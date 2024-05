Para el director de FIEL, el plan de Milei se parece más al de Martínez de Hoz que al de Menem

Juan Luis Bour señaló que, a pesar de los ajustes en el Estado, no ve un escenario con miles de nuevos desempleados, pero sostuvo que la contratación de nuevos empleados en el sector privado depende de la recuperación de la economía. “La reforma es mucho más acotada de la que se requiere para un mercado de trabajo como el nuestro”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Luis Bour es economista, jefe y director de la consultora FIEL. Además, es especialista en temas de macroeconomía, cuentas personales, mercados de trabajo y pensiones. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

En función de la media aprobación de la Ley Bases, ¿cómo va a modificarse el mercado de trabajo?

La reforma es mucho más acotada de la que se requiere para un mercado de trabajo como el nuestro, pero ha introducido algunas cosas importantes, no solamente el tema de que algunos sectores tengan mecanismos de contratación y despidos más normales, aunque eso probablemente sea aplicado a unos pocos sectores.

El otro punto importante para las pequeñas empresas es la posibilidad de tener un mecanismo de monotributo mucho más sencillo, que les permita a las empresas contratar con menos riesgos, además de una entrada y salida del trabajador mucho más flexible. Si uno mira el mercado laboral argentino formal, la negociación colectiva no ha cambiado demasiado, ahí hay muchas cosas que deberían discutirse.

Diputados: se aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal con la vuelta de Ganancias

Lo que vemos como intención del Gobierno es la reducción de los empleados públicos y el crecimiento del empleo privado. La reducción de los empleados públicos se produce primero por despidos y cierre de organismos y, luego, cuando se privaticen empresas y el nuevo propietario haga reducción del personal. Para que el personal que va quedando desafectado en el área pública sea absorbido por el área privada y para que los que hoy están en negro pasen a estar registrados, ¿cree que el marco general de la política económica del país lo va a producir, o usted imagina que vamos a llegar a 2025 con un nuevo indicie de desempleo de dos dígitos?

La economía se está construyendo este año y todavía hay que ver qué tipo de recuperación tenemos, la primera cuestión es la dinámica de la economía. Si no hay recuperación es difícil que haya contratación de nuevos trabajadores. Es cierto el ajuste del sector público, pero el empleo público en Argentina son 4 millones de personas, el área de ajuste que puede hacer el gobierno es mucho más chico. Entonces, el marco de reducción de empleo público es bastante acotado.

El empleo sobrante en Argentina está en provincias y municipios, que son los responsables de hacer una buena evaluación para poder ver la capacidad de su personal. Por lo tanto, no se van a tener miles de personas en la calle, esa es una idea que no es coexistente con lo que se está haciendo. No hay números enormes, la diferencia es que en lugar de crecer 2% el empleo público, no va a crecer o va a caer.

Reforma laboral: qué cambia para trabajadores y empresas con la Ley Bases

Respecto al empleo privado, creo que, con estas novedades, uno tiene la posibilidad de que haya más operación de empleo de pequeñas empresas, pero va a depender del ritmo de la economía. Por ahora, todavía falta que la ley sea aprobada en el Senado para que los inversores vean cómo están las cosas. Se necesita, en algún momento, que el que pone plata en Argentina pueda también realizar dividendos, algo que está frenado desde Fernández. Veremos el ritmo que tiene la recuperación de la economía, por ahora tenemos una economía que se contrae y no va a haber mucho empleo privado este año.

Senado: Karina Milei se reunió con Victoria Villarruel para fijar la estrategia de cara al discusión de la Ley Bases

Claudio Mardones: En este contexto, la foto de ayer en la Cámara de Diputados, deja el interrogante de la relación con las provincias. Venimos de 4 meses del gobierno de Javier Milei, que ha tenido una relación perdidosa con las provincias, a partir de la cual el Gobierno ha sacado chapa a través del recorte drástico de las transferencias discrecionales a las provincias; así como con el fin del fondo nacional del incentivo docente y del fondo compensador para el transporte público automotor. Se da una serie de tensiones en las cuales las provincias llegan al punto de que lo único para compartir sea la cuarta categoría de ganancias, que sería lo único coparticipable del paquete.

Parece que se está redefiniendo drásticamente la relación de la nación con las provincias, algunos se agarran de la narrativa de los 90’ y creen que es la misma relación fiscal del gobierno de Carlos Menem. ¿Cómo cree que va a evolucionar la relación de Javier Milei con las provincias en vísperas del Pacto del 25 de Mayo?

Por ahora es una relación de un mundo de restricción muy fuerte. Si las provincias no tienen ese mensaje de restricción es probable que no ajusten nada. Lo que se ha visto es un corte de las transferencias discrecionales y de lo que es el gasto de capital en todas las jurisdicciones, algo que les pega mucho a las provincias, porque la obra pública es algo que el gobernador quiere mostrar.

La relación sigue siendo una relación que depende mucho de cómo vayan los recursos. La situación no es solamente con el tema de impuesto a las ganancias, también está el hecho de que en algún momento los recursos que vienen de las mayores exportaciones se distribuyen, pero sin embargo existe una situación de restricción para las provincias.

No estaría la ley aprobada si no fuera porque, de alguna forma, está la promesa de que va a haber una restitución de los recursos. Los gobernadores tienen 4 años por delante y quieren ver cómo logran equilibrar sus cuentas. Me parece que en los próximos meses vamos a ver a quienes hagan valer más el hecho de ser el voto marginal, como Santiago del Estero, que se pone más duro en la negociación porque tiene un voto que vale mucho. Hay provincias que van a tener algún margen más para negociar, no van a desequilibrar el presupuesto porque no son tan grandes, aunque hay otras provincias que ya tienen definido su voto.

A todas las provincias les conviene la ley fiscal, aunque algunas van a votar en contra por cuestiones políticas. Va a haber una relación tensa por un tiempo por estas votaciones, pero después de esta actuación ha quedado claro que hay más cosas por delante, como el tema del tabaco, que le da fondos a algunas provincias. Es decir, hay recursos adicionales que van apareciendo para algunas provincias, inclusive esto les puede dar un espacio para mejorar esa relación.

Se aprobó la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados.

Continuamente escuchamos comparaciones de una especie de regreso de los 90’, en algunos casos críticos y en otros a favor. ¿Qué punto de comparación encuentra entre este plan y el de los comienzos de Menem en los años 90’?

Hay quienes confunden esto con los 90’ y otros que, por esa misma razón, lo rechazan. En muchos aspectos, este programa económico tiene algunos aspectos de los 90’, como puede ser el planteo de las reformas económicas. Hay elementos que tocan los 90’, de hecho la Ley de Bases o el DNU de Milei se parece al Decreto de Necesidad y Urgencia de noviembre del 91’, que es posterior a la convertibilidad. El DNU no prosperó en muchos campos, pero a través de la ley se introducen algunas cosas mucho menos revolucionarias que las que se introdujeron en los 90’.

El Gobierno utiliza otros instrumentos que son más parecidos a Martinez de Hoz, como bajar los aranceles donde no se logran objetivos. Esto no es para denostar a nadie, sino para caracterizar. Muchas de las definiciones son de corto plazo y no nos llevan a ningún lado, por ejemplo, si se quiere bajar la inflación abriendo la importación de un conjunto de bienes de consumo, es una medida transitoria que no baja la inflación y deja a los productores locales más complicados si la economía no se desregula para que los productores locales sean competitivos. Hay que hacer reformas en las leyes básicas más de los 90’ y menos de los 70’ u 80’. Mi impresión es que esto es un intento con elementos importantes de reformas que hasta ahora se quedan cortas y se complementan con medidas de corto plazo que no van a ningún lado.

