El consultor y teórico político ecuatoriano Jaime Duran Barba analizó los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei y aseguró que el presidente "nunca obedecerá" al exmandatario Mauricio Macri. Además, realizó una curiosa comparación entre ambos dirigentes y habló de la psicología del líder libertario.

“Es imposible que tu pongas en una jaula a vivir a un tigre siberiano y un carpincho. Van a terminar matándose de todas maneras, no hay remedio", comenzó diciendo el exasesor de Cambiemos, que trabajó junto a Macri en la campaña en la que resultó electo como presidente.

"Mauricio es una persona muy fuerte, quiere que le obedezcan siempre, y Milei nunca va a obedecer a Mauricio", explicó Duran Barba en declaraciones al programa La Pizarra, por Radio 10. Además, planteó que "por naturaleza", el fundador del PRO y el actual Jefe de Estado "no pueden llevarse bien" debido a las diferencias que tienen desde lo ideológico y sus estilos de conducción.

Jaime Duran Barba: "Si Milei fracasa, el PRO va a caer en una catástrofe también"

En ese sentido, destacó que conoce de cerca la forma de pensar de Macri y, aunque no ha trabajado con Milei, dijo que lo "estudió mucho". “Milei no se obedece ni a sí mismo. Entonces, es inevitable que su cercanía produzca una supernova, una explosión que ilumine el universo”, agregó.

Sobre el economista anarcocapitalista afirmó que se trata de "un caso muy especial, único de América Latina" que a raíz de sus ideas considera que el Estado es una organización criminal. "Si eres jefe de una organización criminal, ¿Qué eres?”, cuestionó el analista político.

“Tengo muy buena relación con alguna gente de su entorno. Algunos se formaron en mi oficina incluso, buenos chicos, gente valiosa. Pero tienen esa ideología en la que creen que hay que destruir el Estado, así como los católicos creen que hay Dios”, sostuvo.

Por ese motivo, comentó que tanto Milei como su equipo "creen que las instituciones no tienen sentido" y arrojó diversos ejemplos sobre este punto tomando algunas de las medidas del Gobierno: “Cierran el INADI, pero no mandan una ley que cierre el INADI al Congreso; lo mismo pasa con Télam. No envían leyes, no les interesa porque no son institucionales".

La psicología de Milei y otros líderes políticos

Para Duran Barba, el desembarco del libertario a la Casa Rosada es comparable al de otros dirigentes políticos de la región, como Gabriel Boric en Chile), Guillermo Lasso en Ecuador) o Jair Bolsonaro en Brasil.

"Creo que Milei ganó porque es distinto a todos los demás. En esta etapa de crisis de la política representativa, todos los países buscan a alguien, por ponerle un nombre raro, que no se parezca a los políticos normales", explicó.

En su análisis, el consultor político manifestó que estos liderazgos emergentes “tiene rasgos psicológicos raros" y lanzó: “Boric no es una persona común, tiene un tipo de Asperger moderado y una dificultad de vinculación con la realidad. Lo mismo Donald Trump (expresidente de Estados Unidos).

"Milei es la persona que, según todas sus biografías, vivió una infancia muy atormentada con un padre violento y salvaje. Vivió una escuela y un colegio en el que le hacían mucho bullying, vivió una relación profesional con empresas en donde le hacían mucho bullying. Estuvo siempre perseguido por los ‘normales’", expresó el analista ecuatoriano.

“De pronto, llega a Presidente y puede ser él quien persigue a los demás. Entonces, se desata contra todos. Psicológicamente es completamente comprensible. Se está desquitando del padre, de los que lo jorobaron en el colegio y en la empresa”, sostuvo.

Revelaron dónde están los perros de Javier Milei

"El PRO envejeció totalmente"

En otro tramo del reportaje, el exasesor de Juntos por el Cambio indicó que el PRO, parte que integra la coalición, tuvo un período entre el 2005 y el 2019 en que fue disruptivo e hizo cosas raras pero ahora "envejeció totalmente": "Mauricio era el raro, de pronto involucionó a ser un político viejo y perdió su espacio".

"Eso, más la crisis que tenía el peronismo con el gobierno de Alberto Fernández, que fue una locura de gobierno, nos llevó a Milei. En esa línea, deslizó que existen distintas cosas que hacen distinto al fundador de La Libertad Avanza y ejemplificó: "La relación con su hermana (Karina Milei), su núcleo más íntimo, sus perros; su vida privada es distinta a la de un político tradicional”.

Por último, Duran Barba describió que Milei sigue representando a la política "anti-establishment" y "anti-casta", como un líder alternativo, y lo definió como "un tipo bien inteligente". Y cerró: "Ha hecho cosas que a mí me han desconcertado. Su discurso abriendo las sesiones del Congreso fue desconcertante y convocó al diálogo".

