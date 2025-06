Uno de los grandes hoteles de Mar del Plata recibe fuertes críticas de los turistas

Se acerca un nuevo fin de semana largo y la ciudad de Mar del Plata es la más elegida por los argentinos a la hora del turismo interno, ya sea en las vacaciones de verano o en las de invierno. La Feliz ofrece cientos de lugares para hospedarse: caros, baratos, 5 estrellas o 1 estrella, departamentos, casas y cabañas. Uno de ellos es el complejo turístico de Torres Manantiales, que recibe muchas críticas de los turistas por su actual estado de deterioro.

Las quejas sobre las Torres Manantiales

En el último tiempo, con el desarrollo del internet, los turistas comenzaron a opinar en sitios webs y apps vinculadas al alquiler, reservas de hotel o lugares de descanso. Los pasajeros dejaron opiniones sobre Manantiales, pero algunas de ellas son muy duras, inclusive con fotos para argumentar lo expuesto en los comentarios.

Un pasajero, en mayo del año pasado, se quejó del estado actual del complejo turístico afirmando que el edificio está “absolutamente abandonado”. Sostuvo que “las almohadas achatadas no permiten descansar, colchones viejos con cama de elástico antiguo. Sábanas y cubrecamas percudidos… El balcón con vista al mar está todo sucio de heces de palomas, imposible asomarse”.

"Disfrazaron el piso 28 porque desde allí accedes al café Las Nubes (piso 29) Por la tarifa que cobra (alta) no ofrece desayuno (está a cargo de Café las Nubes, piso 29 y es adicional) Recomiendo NO ALOJARSE. No lo vale. Un verdadero CHASCO", finalizó.

En cualquier momento se caen los balcones

Una opinión más reciente fue en la misma línea a las quejas anteriores: "Reservamos online, cuando entramos al lobby ya se sentía olor a humedad...subimos a la habitación y todo era viejo y sucio. La habitación ni siquiera estaba barrida. Cuando quisimos subir a desayunar al mirador, no funcionaba el botón que llamaba el ascensor. Ni hablar de que ningún ascensor tiene cartel de mantenimiento”, publicó.

Quejas sobre el complejo de hotel Manantiales

“Por otro lado, los balcones parecían de una obra en construcción abandonada, se ven los hierros oxidados, fue suerte que no se haya desmoronado ninguno. La baranda del balcón de cemento estaba rota...seguridad cero para la familia. Las ventanas estaban todas descascaradas, sin pintura ni mantenimiento hace siglos”, culminó en su mensaje.