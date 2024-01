Diana Mondino: "No creo que salir de los BRICS sea un desaire para Brasil"

La canciller, Diana Mondino, aseveró que "con los BRICS se quiso volver a una especie de bipolaridad". "Con China tenemos excelentes relaciones", enfatizó la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diana Mondino es canciller. Además, es directora de la universidad CEMA, fue titular de la Región Latinoamérica Standard & Poor's ubicada en Nueva York con responsabilidad en las actividades regionales, fundó Risk Analysis en 199 y fue calificadora de riesgo local.

¿Era necesario salir de los BRICS? ¿Cuál es la ventaja que se obtiene saliendo? ¿Cuál era la desventaja quedándose?

Entiendo que hay una fuerte confesión con respecto a lo que representan los BRICS. No es una sociedad, no tiene un estatuto, nada. De hecho, para agradecer la invitación y decir que por ahora tenemos otras prioridades tuvimos que escribir una carta al país miembro de los BRICS actuales porque no hay un mail genérico para este tipo de temas. No es un organismo, es una unión de voluntades de diversos países con los cuales estamos trabajando, con todos ya tenemos relación comercial importante. La asociación a esto se estaba planteando, en las declaraciones de prensa que es lo único que hay, como una confrontación o como romper la multilateralidad en la que Argentina siempre participó. Con los BRICS se quiso volver a una especie de bipolaridad. O sea, no es una Guerra Fría ni nada por el estilo, pero para qué vamos a tener que tomar parte en algo que a nosotros no solamente no nos beneficia, sino que eventualmente podría llegar a tener algún conflicto del cual no somos parte ni quisiéramos serlo.

Encuentro que la oposición comercial entre China y Estados Unidos sí plantea, como vos decís, una bipolaridad, como pasó hasta la caída del Muro de Berlín entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora, los BRICS trascienden a China. India, por ejemplo, es el principal aliado de Estados Unidos para limitar la influencia china, Brasil no se puede decir que sea un país contrario a Estados Unidos. Los BRICS no son China, ¿o es China?

Con China tenemos excelentes relaciones. De hecho, estaba hasta hace un instante conversando con el futuro embajador en China. No solamente no tenemos una confrontación con ninguno de esos países, sino que tenemos muy activa la gestión comercial con China, además de política y ojalá pronto cultural o social. Mantenemos, y ojalá profundicemos, los lazos bilaterales con cada uno de los países. No tenemos ninguna razón para entrar o discutir algunos de los temas que pueden ser valiosos para ellos.

¿Cuál era el costo de participar? ¿Qué problema le traía a Argentina? Podríamos decir que el tema de los BRICS Plus es el resultado de que cada uno de los miembros (cuatro fundadores) eligió uno para presentar y nosotros somos, se podría decir, llevados de la mano de Brasil. ¿Para qué desairar a Brasil, nuestro principal socio comercial? Y no solamente eso, sino que este año el G-20 es en Brasil.

Es todo lo contrario.

Es lo que me dice la Cancillería brasileña.

No creo que salir de los BRICS sea un desaire para Brasil. Recuerdo que con Mauro Vieira, que es el canciller brasileño, lo hablé más de una vez. En Argentina tenemos una situación en donde hay verdaderas crisis, en las cuales debemos trabajar y participar. Estuve viendo la cantidad de organismos internacionales en los que Argentina participa, y son decenas. Podés decir que uno más no molesta y yo te puedo decir que tener uno más distrae del foco que tenemos que traer para salir adelante en todo este tipo de cuestiones. Creo yo, la relación con Brasil no es la mejor que hay en décadas, pero es una excelente relación la que poseemos en este momento. Brasil comunicó públicamente que apoyarán a Argentina en un reclamo que tenemos con YPF como amicus curiae. Es una decisión que involucra acceso al sistema judicial en dar su punto de vista en relación a este tema del juicio que hay por YPF, ese famoso de los 16.000 millones. En eso Brasil no tenía ninguna necesidad ni obligación de hacerlo. Sin embargo, muy rápido manifestó su apoyo total y de manera pública porque ellos podrían haberlo presentado el último día, a los cinco minutos presentan un escrito, pero lo hicieron con meses de anticipación. Es algo extremadamente valioso.

La injerencia de Estados Unidos

No dudo que Brasil y particularmente Lula da SIlva tienen una mirada estratégica que va más allá de los gobiernos. Me ponés en un tema que casualmente le preguntaba al Procurador del Tesoro, que es qué autoridad tiene Estados Unidos para arrogarse ser juez en esta causa. ¿Por qué Estados Unidos, que ni siquiera integra La Haya puede opinar, decidir, poner una multa de un valor incluso superior al de la empresa? ¿Hasta qué punto Argentina tiene que aceptar un fallo de los Estados Unidos, como Estados Unidos no acepta los fallos de los otros países?

Ahí tenemos un verdadero problema y tenés un punto muy relevante. El gobierno anterior nunca se opuso a la intervención de Estados Unidos. Es un caso argentino, de una empresa argentina, entre demandantes, que el origen de su reclamo está basado en nuestro país y, sin embargo, voluntariamente se someten a las jurisdicción extranjera. Preguntale a los señores que no presentaron una defensa coordinada. Llamalos y preguntales a ellos. Nosotros estamos asumiendo ahora, a ver si en algo que ya es cosa juzgada, podemos encontrar algún argumento, que es el que estás diciendo vos, para decir "por qué te sumás". Pero Argentina durante varios años no utilizó ese argumento.

Te preguntaba si tengo que ir a consultarle al macrismo que fue el que aceptó por primera vez que utilizara esa jurisdicción en el caso de YPF.

Podés utilizar a varios más porque hubo muy distintos juicios. En este, tenés a varios para preguntarle.

Entiendo bien, ¿se inició durante la presidencia de Mauricio Macri?

No tengo esos detalles. Los pocos escritos que vi estaban con la firma de Carlos Zannini, pero no te puedo decir nada porque afortunadamente estoy en otro sector diferente. Esto por información pública que te puedo contar.

El que aceptó la jurisdicción fue el gobierno de Macri.

Probablemente. De todas maneras, no sé si es un error o no de lo que te digo que nosotros estamos tratando de ver y logramos revertir esa decisión.

El traspaso de embajadores

En México se está proponiendo para que pase de embajador a quien es el cónsul en la Capital, algo parecido en Perú. En España se está colocando de embajador a quien era el número dos del embajador político anterior. Hay algo que tiene que ver con el costo de aprovechar las figuras que ya están cumpliendo alguna función diplomática en los países para no tener que pagar costosos traslados de mudanza, por ejemplo, en las decisiones de quienes queden al frente de las embajadas.

El costo siempre tiene mucho que ver en todas las decisiones y lamentablemente no considerar los costos, para mi, es un error. Pero acá tenemos algo mucho más importante. Si en todas las embajadas realmente relevantes vas a estar poniendo solamente embajadores políticos, se genera dentro de la Cancillería una situación bastante particular en la que hay como un tope, un techo en la potencial cartera en la que la gente dice "nunca voy a poder llegar a embajador" o por lo menos en los destinos que son extremadamente relevantes en el destino de Argentina. O se lleva la obsecuencia con el gobierno de turno.

En cambio, si uno le da a la gente la oportunidad de mostrar su valía en distintos lugares, es muy valioso. No te digo que no tendremos embajadores políticos, de hecho se presentaron creo que siete embajadores políticos y tenemos lugar para 25. Sin embargo, estamos tratando de que la gente que es valiosa, conoce el paño, pueda rápidamente estar en funciones, no solamente por estar en lugar sino porque ya conoce los problemas, entre otras cosas, en vez de esperar algunos meses. Como el caso de China, en donde tendremos que esperar algunos meses hasta que el nombre que tenemos pueda estar presente en China. Salió el embajador que estaba y hasta que llegue uno nuevo, son varios meses en los que no tenemos la posibilidad de actuar directamente. Si hubiéramos tenido un segundo que estuviera en condiciones de hacerlo, tal vez, hubiera sido considerado, no lo sé.

Diana Mondino y la canciller de Francia, Catherine Colonna

En el caso de embajadores de carrera, por ejemplo, hay embajadores de carrera en actividad y podrían ir a ocupar esos lugares. No me estoy refiriendo a un embajador político.

Estamos tratando de tomar embajadores. Hasta ahora hay 7 embajadores políticos y tenemos lugar para 25. Dejame que te aclare las secretarías y direcciones, múltiples secciones nacionales que tenía la Cancillería. No solamente tenemos una cantidad sustancialmente menor, un poco menos del 40% de la cantidad de direcciones, sino que están siendo ocupadas también, salvo alguna que otra excepción, por personal de carrera: secretarios, directores en su gran mayoría gente de carrera. No es por ahorrar plata, es porque es gente que sabe y se lo merece. Además, ahorramos plata, pero es gente valiosa y que se preparó, tuvo 25 o 30 años de carrera. Poner un jefe que no sepa nada fue criminal durante mucho tiempo.

No cabe duda. Simplemente mi pregunta era encontrar que se repetía como modus operandi de que la persona que ya estaba en el lugar ocupaba el puesto de embajador. Imaginé que también había alguna cuestión de costo que, quizás, también podrás explicarlo respecto de continuar en el BRICS. Quería enlazar una cosa con la otra.

A Arabia va una persona que estaba acá, estaba dos pisos más abajo. No solamente es una cuestión de costo. Sé que se especuló con que se bajó el nivel. Obviamente que el costo siempre hay que considerarlo, pero la decisión es cuáles son las personas que tienen las mejores capacidad para determinados destinos. Tenemos que pensar en el potencial de crecimiento que tiene para Argentina, hay algunos destinos que son estratégicos desde el punto de vista político, otros en donde tenés un gigantesco de potencial de crecimiento, por ejemplo, el sudeste asiático, otros en los que tenés que evitar un conflicto.

Por ejemplo, India, en donde mandaron un nuevo embajador desde aquí también.

India es uno de los países con embajador político, pero una persona con mucha experiencia que ya fue en embajador en otros casos y en su momento no hizo la carrera desde cero, que es Mariano Caucino, pero que ya fue varias veces embajador y participa muy activamente en todo círculo diplomático argentino.

Las relaciones internaciones de la Argentina

¿Cómo imaginás el G-20 en Brasil?

Cerca. Es una oportunidad para Argentina para tratar de seguir participando, como siempre lo hace desde los '90, e intentar ser miembro activo en la toma de decisiones que allí hay. Hay muchos tipos de decisiones: infraestructura, y su financiamiento hasta nombres rimbombantes que es arquitectura financiera internacional. Ahí hay que nombrar un sherpa. Tengo amistad hace de unos 20 años con Federico Pinedo, le pedí a él que asuma la responsabilidad de esos sherpa, acompañado con sub-sherpa, Luis Castillo, que es un embajador de alto profesionalismo. Se podría decir que Pinedo no es parte de la carrera habitual, pero Castillo sí y todos sabemos que Pinedo tiene mucho conocimiento sobre el manejo político.

No sé si es correcto, pero tengo entendido que el Presidente estará yendo a Davos por muy poco tiempo, que llega y se va en el día. ¿No es desperdiciar una chance para que esté los tres días que dura el evento y tener reuniones con empresarios de todo el mundo, como fue con Macri o Menem?

Habrá varias reuniones. Va y vuelve en el día porque no dan los vuelos. Yo también participaré, también tengo exposiciones separadas de la que dará Milei, tengo reuniones one to one (individuales, genéricas, cara a cara), tendremos varios de esos elementos. Es una oportunidad bastante interesante para Argentina, para el mundo empresario. Es una reunión de mucha visibilidad. Es del 15 al 18 que está. Todos sabemos que quedaron muchos menos vuelos en Argentina y no tan fácil y llegar al día siguiente a las 8:00 como alguna vez fue. Entonces, realmente se desperdicia mediodía a la ida o a la vuelta.

O se puede ir con el avión presidencial a la hora que uno quiere y volver a la hora que uno quiere.

¿Qué hablábamos de costos recién?

Pero hay cosas que pueden traer más costo.

Honestamente, esa no me toca.

Javier Milei y su hermana Karina en la Base Marambio

La visita a la Antártida

¿Qué era lo querías contar de la Antártida?

Cuando llegué a la Antártida, tuve el honor de ir en la cabina del piloto. Es realmente una experiencia muy linda, entre otras cosas, porque no hay sillas. Ponen una especie de banquito y una cosa en la que apenas entran dos personas un poco agachadas que ahí va el Presidente y Karina Milei. Tenés que estar doblado porque tenés una cosa en la cabeza que no entrás entero. ¿Por qué fuimos a la Antártida? Porque existe un organismo internacional que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, que la dirige un argentino, y lo que se trabajó muy rápidamente es algo muy complejo de que se ponen en marcha las actividades antárticas, pero en el convenio entre la República Argentina y esta organización en donde se utilizar tecnología nuclear para estudiar si hay o no contaminación de microplásticos en la Antártida. La Antártida no tiene ningún tipo de contaminación, se tiene un cuidado extraordinario. Cancillería tiene dos bases en la Antártida, pero en una de estas dos bases de cancillería se instalarán equipos de alta complejidad y son tres científicos que vienen y se irán rotando, que se quedan un mes trabajando allí, más los científicos argentinos.

Fuimos con Daniel Salamone, que es el director del CONICET. En total, fuimos 65 personas porque había que hacer recambio también, ya que empieza la temporada de verano. Se hizo el viaje todo juntos. El instituto antártico también depende Cancillería y a una velocidad sorprendente pudimos organizar todo esto para recibir los equipos, se prepararon cinco científicos que ya viajaron al exterior para analizar el funcionamiento de los equipos, qué es lo que hay que hacer. En mi ignorancia, te puedo decir cómo se prenden y cómo se apagan, pero evidentemente es una capacitación bastante compleja. Continuarán participando los científicos argentinos en Argentina y en la universidad que tiene a cargo esta investigación. Aprovechamos para ir a Base Esperanza para saludar a los chicos que están en la escuela.

Para los que además de escucharnos por radio nos están viendo por televisión, estamos viendo las imágenes en las que se ve a todos con el traje, con el conjunto naranja.

Es industria argentina ese traje, es muy especial. Lo hacen en San Juan, tiene una cantidad de virtudes sorprendentes porque están preparados para resistir el uso continúo y las temperaturas extremas que hay en la Antártida. Es tecnología que se usa en Argentina.

Hace una semana entrevisté a tu hermano, Guillermo Mondino, y decía que estaba preocupado que vos tuvieras una función de mucha exposición pública, que lo tranquilizaba que dentro de todo la Cancillería era el lugar menos conflictivo en el día a día de la política nacional.

No es por menos conflictivo, es porque es la solución de múltiples problemas. Argentina tiene que abrirse al mundo desde el punto de vista político, por nuestra ubicación que en vez de ser el último orejón del tarro pasamos a tener una ubicación estratégica. Está claramente demostrado en los "Tigres Asiáticos" que gracias a las exportaciones pudieron salir de la situación en la que estaban y tenemos muy claro que el gasto público argentino no puede continuar en el nivel que está. Necesitás reestructurar gran parte de las actividades económicas, las restricciones que había sobre nuestro sector externo tienen que desaparecer. Tenemos que ser confiables para que puedan haber inversiones, no es solamente una cuestión de estabilidad jurídica o de costos impositivos, sino de cómo el país en su conjunto recibe, trabaja e intercambia información, conocimientos, tecnología, bienes, con otros países. Todo eso esperamos conducirlo desde la Cancillería que es lo que siempre debió haber sido o puesto al revés, nunca debió dejar de ser.

La posibilidad de ser ministra de Economía

Coincido. De hecho, uno podría decir que tanto el peronismo o el antiperonismo siempre se dijo que la verdadera política es la internacional y que el resto se acopla. No es que yo esté bajándole el precio a la Cancillería, sino que estaba diciendo de una cuestión familiar, de tu propio hermano, preocupado con cariño por su hermana. Entonces, quería hacerte esa pregunta. Es obvio y pasó en todos los gobiernos que el primer equipo sufre un desgaste muy particular en el esfuerzo inicial y que luego tiene que venir una segunda tanda y que los ministros que estaban en el primer elenco presidencial, pasada una cantidad de años y a veces ni siquiera un año, están afuera u ocupando otro lugar. Se escuchan muchas versiones dentro de los periodistas y dicen que la lógica sería, y es una conjetura plausible sin ninguna información, que Guillermo Francos pase a ser canciller, venga de ministro de Interior Daniel Scioli y vos seas la reemplazante del ministro de Economía cuando el ministro se agote. O sea, sos la economista de mayor confianza, más cercana que tendrá el Presidente para cuando el actual ministro de Economía se agote, como se agotaron todos los ministros de Economía. Llegado el caso, ¿estarías dispuesta a asumir de ministra de Economía en la situación que sea dentro de dos, tres o cuatro años?

No es una pregunta válida. Considero un honor y un privilegio y hoy mi trabajo es 1001% reinsertar a Argentina en el mundo. Tengo que contar la Argentina que podemos ser, la Argentina que queremos ser con este Presidente, el que venga, el otro y así porque este es un proceso muy largo. Creo que esa es mi función ahora. Después qué depara el destino, Dios dirá.

