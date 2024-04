Córdoba en off: fuerte “veto” de De Loredo a Lousteau para Giardino

Rodrigo de Loredo y su núcleo no quiere que el senador Martín Lousteau participe del encuentro político de la UCR de Córdoba que se realizará en menos de dos semanas en Villa Giardino. Hay una pelea entre los exsocios que resulta evidente por el posicionamiento nacional de la UCR respecto al gobierno de Javier Milei.



Los detractores de la movida deloredista cuestionan que nunca pasó que el presidente de la UCR nacional no sea invitado al tradicional cónclave radical. Ni siquiera Gerardo Morales faltó a la última cita cuando era considerado “persona no grata” en el radicalismo cordobés. El veto de De Loredo es fuerte y ya conquistó voluntades de algunos aliados circunstanciales como el del titular de la UCR local, Marcos Carasso.



En cambio, los alfonsinistas siguen fogoneando con la presencia de Lousteau, más allá del hecho que generó ruido del aumento de las dietas en el Senado. “Faltan dos lunes”, lanzó un boina blanca en alusión a las reuniones de cúpula, de cara a Giardino. Pero, fue pesimista en cuanto a la participación de Lousteau, y remarcó que el veto deloredista es “muy fuerte”.

Giardino II: el “factor Milei”, inevitable

Entre las filas no deloredistas cuestionan el intento de encapsular la discusión al ámbito provincial en lo que será el tradicional encuentro del radicalismo en Villa Giardino. “Es inevitable”, resumió un dirigente radical al referirse al debate que se dará sobre el panorama nacional en la era Milei. Tras las exposiciones de los jefes de bloques en la Unicameral (Matías Gvozdenovich) y en Diputados (Rodrigo de Loredo) se abrirá una discusión inevitable sobre el “factor Milei”.

Los radicales que no están enrolados en el núcleo deloredista impulsan esta discusión, mientras que las espadas del diputado desalientan el tema. De fondo, pese a la resistencia evolucionista local, está la discusión latente por el posicionamiento orgánico de la UCR acerca de los efectos del gobierno de Javier Milei. Ahí, aflora la pelea Lousteau-De Loredo.

Giordano se mete de lleno en la arena política

El extitular de la Anses, Osvaldo Giordano, ha elevado considerablemente su perfil político en las últimas semanas con la asistencia a diferentes eventos públicos y también apareció en varios medios hablando del panorama económico actual como titular del Ieral de Fundación Mediterránea.

El jueves pasado, Giordano fue el orador invitado a una reunión organizada por el Instituto de Desarrollo de Políticas Estratégicas Diseñando Ciudad. La charla se basó en la administración del Estado, el régimen de coparticipación federal y el desarrollo nacional. ‘Diseñando Ciudad’ es un organismo que responde al PJ capital que conduce la senadora nacional Alejandra Vigo y que es presidido por el legislador provincial Leonardo Limia. Ante unos 300 dirigentes, Giordano habló de ¿Ajuste u orden?, ejes de su libro, ‘Una vacuna contra la decadencia’.

Sin sesiones hasta el 8 de mayo

La Unicameral no sesionó la semana pasada y no lo hará hasta el 8 de mayo, debido a que el próximo miércoles es 1 de mayo. La oposición de Juntos por el Cambio (JxC) sigue con su crítica dirigida al oficialismo por la dinámica legislativa que impuso para bajar al recinto. Tras el choque de fuerzas en medio de la paridad ajustada, el PJ debió acomodar el cuerpo para sesionar cada 15 días. No obstante, como este miércoles será feriado nacional no habrá actividad en la Unicameral.



La oposición cambiemista buscaba sesionar un día antes con el foco puesto en reducir las cargas en las facturas de Epec para que no pasaran tres semanas sin debatir en el recinto. Esto no pasará. Algunas espadas opositoras advierten que reunir el quórum necesario (36 legisladores) implica un gran desgaste hasta último momento sin un resultado garantizado. Juntos por el cambio necesita de los monobloques para reunir el número, mientras el peronismo desalienta la jugada. El foco de atención siempre está puesto en Federico Alesandri (PJ-K) y el libertario Agustín Spaccesi.

Quejas por reunión de legisladores por el Servicio Penitenciario

Desde el núcleo opositor se remarcó que los funcionarios provinciales admitieron los problemas graves que salieron a la luz del Servicio Penitenciario. Fue en el marco de la reunión -a puertas cerradas- de la comisión de Seguridad con el ministro de Justicia Julián López y el secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, Gustavo Vidal Lascano, entre otras autoridades del Servicio Penitenciario.



El encuentro se realizó en la sede de la cartera de Justicia y no en la Legislatura. Una voz opositora planteó la dificultad de esta situación. No hubo relatora, ni tampoco registro audiovisual de la reunión. También se quejó que fue una charla, pero no se respondieron por escrito los pedidos de informes presentados sobre los casos que aquejan al servicio penitenciario.

“Es su palabra contra la nuestra”, resumió la fuente en su crítica. En el parte de prensa oficial se dijo que “se abordaron distintas cuestiones relacionadas con el proceso de reorganización del Servicio Penitenciario encarado por el Gobierno provincial en los últimos meses. Además, los funcionarios respondieron dudas e inquietudes sobre los acontecimientos de público conocimiento, que involucran al servicio penitenciario”.

En el fútbol cordobés, cada cual atiende su juego

Mientras el presidente de Talleres Andrés Fassi posaba sonriente junto a Daniel Scioli y otros impulsores del Fútbol SA, su par de Instituto Juan Manuel Cavagliatto, uno de los dirigentes mimados por la cúpula de la AFA, presentaba el informe de gestión 2023/2024, con lujo de detalles sobre los ingresos y egresos de la entidad de Alta Córdoba.

Quienes no creen en las coincidencias, aseguran que detrás de la movida del dossier ‘glorioso’ estuvieron Claudio Tapia y sus Chiqui Boys, con la intención de demostrar que transparencia y números positivos pueden ser sinónimos de clubes que son sociedades civiles sin fines de lucro. Ajeno a los movimientos de sus colegas albiazules y albirrojos, Luis Fabián Artime, quien esta semana inicia su segundo mandato como máxima autoridad de Belgrano, declamaba a los enviados de Cadena 3 en Bolivia, donde el Pirata jugó el miércoles por Copa Sudamericana, su incondicional alineamiento con “La Casa Madre” (‘Luifa’ dixit) del fútbol argentino.