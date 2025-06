Irina Werning presenta “Las pelilargas” donde el cabello en cascada es una conexión con lo ancestral y la tierra

La Fundación Larivière presentó a Las pelilargas, muestra de la reconocida fotógrafa Irina Werning, con curaduría de Vanessa Bell. Es una selección de más de 50 fotos que constituyen un proyecto que comenzó hace casi 20 años en Iruya, Salta, en 2006.

Además, la Fundación recibirá a Un pelito más fácil, organización dedicada a recolectar cabello para confeccionar pelucas que se entregan gratuitamente a pacientes oncológicos (niñas, adolescentes y adultos) sumando una dimensión solidaria a la muestra. Quienes lo deseen el domingo 8 de junio de 15 a 19 podrán donar su cabello para la confección de una peluca. También la Fundación será punto de recolección de pelucas y de cabello para luego confeccionarlas.

“Las pelilargas” comenzó cuando a Werning le encargaron un proyecto para fotografiar escuelas rurales en la provincia de Salta, donde notó que todas las mujeres de la comunidad coya llevaban el pelo largo por lo que comenzó a retratarlas como por instinto. Luego decidió regresar a buscarlas, pero no era tan sencillo como dar con ellas por las redes sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La artista decidió crear un concurso de pelilargas y realizó carteles de lo más artesanales que distribuyó por el lugar. De esa manera congregó a buena parte de las mujeres que había conocido y a muchas más.

Así comenzó a construir ese tema que la atraía, esas mujeres que de generación en generación cuidaban sus largas cabelleras, se pasaban técnicas de cuidado y lo protegían como un bien preciado. Algo de conectar con la raíz propia y con el territorio corría por esas largas melenas.

Fundación Un pelito más fácil.

Tras esa experiencia, Werning siguió con su búsqueda por distintos puntos del país. No solo recorrió Iruya, localidad enclavada en la montaña, a la que se accede tras cuatro horas de viaje desde Humahuaca. Werning rastreó a las mujeres de pelo largo a través de convocatorias públicas: no fue fácil encontrarlas. El proyecto implicó una búsqueda intensa y prolongada.

El Recoleta pone el foco en artistas que visibilizan la carroña humana, entre ellos a la artista censurada por Milei



Organizó concursos en el barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31), y recorrió Córdoba, Neuquén, Río Negro, la provincia de Buenos Aires, Salta y Jujuy. También llegó hasta la comunidad kichwa de Otavalo, en Ecuador, donde tanto hombres como mujeres conservan su cabello largo. “La población latinoamericana es muy híbrida: se mezcló con las comunidades originarias y con las oleadas migratorias europeas”, explica Werning. Y añade: “Otras comunidades indígenas del mundo también llevan el pelo largo, como los nativos americanos, que al no haberse mezclado, ese rasgo permanece más aislado”.

Cabelleras sagradas

En las culturas ancestrales el pelo no se corta, salvo en rituales relacionados con el duelo, en la cultura andina tiene un componente profundamente simbólico y mágico, que se transmite oralmente y mediante metáforas.

En estas culturas la fotógrafa no tenía permitido tocar las cabelleras de los y las retratados, por lo que construía en colectivo esas escenas con imponentes contrastes, lúdicas, en conexión con lo inmaterial o también con el mundo animal.

En 2022, Werning ganó el premio World Press Photo con una serie sobre una niña que prometió cortarse su larga melena cuando pudiera volver a clases tras la pandemia. Cumplida la promesa, donó su cabello para la fabricación de una peluca. Esas fotos se encuentran en una sala diferente y junto a ella retazos de cabello con cartas amorosas para donar a pacientes oncológicas.

Werning es licenciada en Economía con maestrías en Historia y en Fotoperiodismo. Recibió el premio Ian Parry Scholarship (The Sunday Times Magazine and Getty) 2006, Emerging Photographer Fund-Burn Magazine (Magnum Foundation) 2012, Sony World Photography Award Portraits 2012, Paris Photo-Aperture Foundation PhotoBook Awards 2014, World Press Photo Story South America 2022, Sony World Photography Latin America Professional Award 2022, Unicef Photo of the Year 2022; Pulitzer Grantee 2020, 2021, 2022, y National Geographic Explorer 2022.

*La exposición se puede visitar en Fundación Larivière (Caboto 564) de jueves a domingo, de 12 a 19. Entrada general: $4.000. Jubilados y estudiantes (con acreditación): $2.000. Vecinos de La Boca (presentando documentación): sin cargo. Menores de 18 años: sin cargo.

*Domingo 8 de junio de 15 a 19 jornada de donación de pelo. Se debe donar 15 cm de largo como mínimo. Todo tipo de pelo sirve: teñido, con canas, con rulos, alisado, etc.

*Cierre de la exhibición Las pelilargas: 14 de julio.