Máxima tensión en la UCR y en el Gobierno por la falta de acuerdo interno sobre la Ley Bases

A medida que se acerca el momento de la votación en el Senado por la Ley Bases, la tensión crece dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) y por ende en el seno del Gobierno nacional, que espera una acompañamiento perfecto -o casi- como el PRO. Es que los 13 senadores radicales son clave a la hora de llegar al quórum y avanzar con la ley. Los libertarios tienen solo 7 senadores propios y por eso necesitan alianzas de todo tipo para contrarrestar los 33 que dice tener Unión por la Patria (aún hay dudas sobre si todos votarán igual).

Para ir ordenando posturas, este martes a la tarde, más allá de la reunión general en el plenario de las comisiones, se reunirán a las 19 en el bloque de senadores radicales con los gobernadores del partido y, por el momento, estarían confirmadas las presencias de todos los mandatarios de la UCR: Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Según pudo saber PERFIL, se espera que en general haya un acompañamiento al gobierno para darle "las herramientas que sean necesarias", pero las disputas comienzan con los distintos capítulos como el fiscal, el laboral o el previsional.

"En Diputados, salvo las abstenciones del espacio de Facundo (Manes), todos votaron a favor. Hubo duros discursos, pero al final el Gobierno se llevó los votos. El tema es que acá, salvo contadas excepciones, es difícil saber que hará cada uno, sobre todo porque es tan amplio el temario que toca intereses de todo tipo y ahí no hay una única voz para entender el problema. No es lo mismo el impacto para Mendoza que para Chaco, para darte un solo ejemplo", explicó un senador que adelanto, en off the record, que votará a favor en general y que luego "hará lo que plantee mi gobernador", sobre determinados puntos.

La idea es que los 13 senadores hoy estén presentes para escuchar a los gobernadores. Maximiliano Abad, Pablo Daniel Blanco, Flavio Sergio Fama, Eduardo Horacio Galaretto, Mariana Juri, Daniel Ricardo Kroneberger, Carolina Losada, Martín Lousteau, Stella Maris Olalla, Rodolfo Alejandro Suárez, Mercedes Gabriela Valenzuela, Eduardo Alejandro Vischi y Victor Zimmermann adelantaron su presencia.

Una de las grandes incógnitas es que hará Lousteau. Si bien votó en contra del DNU. los diputados de Evolución se mostraron a favor en general y luego rechazaron algunos capítulos concretos. "La orden la da él junto a Yacobitti. No debería sacar los pies del plato", aventuró un radical cercano a Milei.

