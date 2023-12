PAMI: ¿Cómo puede afectar el DNU de Milei a los medicamentos para los jubilados?

Luego de conocerse el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que agrupa a los profesionales del área, emitió un comunicado para repudiar la medida, considerando que es un "nuevo avasallamiento a su profesión" y "pone en riesgo a la población y el acceso a todos los medicamentos".

Es importante aclarar que, este DNU no pone en riesgo la cobertura médica al comprar medicamentos de venta libre porque el PAMI sólo cubre medicamentos recetados.

Diputados criticaron a Milei, que habló de pedidos de coimas para aprobar el DNU

El problema que se plantea es que no estará garantizada la atención de un farmacéutico para asesorar correctamente a los jubilados, como así también que los medicamentes podrían ser adquiridos a precios más altos afuera de la farmacia. Pero, lo que más alarma a los farmacéuticos es que no se podría confiar en que estos productos fueran seguros para la salud del público en general.

¿De qué se tratan las desregulaciones que se establecieron en el mega DNU?

El Capítulo IX del Título XI - Salud es uno más, de toda la extensa serie de desregulaciones que planteó el gobierno nacional y que fue comunicado a la población a través de un mensaje del mandatario rodeado de sus ministros y asesores. El mega DNU 70/2023 establece en esta sección los siguientes puntos:

Se autoriza la comercialización de medicamentos de venta libre en otros comercios que no sean farmacias.

que no sean farmacias. Se habilitan centros médicos y odontológicos en locales farmacéuticos

Javier Milei no incluyó el DNU en el temario de sesiones extraordinarias

Se permite el ejercicio simultáneo de profesiones de odontólogo, médico y farmacéutico.

de profesiones de odontólogo, médico y farmacéutico. Se habilita a los bioquímicos a ser directores de laboratorios y farmacias.

¿Cuáles son los riesgos de seguridad sanitaria del DNU?

Respecto al primer punto, Rubén Sajem, Director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), aseguró a Perfil que esta política que habilita la venta de medicamentos que no sean recetados por fuera de la farmacia no es nueva "fue algo que ya se probó en los años 90 con un absoluto fracaso". Remarcó que lejos de abaratar los costos, "cuando se compraban en kioscos, estaciones de servicio, supermercados, incluso, eran mucho más caros, doble o triple al precio que se pagaba en la farmacia".

El motivo es que los farmacéuticos trabajan con un precio de lista, que unifica el precio en cualquier parte del país. El inconveniente se da cuando con las ventas en otros comercios, a precios fijados por el local que los provee. "En los años 90 no sólo los cobraban más caros, sino que también los vendían fraccionados", indicó Sajem.

Si bien se trataba de una práctica ilegal antes del DNU, se podía ver en cualquier kiosco de barrio. Sajem comentó que a esa situación de masividad de venta en comercios durante la década de los '90 "se sumaron inconvenientes por denuncias".

Una encuesta nacional midió quién tiene más miedo por la aplicación del DNU de Milei

Sobre esto, describió la situación con su propia vivencia en este periodo': "Estuvimos presentes en allanamientos donde se encontraban los medicamentos que se ofrecían fuera de la farmacia, en ferias, supermercados y cualquier tipo de comercios". Las condiciones de estos medicamentos eran sumamente riesgosas para sus consumidores porque, como comenta el director de Ceprofar se encontraron en estas intervenciones policiales: "adulteraciones en los vencimientos, absoluta mala conservación, como a su vez, dudosa procedencia y legitimidad de los medicamentos".

Según Sajem esto no sucede en las farmacias porque "se realizan controles periódicos muy estrictos del Ministerio de Salud y de ANMAT". Y agregó: "los inspectores ingresan a las farmacias y controlan las respectivas fechas de vencimiento y facturas de compra".

Llueven las presentaciones contra el DNU de Milei: ahora del ex titular del Colegio de Abogados

Ese procedimiento garantiza la seguridad sanitaria que en locales de otros rubros no se tiene. Además, tal como señaló el entrevistado: 'la farmacia tiene un profesional, director técnico responsable que pone en juego su título y matrícula profesional en los medicamentos que se dispensan en ese lugar".

Bajo su perspectiva, liberar la venta de medicamentos fue "absolutamente negativo". Pero, en el 2009, la ley 26567, sancionada por unanimidad, devolvió la responsabilidad de proveer de medicamentos a las farmacias. Ante la derogación de esta ley por el DNU, se da marcha atrás en este avance. Por lo cual, aseveró que no caben dudas que junto al resto de entidades que representan a los profesionales farmacéuticos harán "presentaciones judiciales contra el DNU".

Otro punto que rechaza el sector del anuncio presidencial es aquel que habilita que las farmacias funcionen sin farmacéuticos. Al respecto, Sajem subrayó que esto es "absolutamente equivocado y peligroso". Y que no pasa en ninguno de los "principales países del mundo" porque "todos tienen un farmacéutico presente".

El decreto completo que anunció Javier Milei para desregular la economía

¿Puede esta medida disminuir el precio de los medicamentos?

Para Marcelo Peretta, Secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, el DNU no logrará bajar el costo del medicamento al consumidor. Según su punto de vista, aumentar la cantidad de puntos de venta no es una solución porque "quien fija el precio en la República Argentina no es la farmacia, sino el laboratorio".

En este sentido, aseguró que es necesario aplicar una solución de raíz "aumentando la cantidad de laboratorios productores". En consonancia a esto, señaló que "el decreto está mal encarado". Y a su vez, sentenció que "no es un decreto liberal, es monopólico porque va a consolidar el oligopolio que son las compañías farmacéuticas y les va a dar más mercado".

Las empresas de Estados Unidos en Argentina respaldaron el DNU de Javier Milei

Al igual que Sajem, Peretta adhirió a la idea de que esta medida "devalúa la categoría del medicamento", y que no sólo no bajarán los precios, sino que "aparecerán medicamentos ilegítimos e ilegales". Además, insistió en el riesgo de la "eliminación del rol del farmacéutico, que es esencial porque es el hombre formado durante 5 años en una universidad". Justamente, son ellos los que "garantizan el origen, la conservación, el uso adecuado de los medicamentos y la aplicación de las vacunas"

Sin embargo, Peretta remarcó que existen dos cosas buenas que tiene el decreto, entre ellas, la receta electrónica. Según el Doctor en Farmacia y Bioquímica, esto "es un avance porque evita la falsificación de recetas". Y en segundo lugar mencionó la prescripción por genéricos. Esto último significa que "el médico no puede recetar una marca", lo que supone incidir en el paciente a pagar por una marca más cara, existiendo opciones más económicas.

LR