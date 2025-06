Malena Galmarini denunció aprietes contra militantes que viajan para marchar a favor de Cristina Kirchner

En vísperas del acto que se realizará para apoyar a Cristina Kirchner tras ser condenada a prisión domiciliaria por el caso Vialidad, la exdiputada Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, denunció que personas que viajan para participar de la movilización, que se realizará este miércoles 18 de junio, están siendo intimidades por las fuerzas de seguridad nacionales.

En una publicación en X (ex Twitter) la referente política escribió: “¡A las y los compañeros que vienen en viaje, filmen, saquen foto, pidan identificaciones, tomen patentes, etc, si los para Gendarmería o cualquier fuerza de seguridad!”. Y luego reveló: “Esto pasó a nuestros compañeros en la ruta desde San Juan: ‘Nos acaba de parar Gendarmería. Nos revisaron todo. Nos preguntaban cosas. Uno preguntó qué ideología tenía cuando me pidió el DNI’”.

Galmarini sumó al mensaje una serie de hashtags que apuntan contra el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “#DemocraciaSiempre, #NoALaProscripciónCFK, #PeronismoUnido, #MileiDictador, #BullrichViolenta”.

El posteo de Malena Galmarini denunciando aprietes contra los militantes que participarán del acto a favor de Cristina

Horas antes, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, le exigió a Bullrich que no aplique el protocolo antipiquetes: “No creo que cometa ese error. No tiene la capacidad para controlar una movilización de este tamaño. Habrá participación de gobernadores, sindicatos y organizaciones del conurbano e interior del país. Estamos todos organizándonos, el peronismo cuando se siente atacado se une”.

Sin embargo, en vez de una marcha como la que se anticipaba (acompañando a Cristina Kirchner hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa), se hará una movilización a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, a partir de las 14. Así lo decidieron en la sede del Partido Justicialista, ubicado en Matheu 130, ciudad de Buenos Aires, los referentes más importantes del peronismo.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, explicó: “Va a haber un acto político porque este es un tema político en nuestro país. Cristina es inocente, pero además la Argentina está pasando un momento muy difícil. Hay mucho por qué manifestarse hoy en la Argentina. Pacíficamente lo haremos. Mañana a las dos de la tarde es el punto central de convocatoria en Plaza de Mayo".

Y agregó: “Mañana todos a Plaza de Mayo. La Argentina está viviendo un momento muy difícil. Se ha roto el pacto democrático en relación a la condena a una inocente”.

La decisión de la Justicia sobre Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 le dio este martes 17 de junio la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner para que cumpla su condena de seis años de prisión por la causa Vialidad. La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ordena que la expresidenta deberá:

Llevar una tobillera electrónica.

Quedarse en el domicilio establecido, salvo “en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”.

No propiciar comportamientos que puedan perturbar a sus vecinos.

Armar una lista de las personas que integran “su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial”.

