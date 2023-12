Javier Milei decidió montar una puesta en escena para dar a conocer los decretos que desregularizan la economía y el Estado, el corazón de su proyecto político que avanza a toda marcha, motosierra en mano y en estado de shock. Los DNU contaron con la mano de Federico Sturzenegger, Rodolfo Barra y un poco de tensión en el elenco oficial.

Como pudo saber PERFIL, varios secretarios de áreas claves se enteraron de la letra chica de los decretos con los textos armados, sin posibilidad de reacción y por sobre todas las cosas, con poco margen de maniobra, lo que generó más de una queja por lo bajo y de manera reservada pero con una opinión unánime: “Es el momento de ir a fondo, la situación lo exige”, como remarcan desde el entorno de un funcionario.

Sturzenegger comunicó su paper y los detalles de los decretos que modifican y derogan leyes en las últimas reuniones de gabinete, con contactos con algunos integrantes, pero trabajó codo a codo el último fin de semana con el jefe de Estado, quien también se apoyó en Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro y clave a la hora de encarar privatizaciones menemistas.

Milei pagará su primer vencimiento con el FMI, un paso clave para restaurar la relación

Desde el Gobierno hay optimismo y apuntan a que las disposiciones serán “bien comprendidas” por una sociedad golpeada por la exorbitante alza de precios de los últimos días tras la devaluación que comunicó Luis Caputo. “Creemos que va a ser un conjunto de medidas muy positivas para generar trabajo digno y crecimiento de la actividad económica”, remarcan desde Casa Rosada sobre lo que va a comunicar el jefe de Estado.

En las últimas horas, trascendieron algunos detalles, sobre todo en el capítulo laboral, como por ejemplo el fin de la denominada “industria del juicio” para las "malas registraciones" y bajan las multas. Un peso pesado de la CGT apuntó ante este medio que en estos puntos no va a haber conflicto con el sindicalismo. “Es algo que siempre reclama el empresariado, a nosotros esto no nos afecta, hay que ver que pasa con la letra más chica del decreto, eso no lo sabemos”, señalaron sobre lo que va a firmar el Presidente y que estará vigente a partir de mañana.

Por otro lado, el Gobierno va a subir penalidades entre el 50% y el 100% en caso de despido por discriminación y se busca un “alargamiento del período de prueba”. En este aspecto, ya existen reproches gremiales que se van a sentir en el corto plazo.

Javier Milei

Mensaje grabado y supervisión

Para dar su mensaje, que lo considera fundamental, el presidente eligió una grabación en horas de la tarde del miércoles en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Bajo ese contexto, supervisado como siempre por el cineasta Santiago Oria, clave en cada pieza audiovisual del libertario, y por Karina Milei, secretaria general de la presidencia y con lupa en cada detalle de la gestión de su hermano, Milei estuvo acompañado por todo su gabinete, a partir de las 15, para tratar de dar un mensaje de unidad. Santiago Caputo, el estratega comunicacional sin cargo pero con despacho en la casa de gobierno, una de las personas que el Presidente más escucha, también monitoreó acciones del mensaje que se verá a partir de las 21 horas

Luego, el libertario se dedicó a supervisar desde el Centro de Operaciones de la Policía Federal la marcha piquetera en Plaza de Mayo, en compañía de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su hermana Karina. El objetivo fue ver bien de cerca el cumplimento del protocolo antipiquete que la semana pasada dio a conocer la referente del PRO.

Gi