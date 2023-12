La economista, Felisa Miceli, afirmó que las medidas tomadas por el nuevo gobierno se tratan de un “shock” para cambiar la Argentina. “El decreto de Milei es abusivo, antidemocrático y le otorga la suma del poder público al Presidente y al Poder Ejecutivo”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Felisa Miceli es economista. Fue ex ministra de Economía en los años 2005 y 2007, se desempeñó como directora de Presupuestos Provinciales y formó parte del directorio del BPBA entre 1983 y 1987. Además, formó parte del equipo económico de Roberto Lavagna como representante del ministerio de Economía en el BCRA.

¿Esperabas un decreto de necesidad y urgencia de esta envergadura?

La verdad que sí, porque se venía preanunciando. Ya desde la campaña electoral había un equipo dirigido por Federico Sturzenegger que contaba con la participación de estudios jurídicos privados, que iba a ser de una magnitud, en tamaño y en temas de contenido, y verdaderamente lo fue. Esto es una parte de todo lo que se estuvo trabajando, porque hay capítulos impositivos que van a ir al Congreso y otras reformas que también forman parte de esta transformación, de este shock para reestructurar a la sociedad argentina como la conocemos hasta ahora. Así que no me sorprendió ni el tamaño ni los temas. Algunos, incluso, fueron abiertamente publicados con anticipación.

Entiendo, desde un lugar donde se piensa a la Argentina con división de poderes, donde la República y sus instituciones deberían funcionar, este DNU, al ser tan abarcativo, no se termina de entender la necesidad y urgencia de muchas de las cosas que contiene. Va a ser objeto de judicialización, no por las partes o el total, porque para eso existe el Congreso de la Nación y sus debates para escuchar la posiciones de las partes antes de sacar un ley cosa que aquí no fue realizada.

Hay que leerlo con detenimiento pero las primeras conclusiones que uno ve apuntan, desde lo formal, a que este DNU es abusivo, antidemocrático y le otorga la suma del poder público al Presidente y al Poder Ejecutivo. Ayer fue un día raro, porque a la tarde vimos el accionar que tuvo la Gendarmería que entró a los colectivos a pedir los DNI a la gente, lo cual nos lleva a la época de la dictadura; y también, a la noche, lo vimos a Javier Milei sentado como Videla mientras anunciaba sus medidas. Impresiona muy fuertemente esta mezcla de dictadura y menemismo que estamos viviendo en Argentina.

¿Cómo imaginás que va a impactar esto en la economía? ¿Cuáles son tus proyecciones y pronósticos para el 2024?

Con las medidas de devaluación y las que se tomaron con anterioridad al DNU, algunos cálculos, muy preliminares, implican que la inflación para el año que viene va a estar en el doble de lo que fue en el año 2023. Va a haber una caída del producto bruto de entre el 5% y 6%, aproximadamente, por la recesión que se va a producir debido a la reducción del mercado interno, la caída de los salarios reales y el empleo.

No son buenas las predicciones para el año próximo. Esta combinación de inflación con estancamiento, la estanflación, que el Presidente ya avisó que se iba a producir, ya empezó a generarse. Así que, el año próximo va a ser muy difícil para todos los argentinos y argentinas. Estamos hablando, fundamentalmente, de las grandes mayorías que viven de un ingreso producto de su salario, de un plan o jubilación. Está muy afectada la clase media. Hay libertad para que las prepagas puedan aumentar, que es un servicio que consumen estos sectores, el aumento de las naftas que tiene una gran repercusión en el incremento de los costos y la quita de los subsidios, hay muchas otras cosas. En función de todos estos elementos y su incidencia en el IPC como en el Producto, uno calcula estas predicciones con información un poco prematura.

Las nuevas licitaciones de deuda y depósitos en los plazos fijos colocó una tasa de menos del 9%. ¿Implica esto una nueva licuación de los pasivos remunerados y de los activos de los argentinos en peso, ya sea en depósitos o en leliq?

Exactamente. Es una clara licuación de los pasivos bancarios, los depósitos de la gente y de los pasivos del Banco Central. Tengan en cuenta que, con esta licuación, la tasa de interés va a correr, aproximadamente, en el orden del 9% mensual, a una tasa de inflación por las vías del 20% mensual y las vías de la devaluación al 2% mensual. Es un combo que permite que se vayan dolarizado los depósitos que hoy están en pesos y con un dólar que no crece a la misma medida; pero también, si es que no están previstos la ingreso de dólares frescos durante el verano, si la situación continúa como esta, en marzo o abril el dólar va a volver a estar desacoplado de los precios y quizás exista una nueva devaluación.

O que valga los mismos $650 actuales que, finalmente, tenían los exportadores en la combinación de 50 en CCL y 50 al oficial. O sea, están poniendo un colchón para llegar finalmente al mismo valor del dólar que tenían los exportadores.

Esto va a significar una nueva presión de los exportadores para tener un dólar más competitivo. Al mismo tiempo, con la posibilidad de una nueva devaluación para acomodarlo si, en el medio, el gobierno necesita un puente de financiamiento de dólares importante que vaya de acá a los meses de marzo o abril cuando empieza la cosecha. Ese puente se puede conseguir. Se habla de un nuevo préstamo del FMI que rondaría los 10 mil millones de dólares, que se había solicitado informalmente en conversaciones, pero que serán motivos de serias negociaciones para ver cómo se efectivizan los pagos de fin de año y los del verano, que también son importantes.

