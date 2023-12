El secretario general de APLA, Pablo Biró, aseveró que lo ocurrido en la anterior privatización de Aerolíneas Argentinas fue un saqueo y llevó muchos años poder recuperarla. "La política está haciendo agua, hay una crisis de liderazgos, principios éticos y morales", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Biró es secretario general de APLA. Este jueves, el juez Ramos lo sobreseyó tras la denuncia del fiscal Stornelli, que lo acusaba de coacción agravada, entre otros delitos.

Pablo Biró: “Si Milei se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar”

AG: ¿Quedó resuelta la situación judicial?

Sí, el juez analizó el contexto donde se realizó la entrevista, que era con un colega de ustedes de Radio Nacional. Entre otras cosas, dije que era un gobierno nuevo, que había que darle la oportunidad para que convoque a mesas de diálogo de las que participaríamos. Son las reglas de juego de la democracia y están vinculadas al respeto de las instituciones, y usé una frase poco feliz como si fuera la del Himno ("juremos con gloria morir"), que era "nos van a tener que matar si se quieren cargar Aerolíneas", en virtud de que estaba hablando del proceso de vaciamiento y lo doloroso que fue el saqueo al Estado argentino que fue la privatización de Aerolíneas y el robo de las cubiertas, las pastillas de freno. Luego los motores, las rutas de los aviones, las propiedades. Fue un saqueo y nos llevó muchos años poder recuperarla, y es un proceso doloroso por más que uno le quiera poner todo el humor.

Está bueno, en estos contextos en los que está todo mezclado y donde los poderes de la República pareciera que no funcionan, que un juez se tome el trabajo de leer bien las declaraciones y diga "esto no constituye delito", algo que ya sabíamos. Pero no deja de ser una alegría en lo personal porque terminó el año con más tranquilidad.

Quién es Fabián Lombardo, el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas

La política está haciendo agua, hay una crisis de liderazgos, principios éticos y morales. Faltan liderazgos genuinos. Solamente para poner la cuota de humor, del PJ espero poco, Alberto Fernández está paseando a Dylan por España. Esto se debe estar reestructurando rápidamente para reaccionar a esta crisis que provocó las iniciativas del Gobierno que, a priori, son muy potentes, desde el DNU y los proyectos de ley.

Alberto Fernández y el liderazgo del PJ

Estoy muy contento porque la CGT planteó un liderazgo, se puso al frente de la situación y lo planteó con una secuencia de eventos muy pensada. Dijo: "Vamos a recurrir al Poder Legislativo, vamos a ir a ver a los jueces para pedirles que paren esto y las consecuencias de estas medidas. Veremos al Poder Legislativo, a los senadores y diputados. Vamos a darle participación federal a todos los trabajadores".

Hay 66 regionales de la CGT que fueron normalizadas, a las cuales se les convocará a un plenario el 10 de enero para tener representación federal de todos los sectores del país, que es algo que no se hace desde hace muchos años. Y finalmente se le dará apoyo a los diputados que tendrán que darle tratamiento al DNU y a la ley el 24 de enero y al Congreso, con un paro activo a los fines de movilizar. No es un paro de 24 horas ni mucho menos, sino que es a los fines de que los trabajadores puedan participar de la marcha. Con lo cual, es una buena interpretación. Abre posibles canales de diálogo con el Gobierno. Según lo que se manifestó ayer en el Comité Central Confederal, no están abiertos, o sea, el Gobierno no está dispuesto a hablar con la central obrera. Esto interpela un poco a la conducción política para que terminemos con esta pavada de la grieta, las discusiones y los fanatismos de cualquier tipo, que no nos llevarán a ningún lado ni solucionarán ningún problema.

Milei prepara el plan de privatización de Aerolíneas Argentinas e YPF tras el DNU

AG: En primer lugar, hablábamos de Aerolíneas. Ahora, se conoció el decreto y especialmente la ley. ¿Cómo ven lo que plantean específicamente con Aerolíneas?

El DNU plantea del artículo 178 al 248, en 70 artículos, varias cosas. Lo primero que plantea es la eliminación de la ley 19.030, que es la que le da anclaje jurídico y razón de ser a Aerolíneas Argentinas, Sin eso, Aerolíneas no tiene ningún sentido. Después, lo que hace es sacarle los artículos que obligan al Estado Nacional a darle financiamiento a Aerolíneas, que fue en la ley donde se re-estatizó. Es decir, que le saque el anclaje jurídico y, además, los recursos económicos.

Luego de esto, declara la política de "cielos abiertos". Posteriormente, habilita las circulaciones extranjeras y los pilotos extranjeros. Por último, como si fuera poco, se lleva puesto (porque modifica para peor) el 30% del Código Aeronáutico que está vigente hace más de 40 años. Eso no requeriría un DNU, sino que un tratamiento muy profundo, un análisis serio, porque virtualmente eso elimina cualquier chance de que Aerolíneas sobreviva y que haya una aviación nacional, con empresarios nacionales, con posibilidades de tener alguna competitividad.

Viajar no es un placer: Aerolíneas Argentinas aumentó sus pasajes aéreos hasta un 225%

El futuro cercano de Aerolíneas Argentinas

AG: Si se aprueba el DNU como está, ¿es el fin de Aerolíneas Argentinas?

Si se aprueba, es cuestión de tiempo para que Aerolíneas Argentinas desaparezca. Aerolíneas tiene un anclaje jurídico, hay normas que la obligan a cumplir con conectividad dentro del país. Al derogar la ley 19.030, Aerolíneas ya no tendría la obligación de tener conectividad, cubrir los servicios. Al no tener financiamiento, tampoco tendría ninguna posibilidad.

La posible privatización de Aerolíneas Argentinas

Si vos me preguntás qué puede pasar con Aerolíneas, pasará lo mismo que cuando se privatizó. Se puede ir a tomar un crédito por esos bienes propios, por simuladores, con la garantía de los hangares. Pero finalmente, en seis meses o un año, esos créditos vuelan, porque los costos fijos de alquileres están dolarizados y la combinación de un dólar que pasó de $350 a rondar los $800 hizo que se tuviera que vender el doble de pasajes en Argentina. Con lo cual, ya está complicada la matriz productiva, la productividad de Aerolíneas porque, además, la crisis económica impactará negativamente en las reservas. Ya se están cayendo las reservas, lo que estamos viendo en Mar del Plata y lugares turísticos para este verano se multiplicará exponencialmente a partir de abril. Por ello, la recaudación cae y se tendría que duplicar la cantidad de pasajes. No tenés posibilidades de duplicar los vuelos, ya que no se tendrían más aviones, estarían todos los vuelos vendidos y llenos. Frente a esto, se debería duplicar el precio de los pasajes. Si se hiciera esto, los pasajes se caerían, es natural. Es una industria complicada, tiene problemas serios y necesita gente seria. Nada de lo que está sucediendo tiene ningún dejo de sanidad, es un proceso de liquidación de la matriz aeronáutica nacional.

Derribando mitos: así se vuela en Arajet, aerolínea de precios bajos que no es low cost

El análisis profundo del DNU

Claudio Mardones: Describe claramente el impacto que tiene sobre Aerolíneas el DNU 70/23 que está vigente desde la medianoche. El otro capítulo será en el Congreso. Hace un rato contábamos que se viene una negociación a partir del megaproyecto que incluye la chance de la privatización de la mayoría de las empresas públicas, casi de todas se podría decir. El DNU ya rige, o sea, que parte de lo que ya nos describió empieza a impactar sobre toda la estructura legal que conocíamos y que regía sobre Aerolíneas, y ahora viene el capítulo legislativo. Ahí hay una negociación. ¿Qué escenario ven? ¿Qué analizaron con el bloque del oficialismo luego de la reunión que tuvieron?

Todavía no tuvimos ni tiempo de digerir el proyecto de ley, aún estamos analizando el DNU, por lo que es muy prematuro. A priori, cuando digo que "se quieren cargar a Aerolíneas" me refiero a estos procesos inmorales de vaciamientos y desguace. Después, el Estado Nacional, con la línea de bandera, las empresas del Estado, si vamos a un formato mixto o privado, para eso está el Congreso, para eso está la democracia. No somos los dueños de la verdad ni pretendemos serlo, tenemos en claro una idea de cómo tiene que ser regulada la aviación en Argentina, que nos dio buenos resultados en niveles de seguridad y conectividad.

Gil Lavedra: "El proyecto de ley es un mamotreto tremendo"

Luego, vienen estos procesos que nos dejan desconectados y llevan muchos años volver a dinamizar las economías y el turismo. El impacto positivo de Aerolíneas del 2022 fue de 6.000 millones de dólares sobre el PBI, el de 2023 todavía no está cerrado porque eso es año a año. Son unos 16 millones de dólares por día y unos 700 mil dólares por hora que impactó positivamente. Aerolíneas, en forma directa, emplea 11.700 trabajadores, pero de forma indirecta suma 110.000 trabajadores. Con lo cual, toda esa dinámica que se caería tiene que ser objeto de debate y análisis casualmente en Diputados y en el Senado. Será una discusión larga, aportaremos todo nuestro saber para que cuando tomen la decisión lo hagan de la mejor manera. Pero empecé la nota diciendo que la expectativa en la política es bastante complicada porque el presidente del PJ es Alberto Fernández, que está paseando al perro en Madrid. Por lo tanto, vemos bastante desordenada la política partidaria. Desde el movimiento obrero, estamos apelando a armar canales de diálogo, tratar de que desde esos puentes se pueda tapar la grieta, que no funciona. No van a solucionarlo ni Cristina Kirchner, ni Alberto, ni Javier Milei, ni nadie por arte de magia, si no nos sentamos a discutir y plantear las problemáticas, buscar soluciones y terminar con los fanatismos. En cuanto a lo político y religioso, la humanidad está yendo a un lugar muy oscuro.

Grabois pidió que Alberto Fernández de "un paso al costado del PJ"

Este Gobierno llama a "los argentinos de bien" y creo que todos queremos que los argentinos estemos bien, no los que opinan en un sentido u otro. Pero para tender esos puentes a veces hace falta interpelarse. Esto que está haciendo la CGT es una buena medida porque es una suerte de freno y decir "ganaron con el voto popular, pero no se pueden llevar puesto al Congreso, al Poder Judicial, al movimiento obrero, y al status quo". No es natural en un proceso económico como el que tenemos que por una disposición manifiesten que no hay más paritarias, entre otras cosas.

Estamos dispuestos a acompañar cualquier proceso de transformación que sea virtuoso, pero no de cualquier manera ni en cualquier término. Apelamos a eso, después puede salir, ya nos salió mal muchas veces. Esperemos que esta vez salga algo bueno, todo es un proceso de aprendizaje.

