En un mensaje que emitirá por cadena nacional, Javier Milei y su gabinete presentarán este miércoles los detalles del amplio Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía y llevar a cabo una reforma laboral. Federico Sturzenegger, el ex presidnete del Banco Central y actual asesor del libertario, fue parte del armado que abarcaría unos 600 artículos en 300 páginas.



La trayectoria de Sturzenegger en la gestión pública no es reciente y ni siquiera se limita al periodo de gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).



El ex funcionario macrista obtuvo su título de grado en la Universidad Nacional de La Plata, donde publicó una serie de trabajos sobre regímenes cambiarios y gracias a ello logró un puesto como profesor en la escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Luego se doctoró en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (conocido como MIT, por su sigla en inglés).

El enfoque Elon Musk de la regulación

A fines de 1994 regresó a la Argentina y fue parte de YPF, donde fue economista jefe por tres años, durante la gestión de José Estensoro, en el gobierno de Carlos Menem, pero decidió dejar su puesto para convertirse en decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.

Sturzenegger y el "megacanje" de 2001

En 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, ocupó el cargo de secretario de Política Económica, dentro de la órbita del Ministerio de Economía, encabezado por Domingo Cavallo. Fue uno de los responsables del "megacanje", una de las buenas noticias que por entonces anunciaba el mandatario radical como la plataforma para el definitivo despegue de la Argentina.



Dicha medida se trató de una operación de canje de bonos con el objetivo de retrasar los plazos de pago de la deuda a cambio de un importante incremento en los intereses y en el monto del capital adeudado, y además, el pago de altísimas comisiones a bancos extranjeros. Sin embargo, resultó ser simplemente otro paso en la serie de decisiones del sobreendeudamiento que terminó ahorcando al país.

Siete años después, cuando Mauricio Macri obtuvo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sturzenegger se hizo cargo del Banco Ciudad.



Si bien a fines del 2013, fue procesado judicialmente por su participación en la operación financiera del 2001 en representación del Estado, en 2016 fue sobreseído en esa instancia por el juez Sebastian Ramos, quien consideró que el economista no participó de la operación, pese a que fue uno de los que firmaron el decreto que habilitó el canje.

La gestión de Sturzenegger del Banco Central

Entre diciembre de 2015 y junio de 2018 fue presidente del Banco Central de la República Argentina donde eliminó el cepo cambiario y estableció el régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante. Otra de las medidas que tomó durante su gobierno fue crear los créditos hipotecarios UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), que se ajustaban por el nivel de precios, algo que generó controversia; y también ideó el carry trade de las Letras del Banco Central (Lebacs), que posteriormente fueron reconvertidas en las Letras de Liquidez (Leliq).

Respecto a los medios de pagos, impulsó mecanismos digitales como PEI (Pago electrónico inmediato), billeteras móviles, pagos por celular, Debin y homogeneización de códigos QR.

A día de hoy no tiene ningún cargo público, pero se supo que asesoró el mega decreto que Javier Milei lanzará este miércoles.

