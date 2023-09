La familia de Messi fue a ver a Leda, una sanadora por imposición de manos

La familia de Lionel Messi participó de la congregación de miles de rosarinos de este martes en Parque Independencia para encontrarse con Leda Bergonzi, la líder de la agrupación católica Soplo de Dios Viviente, a la que le atribuyen poderes sanadores a través de la imposición de manos.

Entre sus seguidores, se destacaron Celia Cuccittini y Matías Messi, mamá y hermano del astro del fútbol argentino, junto a Federico Arias, exdelantero de Rosario Central. Se los vio aguardando el inicio de la misa sin llamar la atención, pero luego la mujer a la que se le adjudican sanaciones se acercó a saludarlos, por lo que fueron fotografiados sonriendo.

Cecilia Cuccittini esperó a Leda Bergonzi, quien salió a saludar a la familia de Lionel Messi. Gentileza: Rosario 3

Tras el encuentro, la rosarina aclaró que hasta el momento no conocía a la familia Messi, a pesar de que La Capital aseveró que conversaron durante algunos minutos. “Es la primera vez que los veo. Los trato igual que a todos. Tengo una mirada de Dios presente. No nos condiciona nada. Creo que Dios los ama a ellos como ama a todos”, comentó Bergonzi, en diálogo con IP.

Bergonzi consiguió un caudal de seguidores lo suficientemente abundante como para que la municipalidad de Rosario le otorgara los galpones de la exRural para sus encuentros, ya que durante días convocó a más de 6.000 personas en una parroquia que terminó siendo inconveniente para los vecinos. También pasó por la Catedral de Rosario y la capilla del colegio Sagrado Corazón.

Unas 6.000 personas acudieron este martes a recibir la bendición de la mujer de 44 años. Gentileza: Rosario 3

Este martes, las puertas de los galpones de la exRural se abrieron después de las 17. Luego de la misa, la mujer le dio su bendición a todos los presentes, muchos de los cuales siguieron lo que pasó desde una pantalla gigante ubicada en otro salón. Ambos espacios podían albergar a 2.600 personas en total y, desde el municipio, estimaron una presencia total cercana a las 6.000 personas, considerando la rotación y circulación de fieles.

Carolina Labayru, secretaria de Control municipal en Rosario, explicó que se trató de una cantidad de fieles similar a la que se registró la semana pasada en el predio de Pichincha, donde desbordaba la capacidad de cualquier parroquia y alborotó a los vecinos y comerciantes del barrio, según informó La Nación. El ingreso para ver a Leda fue gratuito, pero propusieron colaborar con la donación de un alimento no perecedero.

Quién es Leda Bergonzi

Leda Bergonzi, la fundadora de la comunidad de Soplo de Dios Viviente, tiene 44 años y recibió el “carisma de liberación y sanación” de parte de la Iglesia. Como es una mujer laica, sólo puede realizar oraciones no litúrgicas de curación junto a quienes van a verla con la expectativa de sentirse mejor o superar alguna enfermedad.

Desde el lunes al mediodía hubo seguidores que aguardaban ser recibidos por la mujer y que pasaron la noche en el predio. “Los organizadores no esperaban tanta gente desde el lunes, vinieron desde Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Misiones”, relató a Rosario3 una de las mujeres que durmió en el lugar.

Personas de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Misiones viajaron para ver a la mujer a la que le atribuyen poderes sanadores. Gentileza: Rosario 3

Entre la multitud que presenció la misa y esperaba ser bendecida por Leda se encontraba Jorge, un rosarino que brindó su testimonio en Radio 2 y que aseguró haber recuperado la visión después de ver a la mujer la semana pasada en Pichincha.

"Llegué con ayuda, no veía y me acompañaron. Después de ver a Leda, al otro día me levanté y había recuperado la vista. La había perdido por diabetes, recibí la bendición el martes en Pichincha”, relató y agregó: “Fue una bendición muy linda, no podía manejar más, no venía nada. Fue una alegría bárbara. Sentí paz y tranquilidad”.

En julio, el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, remarcó que este tipo de encuentros deben realizarse en un “clima de serena devoción”. También advirtió que es preciso evitar la “teatralidad, artificiosidad y sensacionalismo”.

