El oficialismo se lleva una victoria casi completa, aún con el traspié del impuesto al tabaco

A casi cinco meses de haber asumido y dentro de los plazos previstos por el propio presidente Javier Milei el 1 de marzo, el oficialismo logró este martes la media sanción para la controvertida Ley Bases, que amplía las áreas de acción del Gobierno nacional, permite privatizar empresas, incorpora una reforma laboral "light" y avanza con una reforma del Estado parcial y modificaciones en las condiciones del empleo público.

"¡La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad tiene media sanción! Gracias a todos los bloques que apoyaron esta iniciativa. Esta ley es un punto de partida para sacar a la Argentina del estancamiento y comenzar un camino de libertad, de progreso y desarrollo", señaló al final del tratamiento Santiago Santurio, diputado de la Libertad Avanza y presidente de la comisión de Legislación General, que lo llevó a ser el encargado de comandar la discusión en el plenario de comisiones durante la semana pasada.

Santurio junto a Gabriel Bornoroni, flamante jefe del bloque de LLA, fueron dos de los protagonistas del oficialismo en el recinto que fueron marcando el rumbo de la sesión, con el apuntalamiento de funcionarios del Poder Ejecutivo que estuvieron siguiendo en principio de manera remota el debate y que con el correr de las horas se fueron acercando al recinto, ante la confirmación de que todo marchaba sobre ruedas. Tal fue el caso del vicejefe de Gabinete José Rolandi, de los primeros en aparecer en la zona de influencia junto con el nexo parlamentario Omar De Marchi. Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, también se hizo presente en uno de los palcos para brindar respaldo a los propios.

El oficialismo superó primero el trámite de la declaración de emergencias y las facultades delegadas, también pudo sortear el conflictivo capítulo de las privatizaciones y la posibilidad de modificar a gusto muchos organismos estratégicos del Estado como la reforma a las condiciones laborales, en donde se incorporaron cambios en las indemnizaciones y en el período de prueba de acuerdo a la cantidad de trabajadores por empresa.

Con la derogación de la moratoria previsional que aprobaron, 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse. Contrario a avanzar hacia una legislación progresista en materia laboral y de seguridad social, este artículo de la #LeyBases profundizará las desigualdades por cuestiones de… — Gaby Pedrali (@GabyPedrali) April 30, 2024

Sin embargo, no pudo superar un punto que se anticipaba complicado desde la discusión en comisiones que tenía que ver con la posibilidad de igualar el pago de tributos para todas las empresas tabacaleras y subir 3% el gravamen.

A lo largo de todo el segundo round de la negociación, el oficialismo trabajó con la premisa de lograr la media sanción y no sumar más conflictos, ni con grandes empresas ni con sindicatos. Es por eso que dejó afuera del dictamen de mayoría el texto, pero la oposición anticipó que tenía en mente la estrategia de pedir su incorporación en el recinto. La UCR también tenía en análisis la posibilidad de renovar la embestida para que se quite el pago de las cuotas sindicales de manera compulsiva para los trabajadores, pero no pudo concretarse por la falta de aliados para avanzar con el asunto que implica un fuerte enfrentamiento con los gremios.

Juan Manuel López de la Coalición Cívica hizo la moción para incorporar el artículo sobre el tabaco, en línea con un pedido de la diputada de la UCR Natalia Sarapura, cercana al ex gobernador Gerardo Morales de Jujuy. Por 82 votos afirmativos, se logró sumar el artículo, pero allí no solo fueron importantes los respaldos sino también las abtenciones, que fueron 69 y que permitieron no entorpecer una movida que incomodó al Gobierno.

La mayoría de ellos fueron diputados de Unión por la Patria, un bloque donde también hubo 21 legisladores que apoyaron la moción encabezados por la bonaerense Victoria Tolosa Paz. Germán Martínez estuvo dentro del grupo que se abstuvo al igual que Máximo Kirchner mientras que la izquierda tomó la misma determinación para no beneficiar "a ninguno de los dos sectores del lobby", dijo la diputada Myriam Bregman al momento de marcar el sentido de su voto a viva voz.

Otro de los asuntos sobre los que se especulaba una estrategia similar era el de la eliminación del régimen especial para los productos electrónicos de Tierra del Fuego, motorizado por la Coalición Cívica, pero no hubo ninguna instancia para avanzar con ese punto. "No puede ser que los celulares sean un artículo de lujo, hay que abrir ese mercado", insistió López en su discurso al defender uno de los dictámenes de minoría.

