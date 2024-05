Monotributo social: exigen una extensión de 90 días antes de su eliminación frente a la sanción del paquete fiscal

La situación para los beneficiarios que acudían al monotributo social puede tornarse muy complicada si se aprueba el artículo del paquete fiscal que establece su eliminación. La idea del Gobierno es que todas esas personas suban a la categoría A del monotributo, sin embargo, no es seguro que puedan pagar la cuota. En función de desarrollar este tema en profundidad, Canal E se comunicó con el diputado nacional, Daniel Arroyo.

“La Ley Bases lo que planteaba era la idea de eliminar el monotributo social”, comentó Daniel Arroyo. “Estamos hablando de un millón de personas que están en situación de pobreza extrema, es alguien que lleva adelante actividades del nivel muy informal y que con el monotributo social tiene la posibilidad de facturar”, agregó.

La Ley Bases plantea la eliminación del monotributo social

Posteriormente, Arroyo planteó: “Esos monotributistas pagan un monto muy pequeño de $3.000 y el resto lo compensa el Estado”. Luego, manifestó que, “la ley eliminaba el monotributo social y los subía a todos a la categoría A y tenían que empezar a pagar $26.000, nosotros planteamos que era un error grande, que la gente no iba a subir de categoría sino que iba a bajar a la informalidad”.

Con la eliminación del monotributo social pueden caer un millón de personas en la informalidad

“Es un error grande del Gobierno, no tiene un impacto fiscal significativo, la gente no iba a poder subir de categoría en el monotributo sino que un millón de personas iban a caer en la informalidad”, sostuvo el entrevistado. “Se llegó a un esquema de que no entre en vigencia la eliminación del monotributo social cuando se sanciona la ley, sino que tiene 90 días más”, complementó.

Por otro lado, el diputado nacional señaló: “Nosotros planteamos eliminar ese artículo del paquete fiscal, no lo eliminaron y la lógica es que el monotributo social exista”. A su vez, remarcó que, “en cualquier país del mundo existe un primer mecanismo de acompañamiento, de apoyo del Estado, el Gobierno estaba dispuesto a eliminarlo sin más pero yo entiendo que vamos a poder trabajar seriamente”.

“Lo que se le viene planteando al presidente de la cámara es que envíe al Senado lo que fue votado en la cámara de Diputados”, expresó Arroyo sobre las modificaciones que hubo en el proyecto votado por los diputados. “Son modificaciones que no son menores, pero hay un tema de consenso significativo, lo que se vota en Diputados es lo que tiene que ir al Senado”, concluyó.