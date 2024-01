"Por lo pronto, no la vas a ver en un restaurante de lujo comiendo uvas". Esa fue la primera frase de un dirigente que habla todas las semanas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Así dejó en claro la distancia que la separa de Alberto Fernández, que volvió a ser noticia en los últimos días por su festejo de año nuevo en España.

Lo concreto, más allá de la anécdota, es que Cristina entendió que no habrá tiempo para descanso político en el verano de 2024, por la idea del presidente Javier Milei de avanzar con todas sus reformas de manera inmediata. Aunque no se detenga en el poroteo del PJ, la exvicepresidenta bajó línea para analizar el juego de pinzas entre el mega DNU y la Ley Ómnibus que propone el Poder Ejecutivo.

Javier Milei, en su mensaje de año nuevo, volvió a defender las reformas contenidas en su DNU y en la llamada Ley Ómnibus.

Mensajes de CFK al peronismo

Cristina Kirchner "sigue pensando que hay que buscar una alianza de todos los sectores para frenar el atropello a la división de poderes. Pero tiene en claro también que el peronismo está en un nuevo proceso y hay que ver cómo decanta", afirman en su entorno. En el último tiempo, la expresidenta tomó de buena manera los dichos de su hijo Máximo, diputado de Unión por la Patria, quien apuntó contra Mauricio Macri.

CFK avisó, vía terceros, a gobernadores y al Frente Renovador que la horizontalidad que tanto se pregonó sin llevarlo a la práctica, esta vez podría ser algo más armado. Quizás porque ahora es consciente que su centralidad se apagó un poco tras el fallido experimento de su gobierno con Alberto Fernández

Sobre la CGT, entendió la estrategia de no ir al paro general de entrada, sino hacer un paro parcial para marchar al Congreso. A pesar de no confiar en la central obrera, entiende que no hay muchas más alternativas de resistencia.

Como en la asunción de Milei, Cristina sigue marcando distancia con Alberto Fernández.

José Mayans, jefe del interbloque UxP en el Senado, fue el único que reveló que habló con Cristina después de la cadena nacional en la que Javier Milei explicó el decretazo. "Hablé con Cristina anoche, está muy preocupada por todo esto. En primer lugar, por la soberanía del país porque es todo lo inverso a la proclamación de lo que nosotros hicimos cuando proclamamos la independencia", remarcó el senador.

Con respecto a la Cámara de Diputados, la expresidenta se encargó de estar al tanto de la conformación de comisiones, que quedaron ordenadas el martes a última hora, a través de Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tulio. En la intimidad dejó en claro que la urgencia es armar la Bicameral para frenar el DNU en el Congreso. "Está convencida que el Parlamento lo frena", dicen cerca de ella. El Senado ya eligió a los legisladores que estarán a cargo de 7 comisiones clave para analizar las reformas.

Quintela "invitó" a Alberto Fernández a dejar la presidencia del PJ: "Creo que estaría dispuesto"

Críticas a Alberto y nuevos canales de comunicación

"Pensar que Alberto se asustó por Vicentin", lanzó otro de los laderos de la exvicepresidenta cuando PERFIL consultó por las reformas y la lectura de Cristina Kirchner. Su último acto público tras dejar su cargo en diciembre de 2023, fue durante la asunción de Axel Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires por segunda vez el pasado 11/12.

¿Esperaba Cristina un arranque así de Milei? Si bien no dejó trascender mayores opiniones sobre los primeros días del libertario, puso todo su énfasis en comenzar a ser oposición en las sombras. "La derrota nos vuelve al llano de la discusión, nadie puede decir quien habla y quien no, sería estúpido pensar algo así", se sinceró uno de los operadores peronistas del Senado.

La exvicepresidenta abrió dos nuevas vías de comunicación esta semana a través de las aplicaciones más reconocidas de mensajería en la actualidad: WhatsApp y Telegram. "Abrimos nuevos y únicos canales de Telegram y WhatsApp para estar en contacto", informó la expresidenta a través de su perfil oficial en la red social X (ex Twitter). Y dejó los enlaces a ambos canales de difusión para que sus seguidores puedan unirse y, eventualmente, estar al tanto de sus actividades.

RI/ff