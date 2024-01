El presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, analizó la propuesta de privatización del Banco Nación y aseguró que es “una de las grandes joyas de la abuela”. Además, se refirió a la decisión de no tratar el presupuesto debido a que estaban en juego dos modelos “diametralmente opuestos”. “Milei podría haber mandado a extraordinarias el tratamiento del presupuesto y haber hecho que esto lo trate el Parlamento, como corresponde”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Heller es diputado nacional y presidente del Partido Solidario Fue presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre, se desempeñó en la función que ahora ocupará Espert. Además, es presidente del Banco Credicoop y fue vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors.

José Luis Espert fue nombrado como tu sucesor en la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo viste ese nombramiento? ¿Qué expectativas tenés?

Lamentablemente, el tema estuvo viciado de una serie de procedimientos que no son los más deseables y que esperemos que no se repitan o se mantengan como una manera de actuar. En la sesión preparatoria de la constitución de la nueva Cámara de Diputados, producto del resultado electoral, se acordó un arreglo por el cual se establece la forma en la que se iban a componer las comisiones, que es la aplicación del sistema para determinar qué cantidad de integrantes tiene que tener cada comisión. Si se hubiera respetado lo acordado, Espert no podría haber sido miembro de la Comisión de Presupuesto, porque con el sistema D´Hont, los bloques solitarios no llegan a tener participación en las comisiones. Tener participación en las comisiones tiene que ver con emitir dictamen. Las comisiones son abiertas y todos los diputados y diputadas que integran el cuerpo pueden participar de todas las comisiones, pero tienen voto en las comisiones aquellos miembros designados en representación de los bloques. El bloque de UxP, que es el más grande de la Cámara, tendría que tener una cantidad de miembros que, en el caso de la Comisión de Presupuesto, serían 21, y nos dieron 20. Supuestamente, ese 1 se le dio a un bloque unipersonal, contrariando la aplicación del sistema D´Hont. Por lo tanto, la objeción no tiene tanto que ver con el nombre propio, sino con el procedimiento impropio.

El hecho de que no se haya votado un nuevo presupuesto, sino que continuó el anterior, ¿qué consecuencias prácticas tiene? Obviamente con una inflación como la que hay, que seha desactualizado respecto de los montos. Respecto de la proporción a la que se asigna el presupuesto, ¿cómo se modifica?

No tratar el presupuesto es dejarle la mano libre a Javier Milei para recortar. El presupuesto 2023 está tomado con los valores del inicio del 2023, es decir con lo que se temía cuando se trató en octubre del 2022. Por ejemplo, el presupuesto universitario, que en una altísima proporción tiene que ver con los salarios del personal universitario (básicamente del personal docente y no docente), está tomado con los valores que se estimaba que iba a haber en el 2023. Si eso no tiene actualización, como vienen diciendo los rectores de universidades, en pocos meses habrá un problema en el sector. Lo mismo sector por sector: las provincias, con todos los fondos no coparticipables que el Estado nacional distribuye, van a tener la posibilidad de una enorme discrecionalidad y una enorme capacidad de presión sobre esos gobiernos provinciales.

En septiembre de 2022, la inflación proyectada para el año siguiente era el 60%. Si presumimos que hubo 120% y luego hay 200% de inflación, lo que va a quedar es menos del 30% del valor…

Algo así. Desde luego que eso no quiere decir que los recursos de la Nación van a ser de un 30%, porque están influidos también por la inflación y se incrementan de la misma manera, como pasa con todos los números de la economía. La inflación lo que permite es un cambio de precios relativos, del que tanto se habla, y a veces no se termina de entender lo que querer decir. El Gobierno dice: “hay que resolver el problema del atraso de los precios relativos”. Hay que decirle a la gente que escucha, que cuando uno dice “relativo” es relativo a algo. El atraso relativo del que habla el Gobierno es siempre en relación a los ingresos fijos. El gran perdedor de ese cambio de precios relativos es el trabajador y el jubilado, el que no tiene capacidad automática de trasladarle al precio de su servicio el impacto de la inflación.

Entonces, cuando se actualizan los valores de la nafta, de la carne o del alquiler, se sincera. Eso va siempre en detrimento de algo, y ese "algo" es el que tiene que comprar el producto, que va tener menos posibilidad de comprarlo y que va a ir generando un país con un consumo restringido, que va a utilizar las variantes que el mercado global le plantee. Por ejemplo, el caso de la carne, exportaremos todo lo que podamos y consumiremos todo lo que no podamos exportar. O el caso del trigo, donde hay una norma que establece que las primeras cinco millones de tonelada de trigo que se producen en Argentina son para abastecer el mercado local. Si eso se libera habrá trigo para pan y fideos en la medida de que paguemos el precio internacional.

El hecho de que no haya presupuesto y le dejara al gobierno entrante esa posibilidad de licuar todo, para decirlo de alguna manera, ¿fue un error? En tu propia experiencia, en los anteriores cambios presidenciales, ¿quedaba el presupuesto ya determinado para el año siguiente?

Cuando asumió Alberto Fernández también se prorrogó el presupuesto. En este caso, recordemos que el candidato Milei le pidió al gobierno que no se trate el presupuesto. Fue enviado por el gobierno anterior, entró en fecha el 15 de septiembre (como establece la ley) y se comenzó a tratar en las reuniones informativas, que son siempre parte del tratamiento del presupuesto, y luego no se avanzó ante un pedido que hubo de la oposición para que no se trate, lo cual tenía lógica porque estaban en juego dos modelos tan diametralmente opuestos que no hubiera tenido mucho sentido aprobar un presupuesto en el hipotético caso de que se diera un resultado como el que se dio. Entonces, se decidió postergar el tratamiento del presupuesto para que el tema fuera materia del gobierno que asumiera. Milei podría haber mandado a extraordinarias el tratamiento del presupuesto y haber hecho que esto lo trate el Parlamento como corresponde, pero prefirió prorrogar el presupuesto anterior y aprovechar esta situación de desborde inflacionario para poder utilizar con gran amplitud las discrecionalidad en la asignación de partidos.

Mencionás que cuando asumió Alberto Fernández se había prorrogado el presupuesto anterior. Una vez asumido, ¿mandó un nuevo presupuesto o hizo lo mismo que Milei?

No, pero tengamos en cuenta que vino la pandemia, fue una anormalidad que podría explicar lo excepcional.

Entre los distintos proyectos de privatización, ¿se puede decir que privatizar el Banco Nación, que tiene el 20% del total de los depósitos del sistema, sería casi el caso más grande de privatización financiera de la historia argentina?

Durante el menemismo se intentó y se retrocedió privatizando muchísimos bancos provinciales. En los finales de los 90’ estaban en carpeta el Banco de Córdoba, el Ciudad y el Provincia, en los cuales no pudieron avanzar los procesos privatizadores y quedaron como los grandes exponentes de la banca pública. El Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires son el número uno y el número dos del sistema financiero argentino, y funcionan muy bien. Cuando uno mira el Nación, lo que tiene que decir, es que cuando funcionaba mal fue cuando se apartó y le prestó a empresas como Vicentin cifras descomunales que no tienen nada que ver con la función de promoción que tiene que tener la banca pública. Cuando cumplió con su objeto funcionó muy bien. Es una entidad financiera con una presencia fundamental. Hay un montón de lugares en donde está el Banco de la Nación y el Credicoop, por ejemplo, y no hay bancos privados porque no es negocio. O donde hay un banco provincial está ese y el Nación, porque la necesidad de servicio bancario supera el concepto del negocio.

Independientemente de la cuestión valorativa, desde el punto de vista fáctico, ¿comprar el 20% de los depósitos de la Argentina es algo posible por su magnitud? ¿Quién podría ser comprador de algo de ese tamaño?

Algún grupo financiero internacional. ¿Cómo no va a haber algún gran banco global que le pueda interesar una red de 740 sucursales en un país como Argentina? Que luego seguramente estructure y se quede con las sucursales rentables.

¿Por qué vemos que el principal banco brasileño se va de la Argentina? ¿Es más rentable ser dueño del Banco Nación que de un banco privado?

No, el banco que se va de la Argentina es un banco que tenía una pequeña presencia y que tal vez no logró instalarse. Acá estás comprando el banco que tiene el 20% de los depósitos del sistema financiero. El Banco Nación es una de las "grandes joyas de la abuela".

¿Crees que su privatización va a pasar?

Espero que no, espero que esté entre las cosas que en el Parlamento podamos establecer reglas que impidan que pase.

