Germán Martínez: "Milei quiere cerrar el Congreso"

El diputado nacional por Unión por la Patria, Germán Martínez, considera que el mega DNU de Javier Milei es un atropello gravísimo a la Constitución y que es un hecho que dividirá aguas en la política argentina. "Lo que debería hacer el Presidente es retirar el DNU y enviar proyectos de ley", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Germán Martínez es jefe de la bancada de Diputados de Unión por la Patria, representante de Santa Fe como diputado nacional desde 2019.

La mañana previa a conocerse el DNU habías tuiteado respecto de la factividad que podía tener elegir el camino de impulsar esas reformas por decreto. Ahora que ya se conoce el contenido del DNU, ¿cuál es tu balance acerca de lo que habías expresado previamente?

Cuando me fui anoticiando por lo medios del posible contenido del, entonces supuesto, DNU, me expresé en las redes. Sé que el equipo del Presidente lo leyó. Recomendé que frenen el DNU porque tendría consecuencias muy negativas para con la sociedad y que, además, se alejaba de lo que dice la Constitución Nacional respecto a las facultades legislativas que tiene el Poder Ejecutivo y dañará su relación con el Congreso.

Presidente @JMilei: acabo de escuchar a su vocero.



Con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado.



Habló de espaldas al Congreso. Ahora, quiere emitir un mega DNU. Ese no es el camino.



No hay necesidad ni urgencia: llame a Extraordinarias y envíe las reformas… — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 20, 2023

Finalmente avanzó en ese sentido, en el camino de emitir el DNU, que a nosotros nos parece un avasallamiento terrible de las facultades del Congreso. Algo nunca visto en democracia. En este tiempo también vamos a tener que hacer un poco de pedagogía, porque de lo contrario no se va a entender.

Es la propia Constitución la que le pone límites a la facultades legislativas que tiene el Poder Ejecutivo en determinadas circunstancias. Está en artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que dice claramente que "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". Javier Milei hizo todo lo contrario.

En otro párrafo, ese mismo artículo habla de los casos en los que se pueden generar los Decretos de Necesidad y Urgencia. Con el DNU de Milei no estaban configuradas ninguna de esas situaciones. Además, Milei le manda un mensaje al Congreso al legislar a través de un DNU, y el Congreso tiene la responsabilidad de hacer valer el artículo 29 de la Constitución, que dice que "no se le pueden dar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo".

Eso es lo que está en juego hoy. Está en juego la Constitución, la división de poderes y el reordenamiento de la República. Frente a esa situación, lo que vamos a hacer es una rápida constitución de la Comisión Bicameral que analiza los DNU, y una exigencia al Poder Ejecutivo para que envíe y comunique rápido el DNU al Congreso y convoque rápidamente a sesiones extraordinarias.

Hace 11 días que el Presidente viene prometiendo que convoca a extraordinarias y no lo hace. Lo venía anunciando 10 días antes que el 11 de diciembre convocaría a extraordinarias y no lo hizo. A esta altura tengo la obligación de pensar que estuvo jugando con los tiempos para poder emitir el DNU y saltear el funcionamiento del Congreso.

El papel de las Comisiones Bicamerales

Vamos a exigir que el DNU se trate en la Comisión y, más allá de cómo se dictamine, lo traeremos al Recinto para buscar una mayoría y poder rechazarlo. En ese lugar estaremos parados, vamos a hablar con absolutamente todas las fuerzas políticas democráticas con representación parlamentaria. Pensamos que este DNU es un atropello al Congreso y esperemos poder contar con el acompañamiento de las otras bancadas para que podamos avanzar.

¿Qué diferencia existe entre que haya sesiones extraordinarias o no las haya respecto de la aprobación de un DNU?

Entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre existe lo que se llama periodo de sesiones ordinarias. En ese caso, cualquier diputado, cualquier senador tiene la iniciativa parlamentaria liberada para poder plantear una agenda de temas para que se traten en las Comisiones y en el Recinto de ambas Cámaras. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero son las sesiones extraordinarias. Ahí el Presidente de la Nación es el que convoca o no a sesiones extraordinarias y define el temario de los ítems que ingresan a ese periodo de sesiones extraordinarias.

La Comisión Bicameral, que analiza los DNU, es una Comisión permanente, por ende, se tiene que constituir con mucha rapidez. Lo que es importante también es que esté abierto el periodos de sesiones extraordinarias para que lo podamos llevar al Recinto. No hay margen de que el Presidente de la Nación juegue con los tiempos del envío del DNU al Congreso, los tiempos de extraordinarias.

Lo que debería hacer el Presidente es retirar el DNU y enviar proyectos de ley para que puedan ser analizados en el Congreso. Además, se puede escudar en que el Congreso no está en extraordinarias para que sus espadas legislativas traten de impedir el funcionamiento del Recinto. Entonces, necesitamos construir la situación en la que a él no le quede otro camino que no sea cumplir con la Constitución Nacional.

En la medida que el Congreso no sesiona, no rechaza el DNU y entonces continúa vigente. Entonces el punto es ese. Ahora, ¿la Comisión Bicameral podría rechazar el DNU?

Podría aprobar o rechazarlo, pero tiene que ir al Recinto igual.

¿Aunque lo rechace seguiría vigente hasta que haya sesión?

Exactamente.

O sea que, de no llamar a extraordinarias, hasta el 1° de marzo el DNU tendría vigencia.

Ahí empieza lo discutible en términos jurídicos, porque bajo el criterio de muchos, si hay una decisión ex profeso del Presidente de impedir el funcionamiento del Congreso para tratar un DNU que fue dictaminado por la Comisión respectiva, nosotros podríamos ejercer otras acciones que permitan tratar el tema igual, pese a que el Presidente no haya abierto las sesiones extraordinarias.

El hecho de impulsar la reforma por DNU podría provocar un conflicto con el Poder Legislativo.

¿Se puede autoconvocar el Congreso fuera del periodo de ordinarias?

Hay posibilidades de que eso suceda, pero me parece que nosotros tenemos que ir paso a paso. Ante el avasallamiento de Milei, que se quiere llevar puesta la Constitución, no tenemos que generar, en ninguna circunstancia, una acción política que provoque una mayoría que apoye a Milei. Necesitamos que se construya una mayoría política y social de rechazo a este DNU.

Por eso debemos hacer las cosas bien, porque de lo contrario nos quedamos discutiendo "autoconvocatoria sí, autoconvocatoria no", cuando en realidad lo que él tiene que hacer es cumplir con la Constitución. El Congreso le tiene que exigir a Milei que cumpla con la Constitución.

Entiendo que la Constitución le permite que un DNU entre en vigencia hasta tanto no sea rechazado por las dos Cámaras porque con un solo rechazo no alcanza, tendría que ser rechazado por las dos. Por lo tanto, si no entiendo mal, aún dentro de la Constitución podría lograr si no llama a extraordinarias de que este DNU tuviera vigencia efectiva hasta el 1 de marzo.

Me permito discutir esa secuencia que bien estás construyendo. Eso será lo que intentará hacer el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos que hacer lo contrario. Si exigimos la constitución de la Comisión Bicameral, y que se convoque a extraordinarias, seguimos pidiendo que retire el DNU, debemos hacer el camino de que pueda dictaminar la Comisión, que no juegue con los tiempos que le otorga la Ley de Tratamiento Legislativo de los DNU para que podamos generar las condiciones del Recinto lo más rápido posible. Aquí hay algo muy importante, que es que nosotros necesitamos generar acuerdos transversales con fuerzas políticas que estén en contra del DNU.

¿Quién tiene mayoría en la Comisión Bicameral?

Depende la conformación. En el Senado, cinco oficialistas o proto oficialistas, y tres opositores. Porque la semana pasada, disfrazado de un triunfo contra el peronismo, lo que hicieron fue robarse una banca.

¿Y en Diputados?

Todavía no está.

Continuarían las ,omisiones vigentes, si no entiendo mal...

No, se actualiza siempre de acuerdo al mapa legislativo del momento.

¿No está todavía hecha la distribución?

No está hecha, pero es inminente que se realice. Se lo digo porque no noto, al menos hasta ayer, un efecto de demora a drede por parte de la Presidencia de la Cámara.

¿Pero podría hacerlo?

Si.

Si pudiera hacerlo, ¿quiénes constituyen la representación de Diputados en la Bicameral sí se posponen la constitución de nuevas autoridades?

En el caso de que se demoren a propósito vamos a expresar nuestra mirada en el Recinto. Por eso te digo que no hay que adelantarse. Tenemos la hipótesis de que Milei quiere cerrar el Congreso.

¿La Comisión Bicameral puede llamar a sesiones extraordinarias o solamente lo puede hacer el Poder Ejecutivo?

No. La Bicameral solamente tiene tareas de análisis y dictamen del DNU.

Lamento decirte de que creo que, como vos mismo lo estás describiendo, las posibilidades están más a favor de que él logre que el DNU tenga vigencia hasta que el Gobierno desee llamar a extraordinarias. A lo mejor estoy siendo sesgado en mi mirada...

Los dos somos subjetivos. Mi tarea es construir una mayoría que lo rechace y, por lo tanto, tengo la obligación de ser sanamente optimista respecto de este objetivo, porque hoy tengo que hablar con todos los otros bloques para ver en qué situación están parados, más allá de lo que dijeron o no dijeron en Twitter.

Cuando vos tenés una mayoría dispuesta al rechazo es imposible que el tema se frene en el Congreso. O sea que ellos no van a poder cerrar el funcionamiento del Congreso. El tema es generar una mayoría que ratifique la vocación del Congreso de tener todas las facultades legislativas y poder analizar esto con urgencia.

Alejandro Gomel: Es central lo que están hablando en cuanto a que no hay antecedentes, corregime si me equivoco, de un DNU que el Congreso haya podido rechazar. Muchas veces a lo largo de la historia se jugó con esto, con los tiempos. Quería confirmar, ¿son diez días solamente el plazo una vez conformada la Comisión y que llegue el DNU?

Son dos plazos de diez días. Diez días para enviar el DNU al Congreso y diez días para dictaminar.

AG: ¿Qué plazo hay para que lo trate la Cámara a partir del dictamen?

Inmediatamente puede.

AG: ¿Qué plazó de vencimiento tiene si no lo trata?

¿El dictamen? Un dictamen de rechazo puede quedar vigente, o haber uno de aprobación y que nunca llegue al Recinto. ¿Por qué te estoy diciendo que es importante tener 129? Entiendo que Milei pueda tener un plan totalmente contrario a la Constitución, lo que nosotros tenemos que hacer es construir una mayoría que lo impida.

AG: ¿Qué panorama ves? ¿Ya hubo algún tipo de acercamiento de algo?

Esto fue ayer a las 21hs. con varios tuvimos vinculaciones informales. Algunos bloques o referentes de bloques se manifestaron abiertamente en redes sociales. Seguramente este tema hoy será un tópico de discusión en todos los bloques. Tenemos una reunión con la cúpula de la CGT y la CTA de la Corriente Federal, por lo que estaremos trabajando fuertemente con el movimiento obrero, siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con el tratamiento legislativo de esto.

Entiendo las ansiedades que compartimos, pero en términos chabacanos no tenemos que pisar el palito, porque lo que tratarán de construir es un eje de apoyo o rechazo del Gobierno, de peronismo o antiperonismo. Querrán seguir en campaña, y nosotros tenemos que plantear esto en términos institucionales.

Es la manera que tenemos, porque es cierto que el Congreso nunca rechazó un DNU. Pero tampoco nunca existió un DNU de estas características. Es todo inédito en la Argentina. Nunca un DNU se arrogó las facultades legislativas que Milei se está arrogando con este DNU, eso está prohibido desde el punto de vista constitucional.

Entonces, si él se quiere llevar puesta la Constitución tenemos que estar del lado opuesto, abrazar a la Constitución, exigir su cumplimiento, exigir el cumplimiento de las leyes, el trabajo de la Comisión y el trabajo en el Recinto.

Será un tema incómodo para aquellos que les gusta transitar la vida por zonas de confort. Es un tema que dividirá aguas en la política argentina.

Milei hizo toda una introducción de por qué emitía este decreto, ¿pero alguien piensa que complicarle la vida a los inquilinos generará una mejor situación para el país? ¿Alguien piensa que complicarle la vida a los trabajadores registrados es mejor para el país? ¿Alguien piensa que dejar liberado el terreno para que las empresas privadas de salud hagan lo que quieran en Argentina, se cartelicen como ya están anunciando que se cartelizarán, será en beneficio de los argentinos?

Dicho de otra manera, no hay ninguno de los problemas, que aún no coincidiendo con Milei, enuncie el Presidente, que se solucione con este decreto. Es más, cuando uno se mete artículo por artículo se puede encontrar una trazabilidad con los sectores económicos que están detrás. Es gravísimo desde el punto de vista institucional, no solamente nunca visto en democracia, sino que habría que hacer un esfuerzo para encontrar una situación homóloga en un gobierno dictatorial.

El DNU despertó protestas y cacerolazos en distintos puntos.

Quiero quedarme en el aspecto formal y constitucional: ¿Existe la chance de un conflicto de poderes entre el Legislativo y Ejecutivo?

Si el Presidente no cumple con lo que dice la Constitución y las leyes, existe la chance de un conflicto de poderes.

Pero hay un marco de interpretabilidad. Porque si el Presidente no llama a extraordinarias, ustedes no podrían sesionar, y la Comisión Bicameral no puede llamar a extraordinarias. Hay aspectos hermenéuticos, por decirlo de alguna forma.

La hermenéutica es muy permeable a las mayorías.

Comparto...

Entonces, lo que te quiero decir es "dejame trabajar para conseguir una mayoría". Con respecto al resto, estoy haciendo elucubraciones de cosas que todavía no sucedieron.

¿Qué rol podría jugar la Corte Suprema en un eventual conflicto de poderes?

Me da la sensación de que la Justicia, en sus distintas instancias, tendrá que tener una mirada sobre este tema en tiempos cortos. No me imagino que este tema pueda pasar por el famoso tiempismo de la Justicia. Exigirá, por el nivel de confrontación que tiene esta decisión de tomar este DNU con la Constitución, un tratamiento muy acelerado por parte de la Justicia argentina.

No dudo que el per saltum será una herramienta que utilizará la Corte. ¿Finalmente decide la Corte en un conflicto entre el poder Legislativo y Ejecutivo?

Depende cómo esté ordenado el conflicto entre poderes. No me quiero acelerar a configurar el conflicto de poderes hasta no saber cómo moverá Milei. Milei movió una ficha que nosotros le dijimos que no la mueva, lo hizo igual, avanzó con el DNU, y ahora debemos exigir lo que debemos exigir. Tendrá que pensar seriamente hasta dónde quiere llegar, porque a su alrededor tiene mucho de esta cuestión de creerse que el resultado en el balotaje le otorga derechos que no tiene.

Hay una lectura equivocada, porque así como eligió el pueblo argentino al Presidente, también eligió una conformación parlamentaria en la elección de octubre. Si el Presidente desconoce la legitimidad popular del Congreso, se está equivocando y, de mínima, está teniendo una lectura miope de realidad.

Nosotros avisamos que no era el camino correcto. Me parece que hay cosas que tiene que repensar el Presidente, puede hacerlo. Él debería retroceder con esto, enviar los proyectos de ley al Congreso, convocar a extraordinarias para que se pueden tratar. Los que tienen mayoría se aprobarán, los que no tienen mayoría se rechazarán.

Milei eligió un atajo anticonstitucional. Ahora se tiene que hacer cargo del escenario que abrió. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer dentro del marco de la Constitución y de las leyes, para que podamos rechazar este decreto y enviar una clara señal al Ejecutivo de que la Constitución está para respetarse.

¿Lo que tendría que haber hecho era enviar una Ley Ómnibus al Congreso?

No. Mi primer análisis es que estamos en un proyecto que tiene 366 artículos dividido en 16 títulos, o sea en 16 apartados. Podría haber enviado, tranquilamente, una ley por apartado.

16 leyes diferentes decís vos. ..

Por ejemplo. Eso te permite enviarlo a cada una de las Comisiones que naturalmente tienen competencia en ese campo temático. Tranquilamente se podría haber hecho una cosa diferente, pero Milei eligió el camino de ponerse de espaldas al Congreso.

¿Qué comparación hay con aquello que hizo Roberto Dromi en la época de Carlos Menem con la Ley Ómnibus? Incluso se comentaba de que Dromi estaba asesorando a Milei, pero finalmente se nos fue el camino...

La diferencia es que fue una ley.

Aparte, se mete en cosas que Dromi nunca en sus manuales de derecho administrativo lo impulsó ni lo propuso. Estamos hablando de reformas del Estado, de reforma laboral, de cuestiones de comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, transporte aerocomercial, organización del sistema de Justicia, organización de la salud, temas de comunicación y conectividad, deportes, sociedades comercailes, turismo y registro automotor, todo esto reformado por DNU. Estos son los grandes títulos que leí. La ley Dromi, comparado con esto, era realmente casi un juego de nños.

Finalmente, lo que veo, es que se va a un conflicto de poderes inevitable, que Milei eligió este camino porque el Congreso no iba a aprobar toda esa cantidad de reformas, y el Presidente hubiera quedado desairado ahora o en marzo. ¿Cómo cree que sigue esto?

Que incorpore la variable sociedad, gente o pueblo.

Un problema que tenemos en general aquellos a los que nos gusta la política es pensar que todo se resuelve solamente en términos de poder, y hay un factor que muchas veces desconocemos, que es no tener la temperatura tomada adecuadamente de en qué lugar está parado el pueblo argentino.

Por la diversidad de los frentes abiertos y la amplitud del DNU habrá una muy fuerte situación de rechazo en muchos sectores de la sociedad argentina. Porque una cosa es el que se expresa con una cacerola, y otra el que viene a la puerta del Congreso. También hay que respetar a cada argentino, que aunque nos haya votado o no, vio el anuncio por cadena nacional, vio esa foto con muchos de los responsables de las peores cosas en Argentina, como Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, y escuchó al Presidente decir una cosa y luego mandar un decreto que dice totalmente otra.

Hay que prestar mucha atención en lo que le pasa al ciudadano común, que mira esa imagen de alguien que hoy, claramente, está emprendiendo un camino en contra de la Constitución. No hay que despreciar la mirada del ciudadano. Será nuestra responsabilidad también tener la mayor cantidad posible de termómetros para acertar en las decisiones que tenemos que tomar.

