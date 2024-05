Danya Tavela: "El modelo que plantea Milei no lo quiero"

Danya Tavela sostuvo que el radicalismo se encuentra dividido entre quienes apoyan de manera acrítica al Gobierno y quienes buscan acompañar solamente lo que consideran correcto. La diputada criticó la intransigencia del oficialismo en temas como el monotributo social y el impuesto al tabaco y abogó por la búsqueda de consensos desde la oposición. “Yo hubiera dado la batalla por la no reposición del impuesto a las ganancias”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Danya Tavela es diputada nacional de la Unión Cívica Radical electa en 2021 y tiene mandato mandato hasta 2025. Fue vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires entre el 2008 y el 2015 y del 2018 al 2022. En 2015 se desempeñó como subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias y como secretaria de Políticas Universitarias, en 2017.

Al igual que como lo hizo en el primer tratamiento de la Ley Bases en las extraordinarias de enero, la UCR volvió a mostrarse dispuesta a acompañar al oficialismo en “todas las medidas que considere necesarias para sacar adelante el país”.​ Que situación compleja para el radicalismo. Aunque de las diferentes posiciones que tuvieron internamente, ayer se manifestaron sólo dos. Cuéntenos su balance de lo que pasó ayer y si, de alguna manera, indica algo del posicionamiento definitivo que va a tener el radicalismo.

A ver, yo creo que el radicalismo va a tener una posición siempre discutida entre aquellos que creen que hay que brindar un apoyo acrítico al Gobierno porque obtuvo una mayoría en un balotaje y los que creemos que hay que tener una posición crítica y acompañar lo que está bien, y criticar y oponerse a lo que está mal. Pero me parece que cuando uno es una oposición razonable, constructiva, que trabaja en las guías de la democracia, eso es lo que tiene que hacer.

De hecho eso fue lo que hicimos durante el gobierno de Alberto Fernández. Aquellas cuestiones que estaban bien se acompañaban y las que estaban mal no se acompañaban. Recuerdo la renegociación con el Fondo, que no fue acompañado siquiera por la totalidad del Frente de Todos. Me parece que esta situación, que a veces en un gobierno como el de Alberto Fernández se normalizaba, hoy genera en el radicalismo una situación más crítica, más difícil, por aquellos que tienen en su ámbito la responsabilidad de gobernar, que representan gobiernos provinciales o aquellos que están haciendo algún tipo de especulación electoral.

Por un lado está Facundo Manes y Pablo Juliano, que decidieron abstenerse. Por otro lado, Rodrigo de Loredo, quien fue víctima de numerosos escraches por su cercanía con el Gobierno. Vuelvo con la dificultad de tener una identidad y cuán lejos y cuán cerca tiene que estar un partido de la oposición con el Gobierno para asegurar la gobernabilidad pero al mismo expresar su identidad.

Sí. Te agrego la posición, por ejemplo, mía o de la diputada Carla Carrizo, que acompañamos en general la ley pasada y que acompañamos en general esta ley, y después somos críticas dentro del contenido. Porque si no quedamos siempre invisibilizadas en las posiciones.

Yo creo que el radicalismo va a pasar toda esta etapa de esta forma, y no lo digo dramáticamente. Me parece que el radicalismo siempre, como cualquier movimiento popular, representa justamente la mirada más amplia. Le pasa también al peronismo. Son movimientos que representan miradas más amplias, y esas miradas se expresan a la hora de expresar sus liderazgos, sus votaciones, sus posiciones en los medios, en la Cámara, en las gestiones también.

Entonces, me parece que esta situación el radicalismo la va a tener por mucho tiempo, justamente hasta que, efectivamente, haya una mirada de todo el partido de cuál es esta alternativa electoral que el partido quiere construir a partir, justamente, de establecer un modelo de país.

Yo tengo muy claro que el modelo de país que me propone Milei es el modelo que yo no quiero. Es un modelo con exclusión, es un modelo con injusticia, es un modelo que yo ya viví en los 90, que lo viví personalmente con mi papá perdiendo su empleo y no pudiendo nunca más reingresar al mercado formal por la edad que tenía, peleando en la universidad en contra del arancelamiento. Es un modelo que yo no quiero.

Ahora bien, en ese modelo que yo no quiero, claramente, hay cuestiones donde el pueblo argentino, la sociedad, todavía tiene algún tipo de esperanza. No tanto por lo que pueda hacer Milei, sino porque no hay todavía una posibilidad de hacia dónde volcar esa esperanza y porque quedan tres años y ocho meses para el recambio presidencial.

Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR en Diputados.

Claudio Mardones: La sesión de ayer dejó algunas sorpresas. Una con la eliminación del monotributo social, que abrió un capítulo de espera. Algunos dicen que eso podría no ocurrir y que hay 90 días para buscar una alternativa. Ayer, los diputados Daniel Arroyo e Itai Hagman anticiparon que esto iba a afectar a más de un millón de trabajadores y trabajadoras de la economía social, especialmente muchos precarizados...

Sí, la precarización en un esquema o en el otro, va a continuar.

CM: Eso le iba a preguntar, ¿qué sabor le dejó la actitud del oficialismo de negarse a aceptar cambios?

A mí esa actitud intransigente del oficialismo nunca me gusta y siempre, justamente, es una de las cuestiones que más critico y se los digo a los diputados de La Libertad Avanza, con quienes converso habitualmente. Que me parece que el error que cometen es la intransigencia de la discusión.

De hecho, lo del monotributo social lo habíamos planteado en varias instancias y no es que tomaron los 90 días porque se equivocaron, los tomaron porque, efectivamente, sabían que se caía lo del monotributo si iban a una votación, porque muchos de nosotros íbamos a expresarnos en contra o a abstenernos, pero no alcanzaban los números para dar la aprobación.

Yo creo que esos 90 días son 90 días para conseguir una propuesta. Yo no soy tan negativa, no por el oficialismo, sino por, justamente, aquellas cosas que podemos hacer desde la oposición para encontrar líneas de acuerdo respecto de algunos de estos temas.

A veces se ponen intransigentes, a veces hay descomprensión del tema, no es el caso del diputado Espert, pero muchos otros diputados no entienden el planteo que se les está haciendo, creen que tiene un impacto superior al que tiene, en realidad. Yo ayer discutía con diputados y decía que lo fiscal es mínimo, porque lo que vas a ganar de un lado lo vas a perder en la gente que se va a bajar del sistema del monotributo, porque tampoco es un sistema que no es precarizado y la verdad es que lo único que vas a hacer es que esa gente se quede afuera.

Entonces, me parece que en estos 90 días hay posibilidad de reconstruir una propuesta. Si el Congreso no es capaz en 90 días de construir una propuesta respecto de agregar una categoría para sostener el monotributo social o generar una condición de prestación de tipo social para esas personas, bueno, indudablemente tenemos otro tipo de problema, pero ya no es un problema solo del oficialismo.

Gustavo Sáenz contra Milei por el tabaco.

CM: Hablando de acuerdos y desacuerdos, el otro tema fue insertar dentro de la media sanción el impuesto al tabaco, que terminó impulsado formalmente por Juan Manuel López, y hubo votaciones distintas. ¿Qué lectura y balance hace de esta votación como parte de una de las bancadas que impulsó este tema?

Particularmente, creo que es errado discutir estos temas a las sombras de las emocionalidades. Yo entiendo a las provincias tabacaleras que necesitan esos recursos y me parece bien que la diputada Sarapura lo haya impulsado, porque es una representante de la provincia de Jujuy. Pero la verdad es que es un impuesto sumamente complejo, que está mal diseñado, que es lo que ha permitido que algunas tabacaleras presenten amparos que estén por fuera del pago del impuesto durante casi 10 o 12 años.

La propuesta que se presentó ayer no resuelve el problema, es una especie de gatopardismo, es hacer "como si" pero no hacerlo. Por lo tanto, me parece que ahí Espert sí tenía razón, que era justamente pasar la discusión a la ley en específico, a la comisión de presupuesto, y que se diseñe la ley como está diseñada en el resto del mundo.

El tabaco en el resto del mundo tiene un precio mínimo y a partir de ahí se pagan los impuestos. Entonces, uno discute el precio y agrega valor a partir de publicidad, sino no se explica que una de las principales marcas de tabaco del mundo haya financiado la Fórmula 1 durante tantos años. Justamente, lo que hacía era un posicionamiento de marketing. Entonces me parece que requería un trabajo más serio, no sacarlo a los apurones, no hacerlo en base a las emocionalidades del momento para tratar de ganar una interna dentro de lo que es Juntos por el Cambio, de ver quién se posiciona más lejos o más cerca de alguna investigación periodística. Pero bueno, son decisiones que se toman en ese momento, indudablemente algunos que querían llevar algún tipo de batalla ganada. Si para ellos era importante…

Yo hubiera dado la batalla por la no reposición del impuesto a las ganancias, pero indudablemente les interesaba más el tema del tabaco.

CM: Parece que hay alguna posibilidad de que sea vetada.

Primero tiene que ir al Senado.

CM: Si hay una señal en el Senado de que eso sea vetado, quizá se allana el camino. Sino va a volver con cambios.

Es que en realidad está mal diseñada la propuesta, entonces tiene que volver con cambios. Olvidate del escándalo que hay detrás, que como no me llega, la verdad no me moviliza esa situación.

El impuesto está mal diseñado. Vos necesitás precio mínimo, fíjate, investigalo, revisa, en todo el mundo funciona de esa manera. Debemos ser de los países del mundo donde el cigarrillo es más barato y nosotros lo que queremos es encarecerlo, hay que arrancar con un precio mínimo y que sea actualizado por el valor de la inflación y de ahí para arriba se cobran todos los impuestos. Cuando vos dejas que haya un impuesto mínimo, lo que te termina pasando es lo que pasa, judicialmente te hacen el amparo y vos no pagás los impuestos, como ha pasado durante todos estos años.

Puede que sea vetado, lo que es cierto es que hay que discutir una norma en serio. Si pasa como está, vamos a estar dentro de 10 años discutiendo lo mismo, diciendo hay tal tabacalera o tal empresa no paga impuestos, uy, no fregamos el contrabando, etc.

