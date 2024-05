Prepagas: el Gobierno anuncia la fórmula para los nuevos aumentos de las cuotas

El gobierno de Javier Milei anunciará, este jueves, la fórmula que las empresas de medicina prepaga deberán utilizar para aumentar los valores de sus cuotas.

Así lo adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X (ex Twitter). "El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado", publicó, en respuesta a una usuaria que aseguraba que las compañías no habían cumplido con lo acordado tras llegarles las facturas a pagar en mayo.

En el mismo posteo, adelantó que se abrirá un canal de comunicación para que los clientes puedan denunciar sobrefacturación y reveló que habrá fuertes multas para quiénes hayan tomado esa decisión.

Hace poco más de una semana, el Gobierno anunció una "medida de tutela anticipada" contra las empresas de medicina prepaga para que den marcha atrás con los aumentos de las cuotas implementados en los últimos cinco meses, llevándolas a valores de diciembre de 2023.

Mientras que la inflación acumulada en 2024 es del 51,6%, según el INDEC, las subas en los planes de salud promedian el 165%.

Esto, en medio de una "denuncia por presunta cartelización". En los últimos días, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia determinó, de forma preliminar, tras una investigación impulsada por legisladores de la Coalición Cívica, que “existen indicios sólidos de un acuerdo colusivo entre las empresas de medicina prepaga".

Además, el organismo consideró "los efectos inmediatos de este supuesto accionar, que es el aumento cuasi uniforme en los precios de los planes".

Entre las compañías investigadas por la CNDC, y alcanzadas por la medida, se encuentran, según informaron, Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios y OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios.También la confederación que las agrupa, la Unión Argentina de Salud, y, específicamente, el empresario Claudio Belocopitt.

En simultáneo, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, presentó una medida cautelar ante la Justicia para "obligar a las empresas a devolver a los usuarios el monto por encima de la inflación que cobraron de diciembre a la fecha".

Esta disputa judicial, así como el inminente anuncio de una fórmula de aumentos futuros, representa una intervención oficial en el mercado, en un nivel inédito hasta ahora en la administración de La Libertad Avanza.

Según un reciente informe de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en abril, la cuota de un plan de medicina prepaga representó el 30% del salario, mientras que, en el 2013, insumía apenas el 11%. “El salario perdió el 62% de su capacidad de compra de cobertura de salud prepaga en los últimos 12 años. Un rápido descenso del 32% en los últimos 6 meses, es decir la mitad de la pérdida general”, indicó el escrito.

