Jaime Durán Barba: "Si Milei fracasa, el PRO va a caer en una catástrofe también"

Jaime Durán Barba, reconocido armador de campañas presidenciales, calificó al presidente argentino como una "figura mundial": "Todos en el mundo te hablan de él". Por otro lado, explicó que el líder libertario "tiene un temperamento excesivamente personalista y fuerte", por lo que "no va a permitir que otro gobierne en su nombre", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jaime Durán Barba es el consultor estrella de Latinoamérica. Se desempeña como consultor de imagen, docente, asesor político, columnista de perfil de hace más de 15 años, armador de campañas y creador de presidentes como Mauricio Macri en Argentina y Guillermo Lasso en Ecuador. Se describe a sí mismo como progresista a pesar de su reputación conservadora. También ha asesorado a candidatos de izquierda como Marina Silva en Brasil. En una entrevista reciente, Durán Barba sugirió que “Milei puede no terminar bien si no tiene la capacidad de parar un rato el carro y pensar las cosas”.

¿Cómo ve la situación política global?

El mundo en general va en una dirección muy extraña: la vigencia de Trump en Estados Unidos es impresionante, y cada cosa que dice es más disparatada que otra. La lógica que entendíamos los amantes de la filosofía está en desuso, entonces se hacen cosas absurdas y en la mayoría de los países con una democracia representativa se están afrontando unas crisis descomunales.

La lucha de Milei contra el comunismo, que acabó hace 30 años, es una lucha contra fantasmas. Honestamente, a esta altura de la vida, no sé qué es de izquierda, es decir, si es Nicolás Maduro de Venezuela o Daniel Ortega de Nicaragua, cualquier cosa puede denominarse de izquierda.

Es que no hay ningún país que esté nacionalizando los bienes de producción ni instaurando la dictadura del proletariado. El mundo cambió, no hay una lucha entre totalitarismo, colectivismo o liberalismo como propone Milei, sino una lucha entre culturas.

Siempre marcás la influencia de las redes sociales y los cambios tecnológicos. En ese sentido, yendo al discurso de Milei en Davos, no parecía que le estuviera hablando a la Argentina, sino al mundo, convirtiéndose en una especie de influencer mundial de los nuevos movimientos de derecha. Se sabe que ahora se reunirá con fundadores de sitios de internet muy importantes, además de Elon Musk. ¿Te imaginás que puede ser un objetivo de un presidente ser un referente de la extrema derecha a escala mundial?

Su imagen se ha proyectado más que la de cualquier otro presidente argentino anterior. De hecho, hace poco fui a México y corroboré que en todos lados te preguntan por Milei, es una figura mundial.

Esta extrema derecha mundial tiene muchas contradicciones, porque la revolución digital se está dando rápidamente, de hecho la robotización de inteligencia artificial y la computación cuántica van a cambiar la forma de ser de la especie de acá a 4 años. Eso se puede ver desde un ángulo o desde otro, y Milei va de una a otra. Tiene una actitud contradictoria como en muchos otros líderes del mundo, ya que esta nueva derecha en cada sitio tiene una nueva raíz.

No comparto, pero comprendo las rectitudes de derecha de los países europeos, de mucha gente europea, porque tiene un problema de enfrentamiento con el islam. Imagínate que la semana pasada ya hubo un municipio español en el que los islámicos lograron prohibir el consumo de jamón. Los islámicos están tomando Europa.

Me viene a la memoria un discurso de François Mitterrand que decía que Francia había perdido América, había perdido Canadá fundamentalmente, pero que finalmente el castigo para los Estados Unidos era que iban a ganar los latinos y por los latinos se iban a “latinizar”. Y me viene ahora esta visión tuya del Islam conquistando progresivamente partes ingentes de Europa con las cruzadas, o sea, cómo finalmente es la vuelta atrás de las cruzadas, de cuando el Islam, con la caída de Constantinopla, llegó a las puertas de Europa

Sin duda, el Islam se instaló varios siglos en España, lo que llaman el andaluz, y el subjefe de Hamas cuando empezó el tratamiento con Israel, anunció que en un año el andaluz sería recuperado, o sea que España pasaría a ser islámico otra vez. Hay una cantidad de islámicos descomunal en toda Europa, pero el tema, comparado con lo de Mitterrand y los latinos, es que los latinos y los sajones, somos finalmente occidentales, somos dos variaciones de la misma cultura, y los latinos no intentamos imponerles a los sajones nuestras costumbres.

El problema con el islam, específicamente con esa religión, es que intenta imponer sus costumbres y sus creencias religiosas como una ley a las zonas que controla. Entonces, si mañana los islámicos son mayoría, pues habrá que, por ejemplo, legalizar la pederastia. En las sociedades islámicas está bien que un hombre maduro se case con una niña de siete años, por ejemplo.

Yo creo que el futuro para quienes creemos en el liberalismo, en una visión progresista de la vida, consiste en que cada uno viva sus creencias sin interferir en los demás. Pero si ahora algunos católicos en la Argentina, argumentando que son mayoría, quieren imponer sus puntos de vista sobre la sexualidad, que se aguanten mañana, cuando tengan que romper la cabeza a pedradas a su mujer porque le fue infiel si es que los islámicos son mayoría.

¿Qué papel quiere jugar Macri en el Gobierno de Milei?

Te voy a resumir una nota que leí hace unos días en La Política Online. Habla sobre un plan estratégico del ex presidente Macri para tomar el control del gobierno de Milei. Macri planea primero retomar el control del partido PRO y, posteriormente, aprovechar una supuesta crisis en la gestión del libertario para proponerle un rescate. El mismo incluiría fusionar los partidos "Juntos por el Cambio" y "Libertad Avanza" para formar un nuevo bloque político con 100 diputados, fortaleciendo la base de sustentación política del gobierno.

A cambio, Macri exigiría tres ministerios clave: Jefatura de Gabinete, Ministerio de Interior y Ministerio de Desarrollo Humano. También se menciona la posibilidad de que el ex mandatario asuma directamente un rol en la gestión, incluso como canciller, en lugar de la actual titular, Diana Mondino. Además, se menciona que la participación de Daniel Scioli en el nuevo gobierno, no cayó bien a Macri ya que él quería proponer un nombre para el cargo de Secretario de Deporte y fue ignorado.

¿Esta hipótesis es algo que pueda realmente desear Macri? ¿Es plausible que suceda? ¿Habrá un cambio grande en la presidencia de Milei en algún momento?

No sé si Macri puede querer una cosa así pero es absolutamente inviable. Los países presidencialistas tienen presidentes, Milei está loco y, por tanto, cree que lo eligieron presidente a él y no a Macri. No me imagino una bicefalía, no pienso en un Milei obediente viendo como Mauricio maneja su gobierno.

Desgraciadamente, Milei tiene un temperamento excesivamente personalista y fuerte, no va a permitir que otro gobierne en su nombre. No se puede cambiar las sociedades con un tuit y él es fruto de esa sociedad del tuit.

Por otra lado, la pelea de Milei con la izquierda es ridícula, ¿qué saca diciéndole a Petro “comunista” o “guerrillero”? Tiene que entender que en la década del 70 funcionaban de otras maneras las cosas, el comunismo terminó en 1990.

No hay ningún país que quiera instaurar la dictadura del proletariado. Tampoco Irán ni tampoco Rusia, que son los principales enemigos de Estados Unidos. Irán es una teocracia reaccionaria que nada tiene que ver con el marxismo. Y Putin es un zar. Entonces, eso está todo alterado, están luchando contra lo que no existe. Es momento de pensar en otro mundo, en otras contradicciones que se están dando.

Hay una reflexión de Lacan sobre la locura, utilizando la analogía de creerse Napoleón. Se cuestiona si la verdadera locura es pensar que ser presidente implica tener todo el poder del país, considerando que hay otras formas de poder y figuras como Elon Musk o Magnetto del Grupo Clarín podrían tener más influencia que algunos presidentes. La pregunta sugiere la posibilidad de un choque entre la creencia en el poder absoluto del presidente y la realidad de otras fuentes de poder, insinuando que esa creencia puede llevar a una caída desde lo más alto. ¿Es así?

Era más bien algo satírico lo mío, el que es elegido presidente legítimamente, quiere ser presidente. El ejemplo más terrible en la historia de que, habiendo sido presidente, quiso manejar al siguiente gobierno, es el de Álvaro Obregón en México. Cuando tuvo una reunión con Elías Calles y su gabinete, misteriosamente estando con ellos, tuvo 17 tiros en el cuerpo. Todo por intentar un gobierno que no era suyo.

Siempre la locura es creerse lo que uno no puede, entonces puede ser tan loco creerse que Milei puede aceptar ser una figura decorativa de un presidente en las sombras como creerse que como uno es presidente tiene todo el poder. Esta última parece la amenaza que más acecha a Milei. Además de que Macri, al haber gobernado anteriormente, sabe que el poder puede concentrarse en otros lados. Es una especie de locura de a dos ¿Puede ser?

No creo yo que Milei tenga el temperamento para dejarse manejar. Además, hay otra cosa, cuando hablamos de Diana Mondino o del entorno de Milei, es gente que ha luchado por sus ideas y que ha logrado el éxito. No van a permitir que de pronto el PRO venga y les saque el gobierno a ellos.

Tienen su cuota de poder. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que no tienen todo el poder. Nadie tiene el poder total en ningún lado, y menos en la sociedad contemporánea. Pero a Milei no le veo jugando el triste papel que jugó Alberto Fernández en el último gobierno, manejado por Cristina, sin ser presidente y sin que los ministros hicieran caso.

¿Y qué futuro le ves al PRO en ese sentido? Avanzando en esa hipótesis, ¿si Milei no termina bien arrastra al PRO y a Macri?

Como están haciendo las cosas, sí. Necesitan una alternativa distinta, más progresista, que acoja a toda esta sociedad contemporánea y que plantee algo para la Argentina. Pero, si Milei fracasa, el PRO va a caer en una catástrofe también.

