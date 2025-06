10 paseos culturales recomendados en CABA y alrededores para gastar poco y llevarse mucho

Un poco de dinero para moverse por la ciudad o cerquita es lo único necesario para aprovechar el fin de semana largo en Buenos Aires, hacer algo novedoso. Perfil te propone diez alternativas culturales variadas para que ese día extra en el fin de semana no pase de largo. El frío no es excusa porque son lugares calefaccionados o que se calefaccionan con el movimiento corporal.

*El orden de propuestas no es jerárquico y cada una de las opciones vale la pena.

Teatro, psicodelia, expansión sensorial en el Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno ubicado en San Telmo (Av. San Juan 350) se puede visitar el sábado, el domingo y los feriados de 11 a 20 y el paseo vale muchísimo la pena porque hay varias exposiciones y una de ellas es una cápsula del tiempo alucinante y nostálgica para quienes vivieron parte de sus referencias, y formativa para quienes no lo conocieron.

Dalila Puzzovio “Autrretrato”

Bárbara Bianca “La Vogue”

Jorge Miño “La cuarta pared”

Valentina Quintero “Un día en la vida”.

Se puede visitar la mega exposición de Dalila Puzzovio “Autrretrato” cuya presencia lúdica, creativa y colorida, hace que sea interesante para todas las edades. También en el café del museo se encuentran las obras de Bárbara Bianca “La Vogue”, donde se puede aprovechar para hacer un recreo, disfrutar una infusión y revisar la librería. Le siguen las exhibiciones de Jorge Miño “La cuarta pared” y la de Valentina Quintero “Un día en la vida”. Ambas visualmente estimulantes y, por último, el viaje increíble de "Esto es teatro" que presenta la escena vanguardista del teatro con once escenas que van desde el Di Tella al Parakultural.

Esto es teatro

Esto es teatro

MALBA: la última semana para ver “Kuitca 86”

En Recoleta la visita al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 3415) es obligada, sobre todo este fin de semana que son los últimos días que se podrá ver la obra “Kuitca 86”, un pasaje único por la obra de Guillermo Kuitca que rara vez se expone en Argentina.

“La pintura fue siempre donde yo tenía que encontrar la forma de que los temas que me obsesionaban tuvieran lugar”, compartió el artista en una rueda de prensa de la que participó PERFIL.

El Museo abre de 12 a 20 y también cuenta con su propio café por si la recorrida demanda una parada.

Paseo gratuito y formación intensiva en arte: Centro Cultural Recoleta y Museo Nacional de Bellas Artes

Con el DNI en mano es más que suficiente para ingresar al Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) y al Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473). El primero cuenta con bar propio y con espacios para sentarse y tomar mate y disfrutar de la vianda propia, el segundo no, pero cerca está La Fernetería que ofrece un lugar calmo para tomarse un momento y reflexionar sin apuro.

“Carroña última forma”

En el Recoleta hay mucho para ver, pero el foco debe ponerse en “Carroña última forma”, en la sala Cronopios. Obras de artistas como Antonio Berni, Liliana Maresca y Marcia Svhartz conviven con otras propuestas contemporáneas.

En el sur de la ciudad, el barrio de La Boca es un circuito de arte: recorrida para el sábado

Además de la cancha del equipo más importante del país y el pintoresco Caminito, La Boca puede ser una oportunidad para ver mucho arte exquisito de un tirón. La propuesta es dedicarle el sábado, empezar por Fundación Larivière (Caboto 564) que presentó recientemente “Las pelilargas” de Irina Werning, seguir y visitar Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929) con su paseo por las “Mujeres en el diseño 1900>Hoy”. Allí parar a beber unos mates frente al río o sentarse en la cafetería del lugar para luego seguir.

"Las pelilargas"

Las siguientes paradas serán el Museo Marco (Almirante Brown 1031) donde se exhibe la obra de Lux Linder y, por último, Ungallery (Ministro Brin 1335) donde se podrá vivir una experiencia inmersiva con la propuesta de David Petroni.

Ungallery

Dos propuestas musicales diferentes: La Bomba de Tiempo y Django Sessions

Como todos los lunes, este 16 de junio también se podrá ir a bailar al ritmo de La Bomba de Tiempo en el Konex ( Sarmiento 3131) desde las 19, pero a partir de este fin de semana el escenario cambia de forma para un nuevo modo de encuentro. La música nace en el medio y se expande en ronda. El ritmo late en círculo y la energía gira entre todos. Una experiencia inmersiva donde el cuerpo y el tambor se funden en un mismo latido.

Una propuesta alternativa para entrar con música placentera el ritmo del fin de semana largo es ver a Django Sessions, la cita es el viernes 13 de junio a las 20.30 o a las 23 en Virasoro (Guatemala 4328). En esta ocasión especial, además, presentan su disco “Mi virgen negra”.

La Biblioteca Nacional: el gigante de cemento

En Agüero 2502 está el imponente edificio de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, allí hay aproximadamente dos millones de piezas, distribuidas principalmente en el sector "Libros" y la Hemeroteca, por lo que se convierte en la más importante de Latinoamérica. La entrada es gratuita y también cuenta con su propio café. Para ingresar solo es necesario el DNI.

Es una visita imperdible por su contenido y su continente, ya que se trata de un proyecto arquitectónico ideado por Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga, quienes obtuvieron el primer premio del llamado a concurso de carácter internacional con fecha 19 de junio de 1961.

Arte entre árboles y el lago

El paseo de fin de semana a los popularmente conocidos como “Bosques de Palermo” se puede potenciar con una visita al Museo Sívori que se encuentra allí dentro(Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero). Las exposiciones actuales son “La lucidez geométrica” de Alicia Orlandi que reúne más de 60 pinturas, grabados y monocopias, que en su mayoría no han sido expuestos en décadas. Y también está la exhibición “El aire vacilaba a su alrededor. Artistas latinoamericanas y sus poéticas del mundo” que se realiza con el apoyo de Carolina Herrera, a través de la Asociación de Amigos del museo, en el marco de los Programas Visibles en la Tempestad y Carolina Herrera for Women in the Arts.

Pasar la tarde en Villa Ocampo

Una propuesta más alejada, para pasar el día, queda en Elortondo 1837, Beccar, Buenos Aires. Se trata de Villa Ocampo, la residencia de Victoria Ocampo, fue punto de encuentro para los escritores y pensadores más relevantes del siglo XX. Hoy Villa Ocampo pertenece a la UNESCO, es un sitio cultural emblemático de Argentina y una herramienta indispensable para reconstruir la historia cultural hispanoamericana.

Retrospectiva de Gus Van Sant

En Olivos el Cine York (Alberdi 895) presenta sus proyecciones gratuitas y este mes se pueden ver las películas de Gus Van Sant:

VIERNES 13/6: 18 y 20.30 EL INDOMABLE WILL HUNTING

SÁBADO 14/6: 18 y 20.30 ELEPHANT

DOMINGO 15/6: 18 y 20.30 LAST DAYS

