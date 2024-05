Quién es Javier Guezikaraian, el agente inmobiliario que asesoró a Karina Milei con sus inversiones en Miami

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, manejó una sociedad comercial en Miami junto a sus padres, Norberto y Alicia, con la que compraron al menos cuatro departamentos en condominios de lujo, por cerca de 2,7 millones de dólares. Dentro de la operación participó Javier Guezikaraian, un agente inmobiliario argentino radicado en Florida que mantiene una amistad de larga data con la hermana del presidente Javier Milei.

Según consta en documentos oficiales que revisaron durante los últimos meses La Nación y elDiarioAR, en un proyecto coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Karina y sus padres aparecen como directivos de la firma Alkary Investments LLC, cuyo nombre parte de la fusión de “Alicia” y “Kary”. La asociación fue creada en 2015 junto a Guezikaraian, quien fue director de la misma y la presidió desde el 25 de abril del 2022 (fecha para la que Norberto y Alicia habían abandonado la sociedad) hasta su disolución en mayo de 2023.

Karina Milei manejó una sociedad millonaria en Miami que en 2018 adquirió cuatro propiedades por US$ 2,7 millones

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Guezikaraian estudió marketing en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) entre 1995 y 2007, donde coincidió y compartió aulas y materias con Karina Milei. En sus redes sociales, el hombre se presenta como un bróker de créditos hipotecarios con oficina en Estados Unidos y promete el "cumplir el sueño de ser dueño con $0", además de ofrecer facilidades para obtener créditos hipotecarios por el 100% del valor de la propiedad.

Según figura en su perfil en LinkedIn, en 2018 comenzó a trabajar en Nationwide Mortgage Bankers Inc. hasta junio de 2019, cuando pasó a PRMG Eastern Division, otra compañía de gestión de hipotecas en Florida. En la actualidad, desarrolla sus actividades en Q Kapital Group, una empresa de préstamos hipotecarios, y como agente inmobiliario para la firma Grand Realty of America.

En su libro "El Loco", el periodista Juan González asegura que "está claro que Guezikaraian y los Milei se conocen. Y bastante". La afirmación se respalda en la presencia digital del agente inmobiliario, quien intercambió mensajes con la funcionaria. “Muy feliz día a tu papá, Javi, besos”, le comentó Karina a un posteo en Instagram de Guezikaraian del 20 de junio del 2021. Era un saludo sentido al que le agregó emoticones de corazón, y que el financista le devolvió con un “gracias, igualmente para ‘Beto’”, en referencia al padre de ella y el presidente de la Argentina.

Sumado a esto, la menor de los Milei le puso "Me gusta" en la mayoría de las fotos, entre ellas una que promocionaba el condominio Aria on the Beach, donde los Milei compraron dos departamentos; a lo que se añade que Guezikaraian integra la selecta lista de 215 amigos que tiene ella en su red social. En ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni indicó a La Nación que a ambos “los une una amistad de hace más de 30 años”, y que tanto él como su esposa Virginia Pinat, que también se dedica al mismo rubro, “fueron los agentes inmobiliarios que se encargaron de la compra, venta y administración de las propiedades” de los Milei en Miami.

La entrada de uno de los condominios donde los Milei adquirieron propiedades y la vista de uno de los departamentos

Asimismo, en sus redes sociales, Guezikaraian se muestra como un acérrimo seguidor del presidente Javier Milei. Al respecto, compartió diversos videos donde critican a quienes cuestionan la gestión del libertario; a los seguidores de la oposición; al peronismo; al kirchnerismo; a los sindicatos; al exministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa e incluso a Lali Espósito, con quien el jefe de Estado tuvo recurrentes cruces.

En ese sentido, una de las piezas que compartió de cara al balotaje rezaba: “Para cambiar la historia, Milei. Libertad o kirchnerismo”. Asimismo, en una cuenta de X (antes Twitter) que se le atribuye publicó mensajes a favor de "El Jefe", como se la conoce a la secretaria de la Presidencia, además de defender el plan económico que el libertario promovía durante la campaña electoral y atacar a los que "ya pasaron y no cumplieron nada de lo que prometieron".

MB CP