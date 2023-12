Milei le dijo chau al dólar blue y anticipó cuando se levantará el cepo

El presidente de la Nación Javier Milei parece haber despedido al dólar blue o paralelo, al considerar esta mañana: "Hoy en el mercado libre podés comprar todo lo que se te dé la gana y nadie te va a perseguir. Dejó de ser delito", dijo el mandatario al referirse a la cotización de la divisa que tiene un largo historial en el país.

Al ser consultado sobre la posibilidad de comprar "200 dólares", Milei señaló: "Hoy en el mercado libre vos poder comprar todos los dólares que se te de la gana y nadie te va a perseguir. Vas y compras lo que quieras. Ahora vos podés pactar contratos en monedas extranjeras y tienen que ser cumplidos de esa manera. ¿Ustedes se dan cuenta el shock de libertad que implica todo esto?".

"Comprar en el blue ya no es delito. El dólar es libre. Nadie te va a perseguir por eso", aseguró el presidente durante una entrevista a Radio Rivadavia en el programa que conduce Jonatán Viale.

Milei se refirió de esta manera a uno de los aspectos centrales de la desregulación económica a la que apunta el DNU publicado hoy en el Boletín Oficial.

De todos modos, el mandatario confirmó: "No podemos sacar el cepo". Según especificó, esta medida recién se efectivizaría cuando terminen "de sanear el Banco Central, toda la cuestión monetaria y de limpiar el problema del sobrante monetario de la economía".

"Una vez que terminemos esas dos cosas, nosotros vamos a sacar el cepo", aseveró Milei y cuestionó que esta limitación en la compra del dólar oficial "genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía".

El Presidente además indicó que esta situación implica "un exceso de oferta en el mercado de bienes y te cae la actividad", además de que según evalúa "genera una caída en la demanda de trabajo, que en condiciones normales te generaría desempleo, pero en Argentina los salarios son muy bajos".

En este sentido, sostuvo que eliminar el cepo podría generar un "rebote de la actividad económica", pero que no se puede llevar adelante "mientras que no estén dadas las condiciones de poder aguantar un cambio de portafolio abrupto".

Cae 10 pesos la cotización informal

En tanto en los mercados, la cotización del blue se retrae 10 pesos y opera en $985 cerca del mediodía porteño, luego de conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía.

El valor del dólar oficial registra un ligero avance y se ubica en $824, con lo cual la brecha es de alrededor del 18%.

Con estos valores, el dólar para gastos en moneda extranjera con tarjeta vale es ahora de $1.318,40.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $ 803,70.

En lo que respecta a las opciones financieras, el MEP sube a $ 963,91 y el Contado con Liquidación (CCL) opera e el mismo sentido, a $945,38.

El Banco Central compró el miércoles US$ 171 millones y el nivel de reservas brutas quedó en US$ 22.757 millones, tras el ingreso de unos US$ 960 millones provenientes de la CAF que se usarán para pagarle este jueves al FMI.

LR