al que Milei le tiene gran admiración, sorprendió con sus declaraciones. Dijo que el sector privado “tiene que colaborar” con el Gobierno para bajar la inflación y agregó: "Hubo aumentos exagerados".

Ese día, Ramiro Marra se reunió con Milei. Cuando terminó el encuentro se anunció que dejaba de ser el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña. El broker es uno de los fundadores del partido y, durante años, fue una de las personas de máxima confianza del presidente. Sin embargo, eso cambió cuando el economista llegó a la Casa Rosada.

En LLA repiten que fue Karina Milei quien le bajó el pulgar a Marra. "Fue un acto de disciplinamiento. Todos lo vimos. Si a Ramiro, que siempre estuvo con Javier, lo bajó así, peude bajar a cualquiera", confesó un libertario que forma parte del Gobierno.

8M y provocaciones | Día 90 - 8/3/2024

En el Día Internacional de la Mujer, Milei utilizó un dibujo de Nik para mandarle un saludo a “las que tienen el coraje de atreverse a la fuerza del cambio”. Esa mañana, Adoni anunció que el Salón de las Mujeres de Casa Rosada pasará a llamarse el Salón de los Próceres.

En un encuentro con gobernadores, Posse y Francos hablaron de la propuesta de una nueva ley ómnibus. La agenda política, de todas formas, estuvo atravesada por el polémico nombramiento de una militante de 23 años sin experiencia en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

En Rosario asesinaron a dos taxistas y el gobierno convocó a un comité de crisis. Al día siguiente matan al playero.

El escándalo de los sueldos | Día 91 - 9/3/2024

Luego del aumento de la dieta de los legisladores, se conoció que Milei había firmado un decreto que incrementaba su sueldo y el del personal jerárquico del Ejecutivo en un 48%. “Nos dimos un tiro en el pie y sin necesidad”, reconoció un dirigente libertario.

Losteau, nuevo adversario | Día 92 - 10/3/2024

Milei vuelve a la carga de un legislador opositor a través de los sugestivos “me gusta” en X. Se trató de Martín Lousteau, uno de los pocos radicales que más diferencia tomó del gobierno, además de ser presidente del partido.

En este caso, el mandatario apuntó contra el senador al recordar el aniversario de “la 125”, la resolución firmada por el entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner que desató una furiosa pelea y división entre el gobierno y el campo.

"Puso al país al borde de una guerra civil", publicó uno de sus voceros, Javier Lanari, en un mensaje que fue compartido por el propio presidente a través de un retuit. "Hoy se cumplen 16 años de la 125. Fue el peor intento de expropiación al sector productivo en 40 años. Pusieron al país al borde de una guerra civil. Tres responsables: Kirchner, Cristina y un jóven K que hoy da cátedra de economía", indicó Lanari.

Otro de los posteos que compartió Milei con motivo del aniversario de la 125 fue el de un usuario que pedía "memoria", en relación al currículum del dirigente radical. "El 11 de marzo del 2008, hace 16 años, @GugaLusto ministro de economía de CFK firmaba la resolución 125 q proponía retenciones móviles de hasta el 50% .Puso el país al borde de la guerra civil. Memoria", escribió el usuario.

Pero ese no sería el cruce más fuerte de la jornada, sino que el mandatario se las vería con la propia Cristina Kirchner a raíz de los aumentos de sueldo de Milei y la jubilación que cobra la ex presidenta.

Es que al principio, Milei le echó la culpa a un decreto de Fernández de Kirchner por los aumentos. La ex vice no tardó en responderle con documentación para afirmar que la responsabilidad de esos aumentos fue de Milei. También lo acusó de buscar pelearse con ella para que no se hable del ajuste a los jubilados.

Ante esto, Milei reaccionó: "Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos".

Despido televisado | Día 93 - 11/3/2024

La jornada de noticias estuvo dividida entre el despido de Omar Yasín de la secretaría de Trabajo, la reunión de Caputo con supermercadistas y los reclamos por el INCAA.

La salida de Yasín sorprendió a todos. Durante una entrevista con Antonio Laje, Milei anunció: “Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento”. Sin embargo, lo más llamativo fue que el funcionario no había estado involucrado en la polémica que lo eyectó del Gobierno.

El desplazamiento de Yasín sucedió luego del escándalo generado por el aumento del 40% de los salarios del Gabinete y del propio jefe de Estado. Sin embargo, el secretario de Trabajo no había tenido nada que ver con los incrementos y su firma tampoco aparecía en el decreto oficial. En el entorno del exfuncionario hay quienes aseguran que fue una decisión para cubrir a Armando Guibert, un funcionario clave de Posse en Jefatura de Gabinete, y la persona señalada por el tema sueldos.

Del encuentro entre Caputo y las principales cadenas de supermercados hubo una frase que se replicó durante días. El ministro de Economía le reprochó a sus interlocutores que “los precios no reflejan la nueva realidad económica”.

Durante la jornada, además, se conoció que la “motosierra” del Gobierno había llegado al Incaa con bajas de contratos y suspensión de aportes.

Nuevo soldado en las fuerzas del cielo | Día 94 - 12/3/2024

El gobierno autorizó la importación de alimentos con el objetivo de que bajen los precios en Argentina. El juez de la Corte Horacio Rosatti habló en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y declaró: “Alberdi, tan citado y tan poco leído”. La Conferencia Episcopal Argentina se reunió con Milei y le transmitió su "preocupación por la situación económica".

El nuevo aliado en las fuerzas del cielo: José Luis Espert. El diputado confirmó su incorporación a La Libertad Avanza. Al día siguiente se metió en la interna entre Villarruel. Cuando le preguntaron si creía que la vicepresidenta intentaba desestabilizar al gobierno con la convocatoria a la sesión para tratar el DNU, en lugar de calmar los ánimos respondió: “No sé. Me genera dudas”.

El DNU llega al Senado y Milei explotó contra Villarruel | Día 95 - 13/3/2024

La interna que se venía gestando entre el presidente y su vice se hace pública a partir de que Villarruel decide desobedecer el pedido de Casa Rosada de "patear" el tratamiento del mega decreto en el Senado y convoca a sesiones donde incluye el DNU en el temario.

Esto explota en el despacho de Milei, que horas después de que su ejército de trolls saliera a calificarla de "traidora", emite un comunicado sin mencionarla directamente pero aludiendo un error en la idea de tratar el DNU antes de que resuelva la Justicia, exponiendo a que pudiera quedar sin efecto producto de "una agenda propia" que tendría Villarruel. Todos los medios hicieron eco del explosivo comunicado de la Oficina de Presidencia. Fue la gota que rebalsó el vaso en la interna.

DNU, afuera | Día 96 - 14/3/2024

El jueves de esa semana, 14 de marzo, el Senado rechazaría efectivamente el DNU, dejando el futuro del decreto en manos de Diputados: si lo tratan y se rechaza en la cámara baja, queda sin efecto. Hasta entonces, sigue vigente, pero el daño estaba hecho: Milei acusa una caída de bonos por la demostración de una falta de apoyo del Congreso a las medidas y Villarruel sale a decir mediante un video que no hay una interna y que no quiere ser Cristina Kirchner, en alusión a incumplir la norma que la obligaba a tratar el decreto.

Asimismo, la clásica conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, fue utilizada para desmentir rumores de una presunta interna. Incluso llegó a decir que el comunicado había sido mal interpretado. Pero PERFIL supo que hasta la propia Villarruel leyó frente a legisladores el escrito con disgusto.

Día 97 - 15/3/2024

Karina Milei echó al jefe de la Casa Militar. El presidente Javier Milei aseguró que el rechazo del Senado a la normativa firmada en diciembre “era algo que estaba en nuestros planes”. El presidente es denunciado en Córdoba por derogar la Ley de Tierras. El Gobierno recorta subsidios a 1637 colectivos del AMBA y se incorpora Julio Garro al equipo libertario.

Dia 98 - 16/3/2024

Milei se refirió a la “rebelión fiscal” que pidió Espert a la hora de hablar de los impuestos en la provincia de Buenos Aires. El presidente eligió al gobernador Axel Kicillof como su adversario de la semana y declaró: “Es un robo descarado y, por lo tanto, casi bíblico porque ladrón que la roba a un ladrón tiene 100 años de perdón".

A casi tres meses del inicio de gestión, todavía faltan nombramientos en subsecretarías clave de Capital Humano y tampoco culminó la fusión de Infraestructura y Economía.

Día 99 - 17/3/2024

Milei volvió a la pantalla de La Nación + y se anticipó a lo que sucederá su los diputados rechazan el DNU. Mientras la Cámara baja se demora el tratamiento, el presidente declaró que si la iniciativa se cae “vamos a volver a la carga con otros DNU, con otro formato.

Aniversario con renuncias y protestas | Día 100 - 18/3/2024

En el día en el que se cumplen 100 días de gobierno de La Libertad Avanza se supo de la renuncia de Armando Guibert, el funcionario de Jefatura de Gabinete cercano a Posse que había sido señalado como el verdadero responsable de los aumentos de salarios al Ejecutivo.

Sin embargo, Guibert no se fue del Gobierno ya que continuará como director del Banco Nación, un puesto en el que había sido nombrado a mediados de febrero por Caputo. En los papeles, se trata de un cargo ad-honorem.

Por la tarde se registraron incidentes en el puente Saavedra y Pueyrredón entre efectivos de la Policía de la Ciudad y manifestantes, luego de que se accionara el protocolo antipiquetes. La protesta había sido convocada por diferentes organizaciones sociales y sindicales, que llevaron adelante más de 500 cortes en todo el país para reclamar por la crisis económica que atraviesa la Argentina.

JD / GL / ff