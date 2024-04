El proyecto de la Ley Bases fue aprobado en la Cámara de Diputados este martes 30 de abril con 144 votos a favor. Sin embargo, en febrero el número de respaldos al proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei había sido 146. En el transcurso de este tiempo hubo dos legisladores que cambiaron de posición: Mónica Frade (de la Coalición Cívica) y Fernando Carbajal (Unión Cívica Radical).

En este segundo intento del oficialismo por aprobar el paquete de leyes, hubo 106 legisladores que votaron en contra del proyecto y cinco se abstuvieron. Además, en el recito hubo 3 ausentes y un diputado no votó.

Vivo | Ley de Bases: Aprobaron las facultades delegadas para Milei, privatizaciones, la reforma laboral y el RIGI

Frade es una dirigente bonaerense muy cercana a Elisa Carrió, quien en las últimas horas confirmó que su espacio romperá con Hacemos Coalición Federal. De hecho, la diputada fue una de las integrantes que se diferenció del voto en general del bloque.

El formoseño Carbajal, por su parte, también se distanció de la posición mayoritaria de sus compañeros y rechazó el proyecto oficialista a pesar de la férrea defensa de la iniciativa que hizo el dirigente que conduce su bloque Rodrigo de Loredo.

Mónica Frade y Fernando Carbajal cambiaron su postura sobre la Ley Bases

En la previa al debate que comenzó este lunes 29 de abril, Frade ya había adelantado su posición en contra del proyecto en diálogo con Radio Colonia. "Muchos del oficialismo se muestran preocupados por la necesidad de sacar esta ley y, por otro lado, tienen al presidente diciendo que le ‘da lo mismo que la ley salga o no’”, declaró la diputada.

Y agregó: "Cada uno va a hacer lo que considere en particular. En general, seguro la mayoría lo vote. Yo no lo voy a votar. En particular, como se vota por capítulos, va a haber muchas negativas".

La mayoría del bloque Hacemos Coalición Federal acompañó la iniciativa. Sin embargo, Frade explicó su rechazo: "Este modo de votar por capítulos tiene ese riesgo. Yo puedo estar de acuerdo en los capítulos con algo, pero si es votar por capítulos, probablemente, la mayoría los tenga que votar en negativo".

Javier Milei le baja el precio a la sesión y dice estar en "cosas mas importantes" mientras su ala política festeja

Carbajal, por su parte, aprovechó el recinto para hacer una dura exposición contra el presidente Javier Milei y las razones por las que se opuso en esta oportunidad al proyecto. El diputado sostuvo que la declaración de emergencia y la consecuente delegación de facultades el Ejecutivo nacional fue el principal motivo.

El diputado formoseño insistió en que la UCR siempre rechazó la delegación de facultades y aprovechó la oportunidad para lanzarle una chicana a sus "correligionarios" que acompañaron: "¿Por qué se están copiando las malas prácticas del kirchnerismo? ¿En qué momento dejamos de ser críticos de esas malas prácticas y las convertimos en un motivo de emulación?", se preguntó.

Sobre Milei dijo que es un presidente que no le inspira "confianza" y enumeró una serie de razones. Carbajal dijo que el presidente tiene una "inconsistencia ideológica" y subrayó la contradicción del Gobierno al desregular el mercado de las prepagas con el DNU 70/23 para luego intervenir: "A mí, que creo en el Estado, no me preocupa mucho que intervengan en el mercado. Lo que me preocupa es que lo hacen con carácter selectivo porque resulta que los laboratorios han aumentado sus precios pero esto, por alguna razón, no es motivo de discusión", declaró.

Ley de Bases: quiénes votaron a favor y quiénes en contra del proyecto de Javier Milei en la Cámara de Diputados

Sumó como segunda "inconsistencia" que Milei haya votado como diputado la derogación del impuesto a las ganancias y que ahora lo pretenda restituir. Además, cuestionó que el presidente haya dicho que "le importa un rábano de dónde vengan los dólares del blanqueo porque abre la puerta a que vengan los capitales narco"; se refirió al aumento de dietas a los funcionarios y, en particular, al "jefe de propaganda", un puesto que solo tienen "los regímenes autoritarios"; criticó que el libertario haya dicho que "el que fuga es un héroe"; y el ataque a periodistas y dirigentes opositores.

"No le tengo confianza para delegarle una cuota del poder que le corresponde a este Congreso. Porque estoy absolutamente persuadido que va a abusar de ese poder si se lo concedemos", enfatizó Carbajal.

