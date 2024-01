De Feinmann a Caparrós: los "palos" a Alberto Fernández por la cena de lujo de Año Nuevo en Madrid

La cena de fin de año del expresidente Alberto Fernández en un reconocido y lujoso restaurante de Madrid, España, no solo cosechó cuestionamientos de usuarios desconocidos de las redes sociales. Es que los periodistas Martín Caparrós y Eduardo Feinmann lo criticaron con dureza luego de que se viralizaran fotos y videos de su noche en un restó de la cadena Four Seasons.

"¿Tan tonto es Alberto Fernández? ¿Tenía que ir a' 'celebrar' su fin a un restorán de super lujo madrileño donde la cena para estos 4 costó entre 20 y 30 salarios mínimos argentinos -según el vino? Y después se sorprenden de que incluso Milei les gane...", escribió en su cuenta de X, ex Twitter, el escritor Caparrós.

Luis Petri y Cristina Pérez pasaron la noche de Año Nuevo con militares: "Servirlos es una de las grandes deudas de la democracia"

Con la repercusión que generó su reacción, el escritor decidió ampliar. Ocurre que mucho de los comentarios sostenían que el calificativo "tonto" era muy suave para hablar de la actitud del exmandatario.

Entonces sumó: "Dije 'tonto' porque no dudo de que AF haya defraudado y jodido a tanta gente; me sorprende que no entienda que, por eso mismo, no debería mostrarse así. Eso no es de HDP; es de tonto, que es peor".

El mensaje de Martín Caparrós.

Una reacción más breve tuvo el periodista Eduardo Feinmann, conductor de LN+. A través de la misma red social escribió: "Son una INMUNDICIA (sic)". Acompañó esa breve frase con una captura de la noticia que daba cuenta del festejo del expresidente y dos capturas sobre la definición de la palabra que eligió para catalogar a Fernández.

En su programa de Radio Mitre AM 790, en tanto, añadió: "A puro festejo, olvidándose de los casi 20 millones de pobres que dejó y de 7 de cada 10 chicos pobres en el conurbano. Así es el kirchnerismo, a pura fiesta".

Alberto Fernández festejó Año Nuevo en Madrid: hotel de lujo, antifaces y el rito de las 12 uvas

Otro de los que cuestionó a Fernández fue el periodista Jonathan Viale. "Menú que pagó el expresidente Alberto Fernández en el restaurante de lujo Dani Brasserie del hotel Four Seasons en Madrid. Є695 por persona. Por 4 adultos. Total: Є2780. Es decir, se gastó $3.146.960", escribió.

El tweet de Viale.

Por otro lado, Carlos Eguía, periodista neuquino y exintegrante del espacio de Javier Milei, escribió: "Acá lo tienen. Dejó el país en la ruina. Con 6 de cada 10 chicos pobres. Una inflación de 200% y los jubilados en la miseria. Alberto Fernández, en un país normal estaría preso. Acá se fue y hoy está en Madrid recibiendo el 2024 en un hotel de lujo. Qué vergüenza ser kirchnerista".

El video de Alberto F. cenando en Madrid

El expresidente recibió el 2024 en el restaurante Dani, de la cadena de hoteles de lujo Four Seasons. Además de la ex primera dama, también estuvo junto a su pequeño hijo Francisco.

Quienes disfrutaban de la velada se toparon con la sorpresa y no dudaron en sacarle fotos. También circuló un breve video en el que se ve al exmandatario de frente, disfrutando de su comida, mientras que Yáñez aparece con una máscara y colocándole una a su pequeño hijo.

El Gobierno apuesta a aceitar el diálogo con la CGT para evitar el paro general

El viaje del expresidente es motivo de polémica en el país por la rapidez con la que decidió irse mientras la Argentina afronta una fuerte crisis económica, en parte, por la responsabilidad del Gobierno que encabezó. De hecho, las críticas también provienen de parte de integrantes del propio Partido Justicialista.

LT