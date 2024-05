Córdoba en off: se viene el acto de los "cinco Jinetes del PJ" y Juan Negri “reapareció” en el Concejo

Los principales referentes del partido cordobés están rearmando el contacto con las bases. Una vez que termine toda la efervescencia que genere el “Pacto de Mayo” en Córdoba, buscarán fortalecer el vínculo con los dirigentes barriales y provinciales.

“Será el acto de los cinco Jinetes el PJ, van a estar todos juntos y unidos”, alertó uno de los organizadores. La propuesta está en pañales, todavía falta fecha y lugar, pero aseguran que se concretará porque el peronismo “lo está demandando”.

En el escenario prometen la gran foto entre la diputada díscola Natalia De La Sota, la senadora Alejandra Vigo, el intendente de la capital Daniel Passerini, el ex gobernador Juan Schiaretti y el actual mandatario Martín Llaryora. “La mesa con todos los comensales juntos, como el domingo en familia, pese a las diferencias todos se sientan a compartir”, describen.

Será un encuentro “bien peronista”, como los que suelen ser los cierres de campaña o los últimos festejos al retener la ciudad y la provincia. Las dudas recaen principalmente en Natalia De La Sota, que no deja de mostrarse como una opositora al presidente Milei, algo totalmente diferente de como actúan Passerini y Llaryora, a quienes le toca gestionar.

Cada uno tendrá su lugar para hablar ante la militancia. Sera una forma de reagrupar al peronismo y a los partidos que conforman la alianza “Hacemos Unidos por Córdoba”. El cierre estará a cargo del actual gobernador, pero habrá un gran reconocimiento a la figura de Juan Schiaretti. Que por cierto, es uno de los nombres que el “llaryorismo” quiere como cabeza de la boleta en el 2025.

El radical Juan Hipólito Negri se “hizo presente”

Desde hace unas semanas se viene especulando con la incorporación del radical Juan Hipólito Negri en el gabinete de Daniel Passerini. Esto motivó que en la sesión pasada del concejo deliberante se diera una sorpresa entre los presentes.

El edil Diego Casado pidió la palabra y presentó el curioso proyecto número 11404/24 que consta de apenas dos artículos. El primero expresa: “su reconocimiento al Dr. Juan Hipólito Negri por su trayectoria y trabajo coordinado y constante en los barrios de la ciudad de Córdoba”; el segundo es de forma.

La lectura del mismo por parte de oficialista Casado generó risas en algunos e incomodidad en otros. Al parecer, el “viguista” buscaba tener confirmaciones sobre “el pase a Transporte”, pese a que no cuentan con una venia tampoco se escuchan negativas tajantes. La picardía en plena sesión originó suspicacias. Una chicana a varios, al parecer.

“Si (Rodrigo) De Loredo no lo trata bien, nosotros hacemos lo contario porque creemos que la política es democrática y busca los concesos. Por eso he realizado este reconocimiento, porque los antagonismos son para la guerra y no para los dirigentes que deben dar soluciones a la gente”, remarcó Casado ante la consulta de Perfil Córdoba.

Al terminar el debate, la “humorada” logró su cometido y tanto el oficialismo y como el mismo radicalismo tenía dudas. Los propios se preguntaban si quedaba solo en la chicana o había algo más, que el mismo cuerpo a través de uno de los suyos hacía esa presentación. Y en los ediles de boina blanca pasó algo similar, al comienzo se rieron, pero luego enviaron algunos mensajes a sus correligionarios.