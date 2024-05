Luego de varios días de acampe, los fieles de la sanadora rosarina Leda Bergonzi pudieron encontrarse con ella en el Santuario Nuestra Señora de Lourdes en Santos Lugares. Este sábado 18 de mayo la mujer de 44 años recibió y bendijo a quienes fueron a verla.

Bergonzi llegó al partido bonaerense de Tres de Febrero cerca del mediodía. La ceremonia de la llamada “la mujer de los milagros”, se transmite en vivo y dura toda la tarde. La iglesia elegida está a cargo del sacerdote congoleño Medard Kahindo Vyangavo, a quien también se le atribuyen poderes milagrosos.

En Rosario, esta mujer recibe todos los martes a sus fieles en la Catedral donde la llaman “la sacerdotisa” y aseguran que recibió los carismas de liberación y sanación por parte de la Iglesia Católica, que admite sus poderes milagrosos desde hace 9 años.

Aunque es parte de la Iglesia no es monja, tiene cinco hijos, un nieto y se viste con ropa sencilla. Su fama es tan grande que hasta la propia madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, la fue a ver.



Marcela Tauro, también es seguidora de Bergonzi y la vio esta semana a Rosario. Dijo en Intrusos: “Leda es una sanadora laica que se presenta los martes nada más. Una amiga, que es la tercera vez que va, me dijo de ir y fuimos… Empieza con una misa, con tres sacerdotes. La misa era a las 10, habrá sido 11 y pico que llegó ella... La gente cuando la ve, me hace acordar a Gilda, porque enloquece, la rodean, corren, la abrazan, lloran”.

Según cuentan sus seguidores, no recibe ningún tipo de compensación económica, solamente pide a quienes quieran colaborar algún alimento no perecedero para donar a quienes más lo necesitan.

Las sanaciones de Leda Bergonzi

La propia Bergonzi contó que ella logró curar mediante distintos métodos: “Hay gente que ha tenido la posibilidad de una sanidad por medio de intercesión, otras por fotos y también a distancia. Que la gente no se quede con lo que dicen, que siempre se animen en ir en búsqueda de lo que realmente piensan”.

Asimismo, señaló que hay muchas personas que acudieron a ver sus “sanaciones” y no salieron nunca más del mundo de la fe. “Que no me vayan a ver a mí, que lo vayan a buscar a él (Dios)”, declaró en una oportunidad.

En un comunicado del Arzobispado de Rosario declaró que: "La Iglesia de Rosario, viendo los frutos buenos que produce en mucha gente, acompaña este fenómeno para ir discerniendo la profundidad y solidez del mismo (...) Si se producen sanaciones físicas, es mayor el número de las sanaciones espirituales, interiores y síquicas".

