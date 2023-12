Javier Milei se despachó durante una entrevista en LN+ con una grave acusación contra los legisladores por supuesto cobro de coimas que impediría la aprobación de su DNU de desregulación económica. Y pocas horas después, el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, afirmó que "si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo".

Anoche, en una entrevista con Luis Majul, el presidente dijo que hay legisladores que "buscan coimas" para aprobar leyes. "A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coima y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta", manifestó.

Inmediatamente, Martínez calificó la acusación en X (ex Twitter) como "muy grave".

"Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. No vale todo", escribió el diputado opositor.

Más adelante, en otra publicación, agregó que "nuestro bloque (UP) tiene una postura clara respecto al mega DNU, incluso antes de su publicación. Ese mega DNU avasalla al Congreso. Y debe ser retirado". En caso de que eso no ocurra, prometió que "trabajaremos para que sea rechazado (ya que) la Constitución y la división de poderes no se negocian".

"Cristina se ha cansado de firmar DNU, Macri también firmó un montón, Alberto también, todos firman DNU, ahora si los mando yo no. Doble vara. Es porque viene el que le quita el curro a los políticos, entonces en ese caso no, y qué van a decir, que quieren morder? No, van a echarle la culpa a las formas", dijo Milei anoche.

A Martínez, se sumaron los diputados opositores Leandro Santoro, Pablo Yedlin, Carolina Moisés y José Luis Gioja para criticar a Milei. "La velocidad que le pone el presidente al DNU es porque busca favorecer económicamente a sus amigos", escribió el primero de ellos.

"Presidente, le recomiendo más prudencia en sus comentarios, por varias razones que seguramente desconoce: tiene responsabilidades públicas y por Ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento; no puede amenazar, ni injuriar a l@s (sic) representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa; pretender ensuciar nuestra tarea como legislador@s (sic) para apretarnos es un acto de cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas", escribió Moisés.

Milei afirmó que hay sectores que buscan "voltear" a su Gobierno

Al ser consultado sobre si veía que algunos sectores buscaban "voltear" a su gobierno, el mandatario nacional consideró que sí tenía esa mirada y advirtió: "Que lo intenten, vamos a ver si la gente los deja".

"Tres marchas en 16 días de Gobierno, ¿no pueden aceptar que perdieron?", se preguntó el Presidente, y consideró que "si sale mal (el plan económico), explota, pero si no" se hace "nada también explota".

Sobre la línea para denuncias por los planes sociales que se habilitó la semana pasada, Milei señaló que se recibieron "11.000 denuncias de extorsión por parte de los piqueteros hacia los que reciben planes".

"El modelo que tanto defiende el populismo llevó los salarios a 300 dólares. El gradualismo siempre fracasó en la Argentina. No hay alternativa al shock", resaltó.

Al respecto, sostuvo que "el shock minimiza el tamaño de la recesión" porque "si lo hacés, van a aparecer las inversiones".

