Yanina Welp: "La velocidad con que actúa Milei hace acordar a Hugo Chávez"

La investigadora Yanina Welp puso en tela de juicio los objetivos de las nuevas medidas anunciadas por el presidente. "No parecen apuntar a solucionar los problemas económicos ni a terminar con la pobreza", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Yanina Welp es una investigadora y politóloga que se especializa en el estudio de la participación política. Es cofundadora de la Red de Politólogas y codirectora del Latin American Zurich Center en la Universidad de Zurich.

Estás en Zurich, ¿no?

No, estoy en Mallorca.

Quizás la distancia te permite ver mejor que a nosotros lo que está sucediendo en la Argentina: la marcha por el 20 de diciembre del 2001, el nuevo protocolo de seguridad, el discurso del presidente con su DNU y, posteriormente, los cacerolazos. ¿Qué balance hacés?

Sigo muy de cerca la política argentina y este año ha sido especialmente intenso, más en estos días. Siempre me gusta comparar casos e identificar dimensiones para poner un marco más general.

Por un lado, para entender lo que está pasando hay que entender qué es lo que dice la ley, para entender este paquete de medidas y también estas reformas de la Ley de Movilizaciones y Protestas. A su vez, debemos saber quienes son los que interpretan la ley.

Claramente, va a haber recursos y hay probabilidades de que este decreto se declare inconstitucional. La segunda dimensión es la de la política institucional y ahí Milei está un poco entrampado y no sé si esto es una estrategia que le pueda salir bien.

Sabemos que no tiene mayorías, y que en estas 300 leyes derogadas hay un montón de medidas muy controvertidas, tanto en el procedimiento como en el contenido. Habrá que ver cómo se posicionan los actores.

El tercer elemento tiene que ver con las reacciones de la sociedad, ya que este movimiento ha activado a la oposición y ha consolidado esta polarización existente. Hubo mucha gente en la calle, particularmente en CABA. Sin embargo, hay mucha opinión favorable de distintos sectores de la sociedad al respecto de lo que Milei encarna. En su discurso él habló de resolver problemas económicos pero gran parte de estas medidas no parecen apuntar a resolver eso.

¿Qué experiencias de otros países o épocas te resultan comparables? ¿Podemos sacar alguna conclusión por comparación?

En el marco latinoamericano hay ejemplos. Si bien ideológicamente está en las antípodas, la velocidad con que actúa Milei hace acordar a Hugo Chávez, que firmó un decreto para convocar un referéndum para cambiar la Constitución al no tener fuerza en el Congreso (no tenía ninguna representación) y porque la propia Constitución no lo permitía.

Hablamos de un cambio constitucional comparada con otro tipo de medidas, pero es comparable como movimiento estratégico. Es interesante atender a lo que ocurrió después en Venezuela, porque era inconstitucional, pero finalmente se aprobó ese referéndum con la intervención de la Corte.

En ese momento hubo un cambio político muy interesante. Aunque no creo que Argentina esté en esa ruta tampoco lo descarto como posibilidad. Por lo tanto, hay que prestar atención a lo que haga la Corte de Justicia y, sobre todo, a lo que hagan las instituciones. Será clave lo que pase en el Congreso los próximos días. Nuestras élites políticas deberían pensar seriamente en lo que hacen.

