Marcha piquetera: las fotos del primer gran desafío al "ajuste" de Milei y al protocolo de Bullrich

Miles de piqueteros se acercaron este miércoles al centro de la Ciudad de Buenos Aires para marchar contra "las políticas de ajuste" del presidente Javier Milei a diez días del inicio de su gobierno y en coincidencia con el 22° aniversario de la represión de 2001.

Los piqueteros y sus respectivas organizaciones sociales se congregan en Avenida Belgrano y Diagonal Sur y Avenida Diagonal Norte y Maipú para movilizar en dirección hacia Plaza de Mayo, pero el gobierno nacional dijo que los manifestantes no deberían cortar el tránsito y que el transporte público debía funcionar con normalidad.

"Vamos a movilizarnos por la calle", lanzó Belliboni ante la prensa y en claro desafío a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La marcha piquetera en el centro porteño, minuto a minuto

La Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional están abocadas a la tarea de interceptar camiones, trenes y colectivos en los distintos accesos a la Capital Federal.

Según el protocolo de orden público puesto en marcha por el gobierno nacional, el uso de palos y elementos no podrán implementarse en contexto de protesta y se exigirá a las organizaciones sociales que no se movilicen con niños aunque no se especifica cuál será el procedimiento ante tales situaciones.

El gobierno que se les quitarán los programas de asistencia social a quienes participen en protestas con cortes de calle. "El que corta no cobra", dijo Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, al repetir el enunciado de Milei en su discurso de asunción el pasado 10 de diciembre.

Las fotos de la marcha piquetera