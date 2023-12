El político y abogado, Ricardo Gil Lavedra, se refirió a la suerte parlamentaria del proyecto presentado por Javier Milei. “Creo que va a haber buena voluntad para tratar de acompañar, pero obviamente muchas de las cosas van a ser discutidas y, a lo mejor, no van a salir”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Gil Lavedra es abogado constitucionalista. Integró el tribunal que juzgó a los artífices de la última dictadura militar y fue ministro de Justicia de la Nación.

La Matanza: D'Elía corta la ruta 3 desde las 10 contra el DNU

Alejandro Gomel: ¿Cuál es la primera reflexión que se le ocurre al ver el proyecto de ley presentado por Javier Milei?

Me parece que, en línea con el DNU, es un proyecto que trata de concentrar enormes facultades legislativas en el Presidente. Un Presidente con minoría parlamentaria que, a través de estos dos proyectos, trata de encontrar poder para gobernar sin el Congreso.

AG: La derogación de poderes la vimos en otros casos. ¿Hay alguna diferencia con las leyes anteriores?

La intensidad. Por supuesto que hemos tenido a la Argentina dividida en emergencias durante décadas, pero esto es muy intenso: declara la emergencia en una multitud enorme de rubros. Incluso le da la posibilidad al Presidente de prorrogar él mismo la emergencia.

Jubilados: con la "ley ómnibus" no habrá aumentos por movilidad

AG: Lo que trata el proyecto de ley sobre la protesta, ¿es constitucional?

Sin duda esto lo va a tener que resolver el Congreso y la cuestión va a traer polémicas. El derecho a la protesta es constitucional, debe ponderarse con otros. Como no hay derechos absolutos, uno tiene que ponderar en cada caso cuál prevalece. Me parece que lo que se trata es la criminalización de la protesta. Ha aumentado las penas, incluso para los organizadores.

El debate por la ley ómnibus

Aquello sobre que tres personas o más deben pedir permiso para estar en la calle es irrazonable y raro. No sé cómo se adecua la autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación con las normas provinciales en materia de seguridad. Sobre todo el número, no parece razonable. Son los temas que por suerte va a tratar el Congreso.

Ley ómnibus: cuáles son los cambios en la figura de la legítima defensa para dar mayor respaldo a la Policía

AG: Claro, ahora la pelota la tiene el Congreso…

Con el DNU también, porque ambos instrumentos sin duda avanzan sobre facultades del Congreso, y es este el que debe responder qué convalida y qué no. Es muy importante la actividad. Son mamotretos tremendos porque han agrupado proyectos de una extensión enorme. Yo creo que han ido agrupando proyectos que elaboran distintos equipos y los han montado uno arriba del otro de modo muy desordenado. La singularidad, por ejemplo, de que un proyecto de ley trae un anexo que es otro proyecto de ley.

Fernando Meaños: El proyecto incluye la simplificación de algunos trámites como, por ejemplo, los divorcios, que dispone que no haya discusión patrimonial de por medio y que podrían resolverse sin la participación de un abogado. ¿Qué pasa con los abogados en este proyecto?

Nos vamos a oponer. La cuestión del divorcio administrativo, en el cual una pareja puede presentarse a la oficina administrativa que corresponda, desatiende que el divorcio es una integralidad. Cuando una pareja decide separarse hay un montón de cuestiones que están indisolublemente atadas, como los bienes, las casas, los hijos, las compensaciones económicas y otro montón de factores que están atados a la separación, y son de un efecto inmediato. Que una pareja decida disolver el vínculo sin tocar el resto es irracional, la presencia del juez es imprescindible porque, de lo contrario, queda desprotegida la parte más débil de la relación. Vamos a oponernos firmemente a la cuestión de administrativos, sin la presencia de jueces y abogados.

Ley ómnibus: las 41 empresas públicas que Milei pretende privatizar

FM: ¿No ve alguna chance para facilitar los costos de algunos trámites judiciales?

Eso es otro tema. Por supuesto que pensamos que los costos deben ser accesibles. Los elevados costos son una barrera para el acceso. Estamos abiertos a discutir cualquier cuestión que simplifique los costos.

El presidente Javier Milei y parte de su gabinete saludan desde el balcón de la Casa Rosada

FM: En lo que hace al ejercicio profesional de la abogacía, ¿usted no ve ningún punto positivo?

En el caso de las sociedades notariales, el proyecto trae que es con patrocinio letrado. Si bien prevé la presencia de los abogados, si quiere simplificar el trámite, no entiendo por qué prevalece el tema de la escribanía o por qué no se puede hacer por un instrumento privado certificado por el colegio de abogados y con un abogado. Son cuestiones que hacen las incumbencias dentro de este fárrago inmenso que trae el proyecto de ley.

Las curiosidades de la ley ómnibus de Milei: toga negra y martillo para jueces y divorcios exprés

FM: Aprovechando su pasado de legislador, ¿qué suerte cree que va a tener el trámite parlamentario de este proyecto tan particular y complejo que trae varios proyectos dentro del mismo proyecto? Sobre todo considerando que estamos dentro de las sesiones extraordinarias.

No va a ser fácil, son muchos temas y la maquinaria del Congreso tiene su tiempo. Como dije antes, el proyecto es un mamotreto tremendo, el Congreso tiene que intervenir fuertemente. Creo que hay una predisposición para tratar de acompañar al Gobierno, que está en los primeros días de gestión. Hay una esperanza depositada por millones de argentinos que no hay que frustrar. Por lo tanto, creo que va a haber buena voluntad para tratar de acompañar, pero obviamente muchas de las cosas van a ser discutidas y, a lo mejor, no van a salir.

La ley "ómnibus" enviada al Congreso ratifica el mega decreto de Javier Milei

AG: Hay un artículo muy polémico que restaura la idea de las penas por Obediencia Debida. ¿Cree que hay una intención de buscar impunidad?

Lo que hace es reproducir el texto actual con algunas modificaciones. La Obediencia Debida mantiene la norma actual.

AG: ¿Le gustaría ver a los jueces con toga y martillito?

Fue la nota de color. Es para tratar de resaltar la autoridad del juez, es propio del derecho anglosajón.

Jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos

AG: ¿Cree que es simbólica la idea de copiar, en materia de Justicia, al modo de manejo de Estados Unidos?

No sé, son muchos proyectos que han sido hechos por diferentes plumas y luego se han ido agregando. No está mal el proyecto de jurados que está puesto, me parece que es un proyecto no tan fácilmente practicable, sobre todo porque lo hace a partir de delitos con cinco años de prisión, eso es muchísimo.

Cuál es el futuro judicial del DNU del Presidente Milei

El tema de las circunscripciones uninominales es un operativo muy raro porque la Constitución exige que, en materia electoral, haya cupo para asegurar igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, y en el sistema uninominal no puede haber cupos porque no hay proporcionalidad. Me parece que ese sistema, a la luz del artículo 37 de la Constitución, no puede ser.

VF JL