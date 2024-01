Desde el entorno de Alberto Fernández desmienten la cena de lujo: "Fueron invitados para que no pasen fin de año solos en un departamento"

Mientras Alberto Fernández pasa sus días en España junto a su esposa Fabiola Yáñez, los cuestionamientos fueron escalando, primero por haber terminado su mandato y viajado rápidamente a Madrid, además de ser filmado mientras abría una cuenta en un banco en dicho país y luego ayer por la cena de fin de año en un lujoso hotel cuya cena tiene un alto costo en euros. Sin embargo, desde el entorno del expresidente aseguraron que se trató de una "invitación" de un amigo suyo que sabía que estaban "solos en un departamento".

"Un amigo suyo que se solidarizó de su situación (están solos en Madrid) le propuso cenar en un hotel de Madrid, los únicos que preparan cenas de fin de año", dijeron a PERFIL. Además de la ex primera dama, también estaba su pequeño hijo Francisco.

Asimismo, detallaron que Fernández le pidió a su amigo que "no sea un lugar caro" y en ese hotel (Four Seasons), "de dos cenas que se hacían, lo invitaron a que cenara en la cena más económica. Alberto no sabe lo que costó porque lo invitaron", aclararon.

Alberto Fernández festejó Año Nuevo en Madrid: hotel de lujo, antifaces y el rito de las 12 uvas

De esta manera, sostuvieron que se realizó una reserva con su nombre y que el ex jefe de Estado se presentó invocando esa reserva. "Fue una cena promedio en el Four Season de Madrid. No fue la cena de lujo que también se hizo y de la que no participó", argumentaron.

"Solo un amigo se solidarizó para que Alberto no pase la cena de fin de año encerrado en un departamento. Lo que se difundió no fue lo que pasó", confiaron.

Según trascendidos recogidos por NA, en ese lujoso restaurante la comida para la noche de fiesta costaba 600 euros sin vino y 1000 con vino. El menú ofrecía tarta de Trufa Negra, "Torchon" de Foie, Tartaleta de Cangrejo, Angulas a la Brasa, Virrey Asado, Lomo de Wagyu, y Soufflé de Avellana, entre otras comidas.

Las críticas a Alberto Fernández

Fernández está fuera del país desde el 21 de diciembre pasado, cuando viajó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. "Estoy partiendo a España en vuelo de Aerolíneas Argentinas, nuestra Línea de Bandera, para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo. Sigo en permanente contacto con los dirigentes de mi partido para hacer frente a los acontecimientos imperantes", había escrito en su cuenta de X (ex Twitter).

Filmaron a Alberto Fernández y Fabiola Yañez abriendo una cuenta bancaria en España

"Prontamente, estaré de regreso para seguir trabajando como un militante más junto a los compañeros y compañeras, en UNIDAD, ante la catastrófica situación económica que resultará de las medidas adoptadas por el actual gobierno nacional", agregaba. En una entrevista antes de terminar su gobierno había avisado que se iría del país.

El viaje del expresidente es motivo de polémica en el país por la rapidez con la que decidió irse mientras la Argentina afronta una fuerte crisis económica, en parte, por la responsabilidad del Gobierno que encabezó. De hecho, las críticas también provienen de parte de integrantes del propio Partido Justicialista, del cual Fernández es presidente.

En un contexto en el que hay grandes alarmas en la oposición por las nuevas medidas de Milei, hubo dirigentes como Juan Grabois que le pidieron su renuncia en ese cargo mientras esté afuera.

JD /